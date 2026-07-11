"Her şeyimi feda ettim" - Sadio Mané, Senegal'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından milli takımdan emekli olduğunu doğruladı

Dakar’dan yazdığı dokunaklı veda mektubunda Mane, milli takımı temsil ettiği süre boyunca yaşanan eksiklikler veya hayal kırıklıkları nedeniyle Senegal halkından özür dileyerek alçakgönüllülüğünü gösterdi.

Kaptan, sahada ülkesinin tarihi formasını giydiği her seferinde gösterdiği tam bağlılığı ve yaptığı büyük fedakarlıkları vurguladı. Mane, resmi açıklamasında şunları söyledi: "Bu bayrak uğruna her şeyimi feda ettiğimi bilin. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve ülkemiz için her zaman azimle mücadele ettim."

Ayrıca taraftarlara da derin minnettarlığını dile getirdi: "Sürekli desteğiniz, başarımın itici gücü oldu."