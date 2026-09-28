Bu beklenmedik transferin tetikleyicisi, Kamil Grabara'nın talihsiz uzun süreli yokluğu oldu. Kulüp için güven veren bir isim olan Polonyalı kaleci, sağlık ekibinin onu öngörülebilir gelecek için sahalardan uzak tutmasına neden olan yıkıcı bir sakatlık geçirdi. Özellikle Juventus, sağ diz ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kamil Grabara'nın yerine Neto'yu seçti.

Şu anda ilk 11'deki yer Guglielmo Vicario tarafından etkileyici bir şekilde doldurulurken, teknik ekip birinci kalecinin herhangi bir sorun yaşaması halinde anında devreye girebilecek tecrübeli bir profesyonelin bulunmasını elzem gördü. Neto'nun gelişi, takımın Serie A sezonunun kritik bir bölümünde yalnızca kendini henüz kanıtlamamış genç yeteneklere güvenmek zorunda kalmamasını sağlıyor.