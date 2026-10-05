AFP
Çeviri:
'Her şeyimi feda ederdim' - Steven Gerrard, Liverpool'da Jurgen Klopp için oynamak adına ne kadar ileri gideceğini açıkladı
Gerrard'ın ayrılığını belirleyen dönüm noktası
Liverpool Futbol Kulübü'nün uzun ve köklü tarihinde, "ya şöyle olsaydı" diye anılan senaryoların pek azı Gerrard'ın Klopp'lu bir takımda oynama ihtimali kadar duygusal ağırlık taşır. İkonik orta saha oyuncusu, Kırmızılar ile 17 yıllık A takım birlikteliğini 2015 yazında sona erdirdi ve LA Galaxy ile Major League Soccer'da yeni bir başlangıç yapmayı seçti.
Ancak Gerrard'ın Anfield'a duygusal vedasından sadece dört ay sonra kulüp, Brendan Rodgers ile yollarını ayırdı ve Klopp'u göreve getirdi; bu da benzeri görülmemiş modern başarılarla dolu yeni bir dönemi başlattı. Bu zamanlama taraftarlar tarafından her zaman kaderin acı bir cilvesi olarak görüldü ve şimdi bizzat Gerrard da kariyerindeki bu kritik seçimle ilgili iç çatışmasını dile getirdi.
Singapur'daki bir etkinlikte konuşan Gerrard, çocukluk kulübünden 710 maçın ardından ayrılmasına yol açan karar alma sürecini değerlendirdi. O dönemde 35 yaşında olan orta saha oyuncusu, fiziksel düşüşünün gerçeğiyle yüzleşiyor ve kadro içindeki değişen rolüyle mücadele ediyordu. Gerrard, dinleyicilere, "Klopp için oynama fırsatına sahip olmak adına profesyonel ve kişisel olarak pek çok şeyi feda ederdim, ederdim" dedi.
- AFP
Gerrard'ın Liverpool'daki son sezonu
2014/15 sezonu, Luis Suarez'in ayrılığı ve Daniel Sturridge'in süregelen sakatlık sorunları nedeniyle Liverpool için zorlu geçmişti. Rodgers yönetiminde takımın yaşadığı sıkıntılara rağmen Gerrard, tüm kulvarlarda attığı 13 golle sezonu kulübün en golcü oyuncusu olarak tamamlayarak önemli katkı vermeyi sürdürdü.
Son yılı, Şampiyonlar Ligi'nde FC Basel'e karşı kullandığı klasikleşmiş bir serbest vuruş gibi imza anlara sahne oldu, ancak Manchester United karşısında gördüğü 38 saniyelik kırmızı kartın yarattığı hayal kırıklığıyla da şekillendi. Bu inişler ve çıkışlar, sonunda sevdiği kulüpteki geleceğine dair bir düşünme sürecine girmesine yol açtı.
Sözleşme görüşmeleri ve kısıtlı süre alan oyuncu ikilemi
Gerrard'ın ayrılığının temelinde, ilk 11'in değişilmez ismi olmak yerine kadroda daha sınırlı bir role geçmesini öngören bir sözleşme teklifi yatıyordu. Etkisi ve dayanıklılığıyla kendini tanımlayan bir oyuncu için, kenardan izleme ihtimalini kabullenmek kolay değildi.
Gerrard, "Liverpool kariyerimin sonlarına doğru bana bir yıl daha kalmam için bir yıllık sözleşme teklif edildi" dedi. "Ama Liverpool'un mevcut personeliyle görüşmeler yapıyordum ve bu görüşmeler daha çok, daha sınırlı bir rolün olacak, daha az dakika oynayacaksın, bilirsin, benim istediğim kadar aktif olmayacaksın şeklindeydi."
35 yaşındaki Gerrard, hâlâ düzenli olarak ilk 11'de sahaya çıkan bir oyuncu olarak verecek daha fazlası olduğunu düşünüyordu ve Rodgers yönetiminde kenarda kalan bir figüre dönüşme fikri ona cazip gelmedi. Sonunda, futbolculuk kariyerini onurlu bir şekilde ve düzenli forma şansıyla tamamlamanın en iyi yolunun MLS'e gitmek olduğuna karar verdi.
- Getty Images Sport
Sonradan anlaşılanlar ve Klopp faktörü
Ancak Klopp'un Ekim 2015'te gelişi, kulübün tüm çehresini değiştirdi. Alman teknik adamın "heavy metal" futbolu ve bulaşıcı kişiliği Anfield'a yeniden hayat verirken, Gerrard da bunun bir parçası olmak anlamına gelecekse daha önce reddettiği daha sınırlı rolü kabul etmeye hazır olacağına inanıyor.
"Ama Jurgen'in kesin olarak geleceğini bilseydim, kararı verdiğim sırada bunu bilmiyordum," diye devam etti Gerrard. "Jurgen'in geleceğini bilseydim, risk alır, kalır ve Jurgen'i etkilemeye çalışırdım; belki de kariyerimin son bölümünde o fırsatı yakalardım. Ama ne yazık ki gitme kararı aldım. Geriye dönüp baktığımda kalır ve bu riski alırdım."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun