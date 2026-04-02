Çeviri:
"Her şeyin bir çözümü vardır" - Chelsea'nin yıldızı Enzo Fernandez, ruh sağlığı desteğinin "hayatını nasıl değiştirdiğini" anlatırken gençlere tavsiyelerde bulunuyor
Bakış açısında köklü bir değişim
Luzu TV ile yaptığı nadir ve samimi röportajda Fernandez, her zamanki düşük profilli tavrından uzaklaşarak terapinin derin etkisini ele aldı. Eski Benfica yıldızı, Arjantin’in tarihi 2022 Dünya Kupası zaferinden sadece üç ay önce profesyonel psikolojik destek almaya başladığını açıkladı; bu kararın saha içi ve saha dışı bakış açısını tamamen değiştirdiğini belirtti. Bu süreç, orta saha oyuncusunun elit futbolun getirdiği muazzam baskılarla başa çıkmasını sağladı. Kendini yansıtma rutini geliştirerek, hem Albiceleste hem de Premier Lig'de oynamaktan kaynaklanan ağır beklentilerle başa çıkmanın bir yolunu buldu.
Kişisel gelişim yolculuğu
Fernandez, zihinsel berraklığa giden yolunun işbirliğine dayalı bir ortamda başladığını, daha sonra ise daha odaklı, bire bir bir uygulamaya dönüştüğünü açıkladı. Kariyeri küresel sahnede hız kazanırken, bu süreç onun daha derin bir öz farkındalık duygusu geliştirmesine yardımcı oldu.
"Dünya Kupası'ndan üç ay önce bir psikoloğa gitmeye başladım. Bu, hayatımı değiştirdi," diye itiraf etti Fernandez. "Kendinizi ifade etmeye, başınıza gelenleri, hissettiklerinizi, günlük hayatınızda yaptıklarınızı ve o şekilde hissettiğinizde neler yaşadığınızı biriyle konuşmaya başlıyorsunuz."
"Grup seanslarıyla başladım, sonra bireysel seanslar için buluştuk. Bu, farkındalığımı geliştirmeme çok yardımcı oldu; zamanla kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım ve bugün artık bundan vazgeçemiyorum."
Gelecek nesil için önyargıları yıkmak
Premier Lig'in tanınmış bir yıldızı olarak sahip olduğu platformu kullanan Arjantinli oyuncu, genç taraftarlarına bir mesaj vermek istedi. Terapiye yönelik önyargıları yıkmanın öneminden bahseden oyuncu, duygularıyla başa çıkmakta zorlananlara sessizce acı çekmek yerine profesyonel yardım almaları konusunda çağrıda bulundu.
"Bu fırsatı, çocuklara her şeyin bir çözümü olduğunu ve profesyonellerle konuşabileceklerini hatırlatmak için kullanıyorum," diye ekledi. "Çoğu zaman, korku ve endişe kendinizi tam olarak ifade etmenizi engeller. Bence bu sadece mutlu olmak için değil, hayattan zevk almak için de çok önemli bir unsur. Benim de birçok korkum vardı, ayrıca Tanrı'ya çok inançlı biriyim ve bugün hem saha içinde hem de saha dışında kendimi ifade etmeye çok daha hazır hissediyorum."
Şimdi ne olacak?
Bu sezon 25 yaşındaki oyuncu, tüm turnuvalarda toplam 46 maça çıkarak 12 gol atıp 6 asist yaparak Chelsea için kilit bir isim olmaya devam etti. Şu anda odak noktası, Chelsea'yi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne taşımak. Blues, şu anda Premier Lig'de altıncı sırada ve ilk dörtten altı puan geride. Uluslararası maç arası sırasında Real Madrid'e transfer olma ihtimalini değerlendirdi ve takım arkadaşlarının ona karşı sabrını yitirdiği söyleniyor. Gelecek hafta ligde Manchester City ile karşılaşmadan önce, Chelsea Cumartesi günü FA Cup çeyrek finalinde Port Vale ile karşılaşacak.