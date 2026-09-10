Branislav Racko
Çeviri:
'Her şeyi kopyalamak isterdim!' PSG'nin 6-1'lik yıkımının ardından Yaya Toure neden hayran kaldı?
Toure, Avrupa'daki ağır yenilgiye tepki gösterdi
Slovan Bratislava Teknik Direktörü Yaya Toure, takımının Parc des Princes'te 6-1 mağlup olmasının ardından Paris Saint-Germain'in mutlak üstünlüğünü övdü. Son Avrupa şampiyonu, unvan savunmasına etkileyici bir performansla başlarken, eski Manchester City orta saha oyuncusunu taktik yapıları karşısında hayran bıraktı.
Ağır yenilgiye rağmen Toure, Ballon d'Or'a aday gösterilen 10 oyuncuyu barındıran bir kadroyla karşılaştıktan sonra futbolcularının hiçbir pişmanlık duymadığını söyledi.
Bu maç aynı zamanda kişisel açıdan da önem taşıdı; Toure, Şampiyonlar Ligi ana kademe maçında görev yapan ilk Afrikalı teknik direktör oldu.
- ZUMA Press Wire
Eski orta saha oyuncusu, PSG makinesini kopyalamak istiyor
Maç sonrası basın toplantısında konuşan Toure, PSG Teknik Direktörü Luis Enrique ile onun kurduğu kadroya övgüler yağdırdı. Fransız devini, sahanın her bölgesinden rakiplerine zarar verebilen eksiksiz bir takım olarak tanımladı.
Fildişi Sahilli teknik adam, iki takım arasındaki farkın önemli ölçüde olduğunu kabul ederken, oyuncularının daha üstün bir rakibe karşı her şeyini ortaya koyduğunu belirtti.
Toure, "Bu PSG hakkında her şeyi kopyalamak isterim" dedi. "Onlar bir makine; savunma, orta saha, hücum, her yönüyle eksiksizler. Onlara baskı yapamazsınız. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar; bu kolay değil, size zarar veriyorlar."
Dembele'nin performansı bir kâbus olarak nitelendirildi
Toure'ye, Slovan Bratislava'yı iki gol ve iki asistle perişan eden Ousmane Dembele hakkında art arda sorular yöneltildi. Teknik direktör, kanat oyuncusunun patlayıcı performansı hakkında espri yaparken, Dembele'nin takımının adına olabilecek en kötü zamanda zirve formuna ulaştığını belirtti.
Dembele kalibresinde bir oyuncuya karşı oynamanın, gelişmekte olan kadrosu için hayati bir öğrenme süreci sunduğunu kabul etti.
"Dembele mi? Bu geceki hayal kırıklığım o," diye espri yaptı Toure. "Son iki ya da üç maçını izledim ve formda değildi ama bu gece bize gerçekten çok zarar verdi. Harika bir oyuncu."
- Getty Images Sport
Öncü, dönüm noktası niteliğindeki geceyi değerlendirdi
Zor sonuca rağmen Toure, Avrupa'nın en büyük sahnesinde öncü bir Afrikalı teknik direktör olarak tarihe geçmenin daha geniş anlamı üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bu seviyeye ulaşmak için gereken yoğun çalışmayı vurgularken, PSG'nin yeniden kupa için mücadele edeceğini öngördü.
Slovan Bratislava şimdi, Paris'te çıkardığı taktik dersleri uygulamayı hedeflerken kalan lig aşaması fikstürlerine odaklanıyor.
Toure, "Paris, karşılaşacağımız en iyi takımlardan biri" diyerek sözlerini tamamladı. "Bize saygı duydular ve sahada her şeylerini ortaya koydular."
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