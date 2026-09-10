Zor sonuca rağmen Toure, Avrupa'nın en büyük sahnesinde öncü bir Afrikalı teknik direktör olarak tarihe geçmenin daha geniş anlamı üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bu seviyeye ulaşmak için gereken yoğun çalışmayı vurgularken, PSG'nin yeniden kupa için mücadele edeceğini öngördü.

Slovan Bratislava şimdi, Paris'te çıkardığı taktik dersleri uygulamayı hedeflerken kalan lig aşaması fikstürlerine odaklanıyor.

Toure, "Paris, karşılaşacağımız en iyi takımlardan biri" diyerek sözlerini tamamladı. "Bize saygı duydular ve sahada her şeylerini ortaya koydular."