Tecrübeli yıldızlar parıldarken, spot ışıkları ilk kez forma giyenlerin de üzerine çevrildi. Bruno Guimaraes, genç Myles Lewis-Skelly ile birlikte mücadeleci ve soğukkanlı performansının ardından yeni kaptanından büyük övgü aldı. Odegaard, Brezilyalı oyuncu için, "Bence ilk andan itibaren inanılmazdı" dedi. "Geçmişte bazı büyük mücadeleler yaşamış olsak da buraya geldi ve sanki takımın çok doğal bir parçasıymış gibi hissettiriyor.

"Takımın çok doğal bir parçası oldu ve sahada kalitesini görüyorsunuz, topla çok iyi ama aynı zamanda bir savaşçı ve topu kazanıyor."

Christos Tzolis de aynı derecede etkileyiciydi; devrenin iki tarafında da Havertz ve Odegaard'a gollerde katkıyı sağlayan isim oldu. Odegaard, yeni kanat oyuncusu hakkında şunları ekledi: "Solda Christos [Tzolis] da öyle, bugün iki asist yaptı ve güçlü bir performans sergiledi. Bence bugün herkes iyiydi, bunu görmek güzeldi."



