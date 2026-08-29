Premier League şampiyonluğu geçen sezonun ana hedefi olsa da Arsenal, Avrupa zaferine de kıl payı yaklaşmıştı. Arteta'nın ekibi, kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmaya penaltı atışları kadar yaklaşsa da, Budapeşte'deki gergin finalde sonunda Paris Saint-Germain'e mağlup oldu.

Havertz, "Önümüzde daha uzun bir yol var ve şu anda odak noktamız sadece bir sonraki maç. Community Shield'i kazanarak ve sezonun ilk maçını alarak oldukça iyi birkaç adım attık. Ama şimdi asıl süreç başlıyor. Şampiyonlar Ligi, Carabao Cup ve FA Cup'ta mücadele edeceğiz, her üç günde bir maç oynayacağız ve sonra neler yapabileceğimizi göstereceğiz. Olumluyuz ve bu sezon hedeflerimize yeniden ulaşmak, kulübe daha fazla kupa kazandırmak için her şeyimizi vermek istiyoruz" dedi.