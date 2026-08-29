Getty Images Sport
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"Her şeyi kazanmak istiyoruz!" - Premier League şampiyonu Arsenal tarihi bir ganimet hedeflerken Kai Havertz meydan okudu
Arsenal daha fazla kupa istiyor
Arsenal forveti Havertz, Kuzey Londra devinin yalnızca bir kupayla yetinmediğini açıkça belirtti. Geçen sezon Premier League şampiyonluğu için 22 yıllık bekleyişe son veren Arsenal, yeni sezona da göz kamaştıran bir başlangıç yaptı; Community Shield'da Manchester City'yi yenerek kupayı kaldırdıktan sonra lig açılış maçında Coventry City'yi 3-0'la rahat geçti.
Kulübün bu sezonki hedeflerini değerlendiren Havertz, Emirates Stadyumu'nda hakim olan özgüvene dikkat çekti. Almanya milli oyuncusu, Sky Sports'a verdiği röportajda, "Bir şampiyonluk kazanmanın tadını aldığınızda bunu tekrar yapmak istersiniz ve bizim mümkün olan her kupa için yarışabilecek bir takımımız var. Geçen yıl sadece bir tane vardı ama bu yıl gelecek çok daha fazlası var ve biz her şeyi kazanmak istiyoruz" dedi.
- Getty Images Sport
Avrupa’da ve iç sahada üstünlüğün peşinde
Premier League şampiyonluğu geçen sezonun ana hedefi olsa da Arsenal, Avrupa zaferine de kıl payı yaklaşmıştı. Arteta'nın ekibi, kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmaya penaltı atışları kadar yaklaşsa da, Budapeşte'deki gergin finalde sonunda Paris Saint-Germain'e mağlup oldu.
Havertz, "Önümüzde daha uzun bir yol var ve şu anda odak noktamız sadece bir sonraki maç. Community Shield'i kazanarak ve sezonun ilk maçını alarak oldukça iyi birkaç adım attık. Ama şimdi asıl süreç başlıyor. Şampiyonlar Ligi, Carabao Cup ve FA Cup'ta mücadele edeceğiz, her üç günde bir maç oynayacağız ve sonra neler yapabileceğimizi göstereceğiz. Olumluyuz ve bu sezon hedeflerimize yeniden ulaşmak, kulübe daha fazla kupa kazandırmak için her şeyimizi vermek istiyoruz" dedi.
Arteta'nın takımının hücum hattına liderlik ediyor
Havertz, bu sezon iz bırakmak için hiç vakit kaybetmedi; hem Manchester City'ye karşı kazanılan Community Shield zaferinde hem de ligin açılış maçında gol attı. Hücum hattına liderlik edebilme yeteneği, özellikle Arsenal pazartesi gecesi Aston Villa ile karşılaşmak üzere Villa Park'a zorlu bir deplasmana hazırlanırken, Arteta için kritik hale geldi.
Havertz, 2023 yazında Londra'daki rakip Chelsea'den 65 milyon £ karşılığında Arsenal'a katıldı. Kuzey Londra ekibine transfer olduktan sonra Alman milli oyuncu, Arteta yönetiminde kilit isimlerden biri haline geldi; tüm kulvarlarda 113 maça çıkarken 38 gol ve 18 asistlik katkı verdi.
- Getty Images Sport
Gençliğe ve geleceğe odaklanın
Arteta'nın ekibi kısa vadeli başarıya odaklanmayı sürdürürken, Arsenal hafta sonunda uzun vadeli geleceğini korumak adına da adımlar attı. Kulüp, cumartesi günü yaptığı açıklamada, büyük gelecek vadeden savunmacı Marli Salmon'ın 17. yaş gününde ilk profesyonel sözleşmesini imzaladığını doğruladı. Hale End akademisinden çıkan en dikkat çekici yeteneklerden biri olarak görülen genç oyuncu, A takım ortamına doğru hızlı yükselişini sürdürürken şimdiden büyük bir potansiyel ortaya koydu.
Salmon, geçen sezon Arsenal'ın Club Brugge deplasmanında Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyette profesyonel kariyerindeki ilk maçına çıkarak üst düzey futbolda da süre aldı. Genç oyuncu, bu dönüm noktasının ardından Mansfield'a karşı FA Cup'ta alınan galibiyette ilk resmi maçına ilk 11'de başladı ve yaşının ötesinde bir olgunluk sergiledi.
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