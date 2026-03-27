"Her şeyi mahvediyor!" - Didier Deschamps, Fransa'nın Brezilya'yı mağlup etmesinin ardından, Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde sert bir uyarıda bulunarak "soğuma molalarına" karşı çıktı

Sonuç olumlu olsa da, Deschamps maç sırasında zorunlu dinlenme molalarının denenmesinden dolayı öfkelendi. Fransız teknik adam, her iki yarıda da 22. dakikada verilen su molalarının kaldırılmasının, baskı altındaki takımları kurtararak yüksek riskli futbolun rekabetçi doğasını temelden değiştirdiğini savundu.

Deschamps, "Reklam arası olması yayıncılar için iyi olabilir, ancak bu üç dakikalık ara oyunun gidişatını değiştiriyor... Hangi takım olursa olsun, eğer iyi bir performans sergiliyorlarsa, bu üç dakika her şeyi mahvediyor" dedi.

"İyi oynamıyorsanız bu yardımcı olabilir, ancak rakibin moralini bozmak üzereyseniz."

"Her zaman bir devre arası olmasına rağmen, biz dört periyot oynuyoruz," diye ekledi.