"Her şeyin bittiğini sandım!" - Rasmus Hojlund, Napoli'de "futbolun keyfini yeniden keşfetmeden" önce Manchester United'daki zorlu günlerin ağır bedelini anlatıyor

Danimarkalı TV kanalı TV2'ye konuşan Hojlund, Premier Lig'de geçirdiği zorlu bir dönemin ardından kendine güvenini yeniden kazanması için kendisine fırsat tanıyan Napoli'ye büyük minnettarlığını dile getirdi. Forvet, Antonio Conte'nin takımında kilit bir isim haline geldi ve kendisini Avrupa'nın en çok aranan genç yeteneklerinden biri yapan formunu yeniden yakaladı.

Danimarkalı forvet, Ağustos 2023'te Atalanta'dan United'a 72 milyon sterlinlik bir transferle katılmıştı. Ancak Old Trafford'da istikrarlı bir hücum gücü oluşturmakta zorlandı ve ilk iki sezonunda tüm turnuvalarda 95 maçta sadece 26 gol attıktan sonra, ilk etapta kiralık olarak Serie A'ya geri gönderildi.

“Burada futbol oynamanın keyfini yeniden keşfettim. Her şey bitmiş gibi görünüyordu, Danimarka’da bile böyle söylüyorlardı, ama ben asla pes etmedim ve her zaman buna inandım. Her zaman en iyi formunda olamazsın, hala çok çalışmam ve kendimi geliştirmem gerektiğini çok iyi biliyorum. Bu konuda kendime karşı çok eleştirel biriyim. Şimdi Danimarka'da, çok daha fazla çalışıp gol attığım için projenin merkezine geri döndüğümü söylüyorlar,” diye konuştu Hojlund.