Eski Paris Saint-Germain oyuncusu gerçekten de sık sık yoğun tartışmaların odağında yer aldı, ancak ona en yakın olanlar desteklerini esirgemedi. Ballon d'Or ödüllü Ousmane Dembélé, geçtiğimiz günlerde "aşırı" düzeyde yapılan incelemelere sert bir yanıt verdi ve eleştirilerin çoğu zaman futbolun ötesine geçtiğini, küresel bir ikon olmanın insani yönünü göz ardı ettiğini belirtti.

Dışarıdan gelen gürültüye rağmen, Mbappe'nin soyunma odasındaki konumu değişmedi. O, Les Bleus için taktiksel ve duygusal odak noktası olmaya devam ediyor ve takım arkadaşları onu, Dünya Kupası kampanyasının yüksek baskı ortamında yol almayı sağlayacak vazgeçilmez bir lider olarak görüyor.



