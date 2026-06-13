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"Her şeyim elimden alındı" - Eski İngiltere milli futbolcusu Jermaine Jenas, uygunsuz mesajlar nedeniyle BBC'den kovulmasının yarattığı tahribatı anlattı
Yayıncı, yorumcuyla olan sözleşmesini feshetti
BBC, Jenas'ın işyerindeki davranışlarına ilişkin şikayetler üzerine yürütülen iç soruşturmanın ardından onun sözleşmesini feshetti. Soruşturma, eski yorumcunun The One Show programındaki kadın meslektaşlarına uygunsuz ve istenmeyen dijital mesajlar ile kısa mesajlar gönderdiğini ortaya çıkardı. Sonuç olarak, 43 yaşındaki Jenas, Match of the Day ve BBC Radio 5 Live'daki önemli yayıncılık görevlerinden uzaklaştırıldı ve ana akım medyadaki kariyeri tamamen sona erdi.
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Jenas, tam bir yenilgiyi değerlendiriyor
ITV'nin "Good Morning Britain" programına konuk olarak katıldığında Jenas, skandalın mesleki hayatı ve aile yapısı üzerinde yarattığı yıkıcı sonuçları açıkça ortaya koyarken, aynı zamanda gücünü kötüye kullandığını da kabul etti.
O şöyle dedi: "Esasen her şeyimi kaybettim - işimi, ailemi, her şeyim benden alındı. Cezayı belirlemek bana düşmez, ama olan budur. Ancak duygularımı bir kenara bırakırsak, çocuklarımı düşünüyordum, Ellie'yi ve ona yaşattıklarımı düşünüyordum. Benim için zordu, onlar için de zordu ve onlar için hâlâ zor olmaya devam ediyor. O dönemde, onları korumak için elimden geleni yapmaya çalışmak üzere dikkatimin çoğunu buraya vermem gerektiğini düşündüm."
Mesajlarının alıcılarına doğrudan bir özür dilendiği sorulduğunda, Jenas başından beri sorumluluk aldığını vurguladı ve şunları ekledi: "Her zaman özür diledim. Mesajlaştığım kadınlar ve bana mesaj atanlar dahil, bu olayla ilgili herkesten her zaman özür diledim.
"Onların karşısına oturup özür dileme fırsatı bulamadım, ama sorun değil, bu durumun tamamında bir özen yükümlülüğü var.
"Görevimde, işimde güçlü bir konumdaydım ve bunu yapmamam gerekirdi, ama bu aynı zamanda evlilikle ilgili bir konuydu. Ve her şeyden öte, her şey için eşime özür dilemem gerekiyordu."
Eski orta saha oyuncusu rehabilitasyon sürecini savunuyor
Aylar sonra, eşi Ellie Penfold'un 16 yıllık ilişkilerini sonlandırmasıyla kişisel sorunları daha da şiddetlendi. Konuşma yapma nedenlerine değinen Jenas, kamuoyunda tanınan kişilerin mesleki açıdan yeniden itibar kazanmalarına izin verilip verilmediğini sorguladı ve eylemlerine yönelik ağır hesap verme yükümlülüğünü ve yaygın kamuoyu eleştirilerini tamamen kabul ettiğini vurguladı.
Jenas şöyle dedi: "Buradayım çünkü bu, hayatımın bir öğrenme süreci. İnsanlar hata yapar ve bence yaptığım hatalar ağır bir şekilde eleştirildi, medyada geniş yer buldu ve bence ağır bir şekilde cezalandırıldım.
"Artık insanların hatalarından ders alıp hayatlarında ilerlemelerine izin vermediğimiz bir toplumda mı yaşıyoruz? Çünkü son birkaç yıldır kendimi böyle hissediyorum. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum ve bu cezaları kabul ediyorum; kimse yaptıklarımın sorumluluğundan kaçmıyor. Ne yaptığımı biliyorum ve yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum.
"Burada oturup işimi geri almak için yalvarıp yakarmıyorum, benden alınan şeyi tamamen kabul ediyorum. Kendimi bu duruma ben soktum ve dersimi buradan çıkarıyorum; şimdi de bundan sonra ne yapacağıma odaklanmam gerekiyor."
Skandalın ergenlik çağındaki çocukları üzerindeki etkisini değerlendiren Jenas, şunları ekledi: "18 ve 13 yaşında iki çocuğum var ve ikisi de sosyal medyayı ve olup biten her şeyi çok iyi takip ediyor. Bu yüzden bir baba olarak onlarla çok açık ve dürüst bir şekilde konuşmak çok, çok zor."
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Özel yeniden inşa süreci başlıyor
Jenas, ana akım spor yayıncılığı dışında itibarını yeniden kazanmaya çalışırken, bir yandan da ergenlik çağındaki çocuklarıyla yaşadığı zorlu özel konuşmalarla başa çıkmak zorunda olduğu için, önünde uzun ve belirsiz bir yol uzanıyor. Gelecekteki kariyeri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak amacıyla eski orta saha oyuncusu, uzun vadeli toparlanma sürecinin bir parçası olarak bağımsız podcast’ler ve belgeseller üretmeye odaklanacak olan kendi yapım şirketi Pivot Productions Group’u kurdu.