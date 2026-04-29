Getty Images Sport
Çeviri:
"Her şeyden biraz eksik" - Ousmane Dembélé, Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz maçlarından birinde Bayern Münih karşısında 5-2 öne geçtikten sonra PSG'nin "oynamayı bıraktığını" itiraf etti
Paris'te heyecan dolu bir gece
Avrupa futbol tarihine geçecek bir maçta PSG, Bundesliga devine karşı 5-2'lik bir üstünlük sağladı; ancak Bayern'in son dakikalardaki hücumu, maçı yeniden çekişmeli hale getirdi. Mükemmel bir bireysel performansın ardından Maçın En İyi Oyuncusu seçilen Dembélé, Parc des Princes'teki kaotik son dakikalarda Luis Enrique'nin takımının tempoyu düşürdüğünü itiraf etti.
- Getty Images Sport
Süperstar, kontrolünü kaybetmiş olmaktan pişmanlık duyuyor
Takımın maçın sonlarında gösterdiği performans düşüşüne dair samimi bir bakış açısı sunan Ballon d'Or sahibi, medyaya yaptığı açıklamada momentumdaki ani değişimi açıkladı. Maçın bitiminden sonra Canal+'ya konuşan Dembele şunları söyledi: "Bu bir Şampiyonlar Ligi yarı finali. 5-2'de biraz oyunumuzu bırakmış olsak da sonuçtan memnunuz. Her şeyden biraz eksiklik vardı. İnanılmaz bir maçtı. Münih'e kazanmak ve tur atlamak için gidiyoruz. Felsefemizi değiştirmeyeceğiz, biz saldıracağız, onlar da saldıracak."
Kaptan Marquinhos, Münih'te galibiyet hedefliyor
PSG kaptanı Marquinhos, hem Dembélé hem de Khvicha Kvaratskhelia'nın ikişer gol attığı bu muhteşem karşılaşmadan o kadar da etkilenmişti. Brezilyalı savunma oyuncusu, maçın yoğunluğuna dikkat çekerek, Avrupa'nın en golcü iki oyuncusunun sergilediği hücum şöleninden tarafsız taraftarların da keyif aldığını umduğunu belirtti. Takım, Allianz Arena'da oynanacak zorlu rövanş maçına hazırlanıyor.
Marquinhos gazetecilere şunları söyledi: "Saha içinde bu maçı oynamak büyük bir zevkti. Bunlar, tüm yıl boyunca hayalini kurduğunuz maçlardır. Her iki takım da asla pes etmeme, ileriye gitme zihniyetine sahip. Çok güzel bir futbol maçıydı ve orada da öyle olacak. Küçük bir avantajımız var, oraya kazanmak için doğru zihniyetle gitmeliyiz."
- AFP
Luis Enrique, 'benzeri görülmemiş' bir mücadele ruhunu övüyor
PSG teknik direktörü Luis Enrique, her iki takımın oyuncularının sergilediği performansı övgüyle karşıladı ve bu kadar yüksek tempoda oynanan bir maç daha önce hiç görmediğini belirtti. Almanya'ya tek gol farkla gitmelerine rağmen İspanyol teknik adam, takımının sunduğu izleme keyfinin, kulübün en büyük sahnedeki karakterini yansıttığını düşündü.
PSG teknik direktörü şöyle konuştu: "Ne tür bir takım olduğumuzu gösterdik. Hiç bu kadar yoğun ve kazanma arzusu dolu bir maç yaşamamıştım. Her iki takımın taraftarları da bu tür bir gösteriyi izlemekten mutlu. Fiziksel olarak hiç düşmedik. Hiç böyle bir ritim görmemiştim. Her iki takımı ve tüm oyuncuları tebrik etmek gerekir. Üç gol önde olduğunuzda, rakip çok fazla risk alır ve bu riskler çok yüksek seviyededir. Karmaşıktı ve rövanş maçında da durum aynı olacak. Bu sezon kaybettikleri sadece üçüncü maç. Mutluyuz. Her iki takım da kişiliğini gösterdi."
Eşitlik hassas bir dengede ve her iki takım da hücum felsefelerine derinden bağlı olduğundan, taraftarlar önümüzdeki hafta Münih'te bu iki devin karar maçı için çarpıştığında yine kaçırılmayacak, patlamaya hazır bir karşılaşma bekleyebilirler.