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"Her şeyimi feda ettim" - Sadio Mané, Senegal'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından milli takımdan emekli olduğunu doğruladı
Mane, milli takım kariyerine son verdi
Senegal'in futbol ikonu Mané, ülkesinin son 16 turunda elenmesinin ardından uluslararası futboldan emekli olduğunu resmen açıkladı. Eski Liverpool forvetinin bu önemli kararı, Kuzey Amerika'da Belçika'ya karşı alınan acı verici 3-2'lik yenilgiden sadece birkaç gün sonra, Senegal basınına ait Le Quotidien gazetesi aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.
- Getty Images Sport
Legend, azami özveri göstereceğini taahhüt ediyor
Dakar’dan yazdığı dokunaklı veda mektubunda Mane, milli takımı temsil ettiği süre boyunca yaşanan eksiklikler veya hayal kırıklıkları nedeniyle Senegal halkından özür dileyerek alçakgönüllülüğünü gösterdi.
Kaptan, sahada ülkesinin tarihi formasını giydiği her seferinde gösterdiği tam bağlılığı ve yaptığı büyük fedakarlıkları vurguladı. Mane, resmi açıklamasında şunları söyledi: "Bu bayrak uğruna her şeyimi feda ettiğimi bilin. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve ülkemiz için her zaman azimle mücadele ettim."
Ayrıca taraftarlara da derin minnettarlığını dile getirdi: "Sürekli desteğiniz, başarımın itici gücü oldu."
Altına kazınmış, eşsiz bir miras
Mane’nin milli kariyeri, iki Afrika Uluslar Kupası (AFCON) şampiyonluğu kazanması sayesinde ülkesinin futbol tarihindeki en görkemli dönem olarak sonsuza dek hatırlanacak – gerçi ikinci şampiyonluk, 2025 finalinde bir penaltı kararına protesto etmek amacıyla takımın sahayı terk etmesinin ardından elinden alınmıştı.
2026 Dünya Kupası’ndaki etkisi, turnuvanın sonlarına doğru ancak formuna kavuşması nedeniyle sınırlı kalsa da, 10 numaralı oyuncu modern Afrika futbolunun kalıcı bir sembolü olmaya devam ediyor. Milli takımdaki kariyerine son verdikten sonra, eski Metz oyuncusu futbolla yakından ilgilenmeye devam etme arzusunu hemen yeniden teyit etti.
Mané, ulusal futbol için gelecek planlarını şöyle açıkladı: "Yarın, ister teknik kadroda, ister saha kenarında antrenör olarak, ister yönetim organlarında olsun, deneyimlerimi seve seve ülkemin hizmetine sunacağım."
- Getty
Senegal’i yeni bir dönem bekliyor
Kaptanın milli takımdan emekli olması, Senegal milli takımını bir sonraki uluslararası döngü öncesinde kadrosunu derhal yenilemeye ve hücum hattını baştan aşağı yeniden yapılandırmaya zorluyor. Öte yandan Mane, artık yoğun bir milli takım takviminin getirdiği ek fiziksel yük olmadan, kulüp kariyerinin geri kalanına tamamen odaklanabilir.
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