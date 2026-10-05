'Her şeyimi feda ederdim' - Steven Gerrard, Liverpool'da Jurgen Klopp için oynamak adına ne kadar ileri gideceğini açıkladı

Liverpool Futbol Kulübü'nün uzun ve köklü tarihinde, "ya şöyle olsaydı" diye anılan senaryoların pek azı Gerrard'ın Klopp'lu bir takımda oynama ihtimali kadar duygusal ağırlık taşır. İkonik orta saha oyuncusu, Kırmızılar ile 17 yıllık A takım birlikteliğini 2015 yazında sona erdirdi ve LA Galaxy ile Major League Soccer'da yeni bir başlangıç yapmayı seçti.

Ancak Gerrard'ın Anfield'a duygusal vedasından sadece dört ay sonra kulüp, Brendan Rodgers ile yollarını ayırdı ve Klopp'u göreve getirdi; bu da benzeri görülmemiş modern başarılarla dolu yeni bir dönemi başlattı. Bu zamanlama taraftarlar tarafından her zaman kaderin acı bir cilvesi olarak görüldü ve şimdi bizzat Gerrard da kariyerindeki bu kritik seçimle ilgili iç çatışmasını dile getirdi.

Singapur'daki bir etkinlikte konuşan Gerrard, çocukluk kulübünden 710 maçın ardından ayrılmasına yol açan karar alma sürecini değerlendirdi. O dönemde 35 yaşında olan orta saha oyuncusu, fiziksel düşüşünün gerçeğiyle yüzleşiyor ve kadro içindeki değişen rolüyle mücadele ediyordu. Gerrard, dinleyicilere, "Klopp için oynama fırsatına sahip olmak adına profesyonel ve kişisel olarak pek çok şeyi feda ederdim, ederdim" dedi.