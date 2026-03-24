"Her şeyin bittiğini sandım!" - Rasmus Hojlund, Napoli'de "futbolun keyfini yeniden keşfetmeden" önce Manchester United'daki zorlu günlerin ağır bedelini anlatıyor
Napoli'de Kurtuluş
Danimarkalı TV kanalı TV2'ye konuşan Hojlund, Premier Lig'de geçirdiği zorlu bir dönemin ardından kendine güvenini yeniden kazanması için kendisine fırsat tanıyan Napoli'ye büyük minnettarlığını dile getirdi. Forvet, Antonio Conte'nin takımında kilit bir isim haline geldi ve kendisini Avrupa'nın en çok aranan genç yeteneklerinden biri yapan formunu yeniden yakaladı.
Danimarkalı forvet, Ağustos 2023'te Atalanta'dan United'a 72 milyon sterlinlik bir transferle katılmıştı. Ancak Old Trafford'da istikrarlı bir hücum gücü oluşturmakta zorlandı ve ilk iki sezonunda tüm turnuvalarda 95 maçta sadece 26 gol attıktan sonra, ilk etapta kiralık olarak Serie A'ya geri gönderildi.
“Burada futbol oynamanın keyfini yeniden keşfettim. Her şey bitmiş gibi görünüyordu, Danimarka’da bile böyle söylüyorlardı, ama ben asla pes etmedim ve her zaman buna inandım. Her zaman en iyi formunda olamazsın, hala çok çalışmam ve kendimi geliştirmem gerektiğini çok iyi biliyorum. Bu konuda kendime karşı çok eleştirel biriyim. Şimdi Danimarka'da, çok daha fazla çalışıp gol attığım için projenin merkezine geri döndüğümü söylüyorlar,” diye konuştu Hojlund.
Old Trafford'u geride bırakarak
Forvetin Serie A'daki yeniden yükselişi, yüksek beklentiler ve istikrarsız performansın yoğun kamuoyu eleştirilerine yol açtığı, United'daki hayal kırıklığı yaratan son döneminin ardından geldi. Hojlund, İngiltere'de geçirdiği süre boyunca sergilediği performans düzeyleri konusunda dürüst davranıyor ve bir oyuncu olarak gelişimi için ortam değişikliğinin gerekli olduğunu kabul ediyor.
"Manchester United'daki son dönemlere bakarsak, iyi performans gösteremedim, bunun farkındayım, ancak şimdi birçok şey değişti. Daha olgunlaştım," diye ekledi.
İtalya'da kalıcı bir gelecek mi?
Napoli, 23 yaşındaki oyuncunun gösterdiği performanstan o kadar etkilendi ki, Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki kalışını uzun vadeli bir anlaşmaya dönüştürmeye karar verdi. Transferin başlangıçta kiralık olarak gerçekleşmesine rağmen, kulüp Danimarkalı oyuncuyu kalıcı olarak mavi-beyazlı formada tutmak için gerekli mali maddeleri devreye sokma niyetini ortaya koydu.
Sportif direktör Giovanni Manna, geçtiğimiz günlerde durumu netleştirerek Hojlund'un kulüpte kalacağını vurguladı.
"Hiç şüphe yok. Rasmus Hojlund burada kalacak. Napoli, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Man Utd'den onu satın alma yükümlülüğümüz var, ancak bu koşula rağmen o bizim planlarımızda yer alıyor" dedi.
Bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde 13 gol ve 2 asist kaydeden Hojlund'un, önümüzdeki yıllarda takımın hücum hattını yönetecek doğru kişi olduğuna kulüp ikna olmuş durumda.
Gözler uluslararası başarıda
Hojlund, yurt içindeki başarılarının ötesinde, Makedonya ile oynanacak hayati Dünya Kupası play-off maçı da dahil olmak üzere, Danimarka’yı uluslararası maçlarda başarıya taşımaya odaklanmış durumda. Takımının eleme mücadelesinde, kulüpteki formunun milli takımda da başarıya dönüşeceğine inanıyor.
"Sonunda elemeyi başaracağımıza inanıyorum. Makedonya iyi bir takım, ancak tüm saygımla söylüyorum ki, bu fırsatı kaçırmamak için onları yenmeyi hedefliyoruz. Fransa ya da Almanya'ya karşı oynamıyoruz," diye konuştu forvet.