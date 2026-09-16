Getty Images Sport
Çeviri:
'Her şeyi riske attım!' - Jose Mourinho, Carlos Espi'nin Elche'deki nefes kesen maçta Real Madrid'i kurtarmasıyla 'kaybedebileceği' kumarı açıkladı
Elche'de son dakika dramı galibiyeti getirdi
Real Madrid, salı günü Arda Guler'in kullandığı serbest vuruşun kaleci Matias Dituro'ya çarpıp ağlara gitmesiyle ve Kylian Mbappe'nin Yan Diomande'nin isabetli ortasının ardından farkı ikiye çıkarmasıyla ilk etapta La Liga'da rutin bir galibiyete doğru rahat ilerliyor gibi görünüyordu.
Ancak Elche, ikinci yarıda sert bir karşılık verdi. Ev sahibi ekip, kapanış bölümünde iki gol bularak skoru eşitledi ve deplasman takımını şoke etti.
Üç puana çaresizce ihtiyaç duyan Mourinho, Carlos Espi ile Endrick'i oyuna alarak ileri hattını altı hücum oyuncusuyla doldurdu. Bu cesur strateji, 91. dakikada Jude Bellingham'ın Mbappe'yi bulması ve onun da Espi'ye belirleyici vuruşu hazırlamasıyla sonuç verdi.
- AFP
Mourinho taktik kumarına değindi
Portekizli teknik adam, maçın son anlarında sahaya çok sayıda forvet sürerek aldığı büyük riski kabul etti. Espi ve Endrick'i Mbappe, Bellingham, Diomande ve Brahim Diaz ile birlikte kullanarak takımını savunmada son derece kırılgan bıraktı.
Mourinho, maç sonrası basın toplantısında, "Son bölümde yaptığım değişikliklerle her şeyi riske attım" dedi. "Kazandık ama kaybedebilirdik. Bunu yapmak zorundaydık, çünkü beraberlik yeterli değil."
Mourinho, maçın kazandıran ismini de övdü; Espi'nin artan etkisini kabul ederken onu kadroya yerleştirmenin zorluğuna da dikkat çekti. "[Espí] iyi gidiyor, takıma önemli bir katkı yapıyor" diye ekledi. "Önünde, normal bir oyuncu olmayan bir oyuncu var [Mbappe] ve ikisini birlikte oynatmak kolay değil."
Real Madrid, harcanan fırsatlar yüzünden neredeyse bedel ödüyordu
Geç gelen galibiyet kutlamalara yol açsa da Mourinho, takımının maçı daha erken koparamamasındaki bariz sorunu hemen işaret etti. Deneyimli teknik adam, kadronun maçı bitirecek gereken bitirici keskinlikten yoksun olduğunu belirtti.
"Bitmiş gibi görünen maçlarda işi bitirmek için üç, dört, beş fırsat yakalıyoruz ama bunu yapamıyoruz" diyen Real Madrid teknik direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: "Golü bulamadık, maçı 3 ya da 4-0'la bitiremedik. Kolay göründüğünde, deplasmanda bu statlarda işleri bu şekilde bırakırsınız."
Hayal kırıklığına rağmen takımın dirençli yapısında teselli buldu. Mourinho, "Onlar bir gol bulunca maç açık hale geliyor. Güzel olan şey, takımın zorluk anında reaksiyon verip kazanması" ifadelerini kullandıktan sonra espri yaptı: "Güzel olan şu ki Real Madrid maçlarında kimse sıkılmıyor. Gerçekten çok eğlenceli oluyor!"
- AFP
Barcelona üzerindeki baskıyı sürdürmek
Salı günkü dramatik galibiyet, Real Madrid'in La Liga zirvesindeki yarışta temposunu korumasını sağladı ve ezeli rakibi Barcelona ile puanlarını eşitledi.
Baskı artık tamamen Katalan devine geçmiş durumda; avantajını yeniden ele geçirmek için çarşamba günü Racing Santander'e karşı oynayacağı maçta olumlu bir sonuç alması gerekiyor. Bu sırada Espi, kulübeden gelip etkili bir seçenek olduğunu bir kez daha kanıtlamayı sürdürdü ve bu sezon kritik katkılarına bir yenisini ekledi.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun