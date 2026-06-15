AFP
Çeviri:
"Her şeyi doğru yapmaya hazırım" - Kylian Mbappé, Fransa'nın 2026 Dünya Kupası'nı kazanması için "defansif açıdan bir adım daha atması" gerektiğini kabul etti
Mbappe'nin savunma sözü
Real Madrid'in süperstarı, Fransa'yı 2026 Dünya Kupası zaferine taşımak için oyun stilini değiştirmesi gerektiğini şaşırtıcı bir şekilde itiraf etti. Takımının Senegal ile oynayacağı Grup I açılış maçı öncesinde konuşan Mbappé, rakip takımın topu elinde tuttuğu anlarda gösterdiği çaba düzeyine yönelik uzun süredir devam eden eleştirilere değindi.
Forvet, Didier Deschamps'ın takımının 48 takımın katıldığı bu genişletilmiş turnuvada yol alabilmesi için her oyuncunun savunmaya katkıda bulunması gerektiğinin tam olarak farkında. Kardeşi Ethan'ın sorularını yanıtlayan Mbappe, Le Parisien'e verdiği röportajda şunları söyledi: "Savunma konusunda bir adım daha ileri gitmem gerekiyor. Ne pahasına olursa olsun Dünya Kupası'nı kazanmak istediğim için işleri doğru yapmaya hazırım! Bu konuyu sık sık konuşuyoruz çünkü o benden çok daha fazla savunma yapıyor. Ancak insanların bu yönümü vurgulaması iyi bir şey. Kendimden her zaman çok şey bekledim ve bu alanda bir adım daha ileri gitmem gerektiğini düşünüyorum. Bu, takımlar için önemli bir şey ve bence bunu yapmam gerekiyor."
- AFP
Kaptanı savunmak
Eski Paris Saint-Germain oyuncusu gerçekten de sık sık yoğun tartışmaların odağında yer aldı, ancak ona en yakın olanlar desteklerini esirgemedi. Ballon d'Or ödüllü Ousmane Dembélé, geçtiğimiz günlerde "aşırı" düzeyde yapılan incelemelere sert bir yanıt verdi ve eleştirilerin çoğu zaman futbolun ötesine geçtiğini, küresel bir ikon olmanın insani yönünü göz ardı ettiğini belirtti.
Dışarıdan gelen gürültüye rağmen, Mbappe'nin soyunma odasındaki konumu değişmedi. O, Les Bleus için taktiksel ve duygusal odak noktası olmaya devam ediyor ve takım arkadaşları onu, Dünya Kupası kampanyasının yüksek baskı ortamında yol almayı sağlayacak vazgeçilmez bir lider olarak görüyor.
Wenger’e Bernabeu’da verilen destek
Fransız oyuncunun savunma konusunda gösterdiği umut verici performans, İspanya’da geçirdiği zorlu bir lig sezonunun ardından geldi; bu sezon boyunca Real Madrid’in istikrarsız performanslarının “günah keçisi” olarak gösterilmişti. Efsanevi teknik direktör Arsène Wenger, Mbappé’nin vasat bir Real Madrid kadrosuna katıldığını ve kulübün geçiş sürecinin bir sonucu olarak haksız yere hedef alındığını belirtti.
Eski Arsenal teknik direktörü, 27 yaşındaki oyuncunun büyük bir turnuvaya hazır olduğuna inanmaya devam ediyor ve ABD'ye tamamen bitkin bir halde varabilecek diğer yıldızlara kıyasla fiziksel olarak daha dinç olduğunu öne sürüyor. Motive olmuş ve dinç bir Mbappe'nin dünya futbolundaki en tehlikeli silah olduğu düşünülüyor.
- Getty Images
Dünya Kupası'nda ölümsüzlüğün peşinde
Mbappé, 2018 ve 2022 Dünya Kupaları'nda attığı 12 golle şimdiden efsanevi bir Dünya Kupası kariyerine sahip. Rusya'da henüz bir gençken Fransa'yı şampiyonluğa taşıyan isim olarak adını yazdırmış, ardından Katar'da Arjantin'e yenildikleri final maçında tarihi bir hat-trick yaparak Altın Ayakkabı ödülünü kazanmıştı.
Şimdi ise bu forvet, Miroslav Klose'nin 16 Dünya Kupası golüyle elinde tuttuğu tüm zamanların rekoruna çok yakın. Eğer keskin bitiriciliğini, söz verdiği gibi geliştirilmiş savunma performansıyla birleştirebilirse, MetLife Stadyumu'nda maceralarına başlayan Fransa'yı durdurmak inanılmaz derecede zor olacak.