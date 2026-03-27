AFP
"Her şeyi mahvediyor!" - Didier Deschamps, Fransa'nın Brezilya'yı mağlup etmesinin ardından, Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde sert bir uyarıda bulunarak "soğuma molalarına" karşı çıktı
Les Bleus, kırmızı kartın etkisini aşarak dağınık bir Selecao'yu mağlup etti
Fransa, Gillette Stadyumu'nda Brezilya'yı 2-1 yenerek uluslararası sahnede neden hala yenilmesi zor bir takım olduğunu kanıtladı. Dayot Upamecano'nun kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıda 10 kişi kalmasına rağmen, Avrupa'nın devleri Brezilya'nın maçın son dakikalarındaki yoğun baskısına karşı koymak için olağanüstü bir taktik disiplin sergiledi.
Kylian Mbappe, Ederson'u soğukkanlılıkla geçerek skoru açtı, ardından Hugo Ekitike farkı ikiye çıkardı. Gleison Bremer, Selecao adına bir gol geriye yaklaştırsa da, Carlo Ancelotti'nin takımı fikirlerden yoksun görünüyordu ve Vinicius Jr ile Raphinha'nın kararlı Fransız savunması tarafından etkisiz hale getirilmesi nedeniyle sayısal üstünlüğünden yararlanamadı.
Deschamps, ritmi bozan duraklamaları eleştirdi
Sonuç olumlu olsa da, Deschamps maç sırasında zorunlu dinlenme molalarının denenmesinden dolayı öfkelendi. Fransız teknik adam, her iki yarıda da 22. dakikada verilen su molalarının kaldırılmasının, baskı altındaki takımları kurtararak yüksek riskli futbolun rekabetçi doğasını temelden değiştirdiğini savundu.
Deschamps, "Reklam arası olması yayıncılar için iyi olabilir, ancak bu üç dakikalık ara oyunun gidişatını değiştiriyor... Hangi takım olursa olsun, eğer iyi bir performans sergiliyorlarsa, bu üç dakika her şeyi mahvediyor" dedi.
"İyi oynamıyorsanız bu yardımcı olabilir, ancak rakibin moralini bozmak üzereyseniz."
"Her zaman bir devre arası olmasına rağmen, biz dört periyot oynuyoruz," diye ekledi.
Oyuncularına övgü
Bununla birlikte Deschamps, 10 kişi kalmasına rağmen takımının performansından memnun kaldı ve oyuncularının taktiksel anlayışı sayesinde takımın sağlam performansını sürdürerek galibiyeti garantilediğini vurguladı.
"Brezilya olduğu için bu iyi bir sonuç," diye açıkladı. "On bir yıl önce ağır bir yenilgi (3-1) almıştık; o zamanlar bizimle aralarında önemli bir fark vardı. Aradaki farkın tersine döndüğünü söyleyemem, ancak ilk yarıda ve daha sonra 10 kişi kaldığımızda yaptıklarımız: teknik kontrol, orta saha oyuncuları ile dört forvet arasındaki teknik anlayış – bunlar ilginç şeyler.
"Takımın genel performansını etkilemeden birçok pozisyon değişikliği oldu. Defans-hücum geçişlerinde ve hızlı kontrataklarda bize zarar vermeye çalışan temkinli Brezilya takımı karşısında oyuncular arasında iyi bir teknik anlayış olduğu sürece, evet, memnunum."
Şimdi ne olacak?
Les Bleus, daha sonra Pazar günü Kolombiya ile oynayacağı maça hazırlanacak. Deschamps, Senegal, Norveç ve play-off turunun galibi ile birlikte I. Gruba düşen takımının, yaklaşan Dünya Kupası öncesinde bu olumlu ivmeyi sürdürmesini hedefliyor.