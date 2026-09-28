AFP
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Her şeyin başladığı yere dönüş! - Neto, 37 yaşında Juventus'a geri döndü; eski Juventus kalecisi sekiz yıl aradan sonra kulübe yeniden katıldı
Allianz Stadyumu'na sürpriz bir dönüş
Sezonun başında çok az kişinin beklediği bir hamleyle Juventus, tecrübeli kaleci Neto'yu yeniden kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Deneyimli Brezilyalı, kaleci departmanına gelen yıkıcı darbenin ardından kadroda eksik kalan Juventus için acil bir çözüm olarak geliyor.
Kulüp, derinlik ve liderlik sağlaması için 37 yaşındaki file bekçisine yöneldi ve anlaşmayı sosyal medya hesaplarından şu mesajla doğruladı: Juventus, Neto transferini resmen doğruladı; Brezilyalı kaleci böylece Torino devine transferini tamamladı.
Bu transfer, daha önce yaklaşık on yıl önce Torino'da kupalarla dolu bir dönem geçiren oyuncu için romantik bir yuvaya dönüş anlamı taşıyor. Neto, ardından Avrupa'nın en üst düzey liglerinde bir yolculuğa çıkmış ve sonunda Güney Amerika'ya dönmüştü.
- Getty Images Sport
Juventus, Neto'yu resmen kadrosuna kattı
Anlaşma, Juventus'un acil takviyeye ihtiyaç duyduğunun netleşmesinin ardından hızla ilerledi. Kulüp, yeni dönemine ilişkin ayrıntıları resmî bir açıklamayla doğrularken, oyuncunun mevcut teknik yönetim altında A takıma hemen katkı vermeye hazır olduğunu belirtti.
Kulübün resmî açıklamasına göre, "Norberto Neto yeniden Juventus formasını giyiyor. Brezilyalı kaleci, 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalayarak Juventus'a geri dönüyor. 1989 doğumlu Neto, daha önce 2015 ile 2017 yılları arasında Juventus'u temsil etti; iki sezonda 22 maça çıktı ve iki Serie A şampiyonluğu, iki Coppa Italia kupası ve bir İtalya Süper Kupası kazandı." Kulüple olan bu mevcut ilişki, transfer girişiminde belirleyici bir faktör oldu; çünkü yönetim, formayla ilişkili yüksek beklentileri zaten anlayan bir oyuncuya değer verdi.
Sakatlanan Grabara'nın yerine
Bu beklenmedik transferin tetikleyicisi, Kamil Grabara'nın talihsiz uzun süreli yokluğu oldu. Kulüp için güven veren bir isim olan Polonyalı kaleci, sağlık ekibinin onu öngörülebilir gelecek için sahalardan uzak tutmasına neden olan yıkıcı bir sakatlık geçirdi. Özellikle Juventus, sağ diz ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kamil Grabara'nın yerine Neto'yu seçti.
Şu anda ilk 11'deki yer Guglielmo Vicario tarafından etkileyici bir şekilde doldurulurken, teknik ekip birinci kalecinin herhangi bir sorun yaşaması halinde anında devreye girebilecek tecrübeli bir profesyonelin bulunmasını elzem gördü. Neto'nun gelişi, takımın Serie A sezonunun kritik bir bölümünde yalnızca kendini henüz kanıtlamamış genç yeteneklere güvenmek zorunda kalmamasını sağlıyor.
- Getty Images Sport
Neto'nun Juventus'a dönüşünü tamamlamasının önü açıldı
Neto, yeni sözleşmesine imza atmadan önce yaşı ilerlemiş olmasına rağmen formunu koruduğundan emin olunması için gerekli sağlık kontrollerinden geçmek üzere İtalya'ya uçmak zorunda kaldı. Tecrübeli oyuncu dün Torino'daki Caselle Havalimanı'na indikten sonra, her profesyonel imza öncesinde yapılan rutin sağlık kontrolleri için J|Medical'a geçti.
Brezilya'daki yakın geçmişi göz önüne alındığında, sağlık ekibi onun durumunu doğrulamak istiyordu ancak 37 yaşındaki oyuncu tüm testleri sorunsuz geçti. Dünyanın en prestijli kulüplerinden bazılarındaki dönemleri de dahil olmak üzere yüksek baskı altındaki ortamlardaki deneyimi, onu Vicario'ya destek vermek için ideal bir aday hâline getiriyor; bu da Juventus büyüklüğündeki bir kulüpte yedek bir oyuncudan beklenen taktik bilgiyi ve sakinliği sağlayabileceği anlamına geliyor.
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