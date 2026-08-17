AFP
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'Her şeyi kazanmak istiyoruz!' - Martin Odegaard, Arsenal'ın Community Shield'de Manchester City'yi dağıtarak verdiği gözdağının ardından rakiplerine ürkütücü bir uyarı gönderdi
Arsenal, Cardiff'te gövde gösterisi yaptı
Mikel Arteta'nın takımı, Cardiff'teki Principality Stadyumu'nda şampiyonluk yarışındaki rakibi karşısında aldığı ikna edici galibiyetle, son İngiltere şampiyonuna yaraşır bir görüntü ortaya koydu. Riccardo Calafiori, Kai Havertz ve bizzat Odegaard'ın golleri, sezonun ilk kupasının Emirates'e gitmesini sağlarken Enzo Maresca'nın City'si çok az direnç gösterebildi.
Odegaard, kupayı kaldırdıktan kısa süre sonra, "Harika bir futbol oynadık, seviyemizi gösterdik" dedi. "Hazır olduğumuzu, ciddi olduğumuzu ve bunu tekrar yapmak istediğimizi gösterdik. Bunun üzerine gitmek istiyoruz. Bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu tadınca, tekrar yapmak istiyorsunuz. Her şeyi kazanmak istiyoruz."
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Yeni yüzler hemen etki yaratıyor
Tecrübeli yıldızlar parıldarken, spot ışıkları ilk kez forma giyenlerin de üzerine çevrildi. Bruno Guimaraes, genç Myles Lewis-Skelly ile birlikte mücadeleci ve soğukkanlı performansının ardından yeni kaptanından büyük övgü aldı. Odegaard, Brezilyalı oyuncu için, "Bence ilk andan itibaren inanılmazdı" dedi. "Geçmişte bazı büyük mücadeleler yaşamış olsak da buraya geldi ve sanki takımın çok doğal bir parçasıymış gibi hissettiriyor.
"Takımın çok doğal bir parçası oldu ve sahada kalitesini görüyorsunuz, topla çok iyi ama aynı zamanda bir savaşçı ve topu kazanıyor."
Christos Tzolis de aynı derecede etkileyiciydi; devrenin iki tarafında da Havertz ve Odegaard'a gollerde katkıyı sağlayan isim oldu. Odegaard, yeni kanat oyuncusu hakkında şunları ekledi: "Solda Christos [Tzolis] da öyle, bugün iki asist yaptı ve güçlü bir performans sergiledi. Bence bugün herkes iyiydi, bunu görmek güzeldi."
Arteta, Cardiff karşısındaki üstünlüğü değerlendirdi
Bu galibiyet, Arsenal’ın Community Shield’daki 18. zaferi oldu ve takımı, Manchester United’ın 21’lik rekorunun sadece üç gerisinde bıraktı. Arteta için ise bu, teknik direktör olarak bu organizasyondaki üçüncü zaferiydi; oyuncu olarak elde ettiği iki başarıya da bir yenisini ekledi.
Dönüm noktası niteliğindeki bu galibiyeti ve takımın büyük mücadeleye sahne olan performansını değerlendiren Arsenal teknik direktörü, oyuncularının adanmışlığını övdü. Arteta, şöyle konuştu: "Bence bugün her şey sezon öncesinde yaptığımız hazırlığa bağlıydı ve Dünya Kupası’ndan sonra çocukların hazır olduklarından ve bu organizasyonda oynamayı istediklerinden emin olmak için aldıkları kararlara bağlıydı. Oynama şeklimizden ve mücadele etme biçimimizden çok etkilendim, bu yüzden bu bizim standartımız. Gerçekten ama gerçekten çok rekabetçi olacağımızdan eminim."
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Kadro derinliği ve geleceğe dair hedefler
Galibiyete rağmen Arteta, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus ve Ethan Nwaneri'nin maç kadrosunda yer almamasıyla ilgili sorularla karşılaştı. Arteta, bunun sakatlıktan değil, kayıt kurallarının zorladığı taktiksel kararlar olduğunu açıkladı. Şöyle dedi: "Onların hazır durumda olmaması gerçekten çok üzücü. Kadroda daha fazla oyuncuya yer açmak ve bunu mümkün kılmak için Premier League ile mücadele ediyorum, çünkü onların kadroda olmayı hak ettiğine hiç şüphe yok."
İleriye bakıldığında Arsenal, cuma günü Premier League'deki şampiyonluk unvanını koruma yolundaki ilk maçında Coventry ile karşılaşacak, Manchester City ise Bournemouth'u ağırlayacak. Kaptanıyla benzer şekilde konuşan Arteta, sezonun başındaki bu kupayı kazandıktan sonra daha fazla başarıya aç olduğunu vurguladı. Teknik direktör sözlerini şöyle tamamladı: "O anı yeniden yaşamak istiyorum. Onu daha da büyük şekilde yaşamak istiyorum; bunun ne gerektirdiğini ve özel bir şey talep edeceğini biliyoruz, ama buna hazırız."
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