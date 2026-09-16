Portekizli teknik adam, maçın son anlarında sahaya çok sayıda forvet sürerek aldığı büyük riski kabul etti. Espi ve Endrick'i Mbappe, Bellingham, Diomande ve Brahim Diaz ile birlikte kullanarak takımını savunmada son derece kırılgan bıraktı.

Mourinho, maç sonrası basın toplantısında, "Son bölümde yaptığım değişikliklerle her şeyi riske attım" dedi. "Kazandık ama kaybedebilirdik. Bunu yapmak zorundaydık, çünkü beraberlik yeterli değil."

Mourinho, maçın kazandıran ismini de övdü; Espi'nin artan etkisini kabul ederken onu kadroya yerleştirmenin zorluğuna da dikkat çekti. "[Espí] iyi gidiyor, takıma önemli bir katkı yapıyor" diye ekledi. "Önünde, normal bir oyuncu olmayan bir oyuncu var [Mbappe] ve ikisini birlikte oynatmak kolay değil."



