"Her şeyden biraz eksik" - Ousmane Dembélé, Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz maçlarından birinde Bayern Münih karşısında 5-2 öne geçtikten sonra PSG'nin "oynamayı bıraktığını" itiraf etti

PSG teknik direktörü Luis Enrique, her iki takımın oyuncularının sergilediği performansı övgüyle karşıladı ve bu kadar yüksek tempoda oynanan bir maç daha önce hiç görmediğini belirtti. Almanya'ya tek gol farkla gitmelerine rağmen İspanyol teknik adam, takımının sunduğu izleme keyfinin, kulübün en büyük sahnedeki karakterini yansıttığını düşündü.

PSG teknik direktörü şöyle konuştu: "Ne tür bir takım olduğumuzu gösterdik. Hiç bu kadar yoğun ve kazanma arzusu dolu bir maç yaşamamıştım. Her iki takımın taraftarları da bu tür bir gösteriyi izlemekten mutlu. Fiziksel olarak hiç düşmedik. Hiç böyle bir ritim görmemiştim. Her iki takımı ve tüm oyuncuları tebrik etmek gerekir. Üç gol önde olduğunuzda, rakip çok fazla risk alır ve bu riskler çok yüksek seviyededir. Karmaşıktı ve rövanş maçında da durum aynı olacak. Bu sezon kaybettikleri sadece üçüncü maç. Mutluyuz. Her iki takım da kişiliğini gösterdi."

Eşitlik hassas bir dengede ve her iki takım da hücum felsefelerine derinden bağlı olduğundan, taraftarlar önümüzdeki hafta Münih'te bu iki devin karar maçı için çarpıştığında yine kaçırılmayacak, patlamaya hazır bir karşılaşma bekleyebilirler.