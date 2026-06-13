"Her şeyim elimden alındı" - Eski İngiltere milli futbolcusu Jermaine Jenas, uygunsuz mesajlar nedeniyle BBC'den kovulmasının yarattığı tahribatı anlattı

ITV'nin "Good Morning Britain" programına konuk olarak katıldığında Jenas, skandalın mesleki hayatı ve aile yapısı üzerinde yarattığı yıkıcı sonuçları açıkça ortaya koyarken, aynı zamanda gücünü kötüye kullandığını da kabul etti.

O şöyle dedi: "Esasen her şeyimi kaybettim - işimi, ailemi, her şeyim benden alındı. Cezayı belirlemek bana düşmez, ama olan budur. Ancak duygularımı bir kenara bırakırsak, çocuklarımı düşünüyordum, Ellie'yi ve ona yaşattıklarımı düşünüyordum. Benim için zordu, onlar için de zordu ve onlar için hâlâ zor olmaya devam ediyor. O dönemde, onları korumak için elimden geleni yapmaya çalışmak üzere dikkatimin çoğunu buraya vermem gerektiğini düşündüm."

Mesajlarının alıcılarına doğrudan bir özür dilendiği sorulduğunda, Jenas başından beri sorumluluk aldığını vurguladı ve şunları ekledi: "Her zaman özür diledim. Mesajlaştığım kadınlar ve bana mesaj atanlar dahil, bu olayla ilgili herkesten her zaman özür diledim.

"Onların karşısına oturup özür dileme fırsatı bulamadım, ama sorun değil, bu durumun tamamında bir özen yükümlülüğü var.

"Görevimde, işimde güçlü bir konumdaydım ve bunu yapmamam gerekirdi, ama bu aynı zamanda evlilikle ilgili bir konuydu. Ve her şeyden öte, her şey için eşime özür dilemem gerekiyordu."