AFP
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“Her şey yolunda gidiyor”: Liverpool’un genç yıldızı Rio Ngumoha, Arsenal’a transfer söylentilerinin ardından sessizliğini bozdu ve sözleşmesiyle ilgili son durumu paylaştı
Yükselen yıldız Anfield'daki geleceği hakkında konuştu
Genç oyuncu, Ocak 2025'te Accrington Stanley karşısında alınan farklı galibiyette Liverpool formasıyla FA Cup'ta ilk maçına çıkan en genç oyuncu olarak adını duyurdu. O tarihten bu yana Ngumoha, Liverpool'un A takımında düzenli forma giyen önemli oyunculardan biri hâline geldi. Forvet, teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde bu sezon Liverpool'un ilk yedi lig maçının beşinde forma giydi; ayrıca Atletico Madrid, LASK ve Tottenham'a karşı oynanan üç kupa maçına ilk 11'de başladı.
Ancak hızlı yükselişi, büyük kulüplerin ilgisini de çekti. Bundesliga devleri Bayern Münih ve RB Leipzig, yaz boyunca oyuncunun durumunu yakından takip etti. Liverpool ise 2026-27 sezonu öncesinde olası bir ayrılığa kesin olarak izin vermedi. Daha yakın zamanda, Arsenal'ın hücum oyuncusunu aktif olarak izlediği yönünde haberler çıktı; kulüp, hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.
Dışarıdan gelen ilgi giderek artsa da gelecek vadeden kanat oyuncusunun Anfield ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar sürüyor. Ngumoha, transferi düşünmek yerine Liverpool'daki gelişimine tamamen odaklanmış görünüyor.
- Getty Images Sport
Sözleşme görüşmeleri menajere bırakıldı
Liverpool'ın Brentford karşısında geriden gelerek kazandığı son maçın ardından konuşan genç oyuncu, geleceğiyle ilgili sorular karşısında dikkatini dağıtan konuları bir kenara bıraktı. Gtech Community Stadium'da gazetecilere, "Açıkçası artık bütün bunlarla temsilcim ilgileniyor," dedi. "Sanırım her şey yolunda gidiyor. Tam olarak emin değilim. Sonuçta ben sahadaki performansımla konuşmayı tercih ediyorum.
"Oynamaktan keyif alıyorum. Bütün bu meseleler de açıkçası aklımın bir köşesinde. Ben sadece kulübüm için oynuyorum ve umarım iyi performans göstermeye devam ederim."
Üst düzey bir kadroda gereken yoğun rotasyona değinirken dikkat çekici bir olgunluk sergiledi. Chelsea altyapısından yetişen oyuncu, "İlk 11'de başlasam da sonradan oyuna girsem de aynı anlayışla sahaya çıkıyorum," diye ekledi. "Kulübün sadece beni korumaya çalıştığını biliyorum. Dünyanın en iyi hücum oyuncularından bazıları bizde, bu yüzden forma rekabeti kolay değil.
"Önemli olan sağlıklı bir rekabet ve sonuçta hepimiz takımın kazanmasını istiyoruz. Bu yüzden kaç dakika süre alırsak alalım, surat asamayız. Sahaya çıkıp neler yapabileceğimizi göstermeliyiz."
Yeni bir taktiksel meydan okumayı kabul etmek
Mohamed Salah'ın ayrılmasının ve yazın Bradley Barcola ile Victor Munoz'un transfer edilmesinin ardından Ngumoha'dan sol kanattan sağ kanada geçmesi istendi. “Bu meydan okumadan keyif alıyorum ve iki kanatta da oynayabilmek önemli,” diye açıkladı. “Tercih ettiğim bir pozisyon var mı? Hayır, artık yok.”
“Şimdi sağ kanatta oynamaya alışıyorum ve bundan hoşlanıyorum. Bu, oyunumu biraz daha öngörülemez kılıyor. Antrenmanlarda çok çalışıyorum.”
“Andoni, bire bir mücadelelerde rakiplerimin üzerine gitmemi istiyor. Tehlike yaratmamı istiyor. Top bende değilken de takıma elimden geldiğince yardımcı olmamı istiyor. Onunla çalışmaktan ve kendimi geliştirmekten keyif alıyorum.”
Bu taktiksel değişim, kısa süre önce Uluslar Ligi için Thomas Tuchel'in İngiltere kadrosuna çağrıldığında daha da gelişti. Genç oyuncu, “İngiltere'ye katıldığımda sağ kanatta oynuyordum, orada da çok şey öğrendim,” dedi. “Anthony Gordon ve Bukayo Saka gibi oyuncuları izledim. Bana söyledikleri bazı şeyleri dikkate aldım ve bunlar gerçekten çok faydalı oldu.”
- Getty Images Sport
Merseyside'daki yerini sağlamlaştırıyor
Sözleşmesi güvence altında olan ve Iraola yönetiminde giderek daha önemli bir rol üstlenen Ngumoha'nın yakın geleceği Anfield'a sıkı sıkıya bağlı. Sağ kanada başarıyla uyum sağlaması, hücum hattında önemli değişikliklerin yaşandığı bir yazın ardından Liverpool'a kritik bir taktik esneklik kazandırıyor.
Lig ve Avrupa maçlarının takvimi yoğunlaşırken genç oyuncunun rotasyona sorunsuz biçimde girip maçlara etki edebilmesi büyük önem taşıyacak. Mevcut formunu koruyup hem kulüp teknik direktöründen hem de deneyimli millî takım oyuncularından öğrenmeye devam ederse Ngumoha, Liverpool'un yeni döneminin temel taşlarından biri hâline gelirken Arsenal gibi taliplerini de uzak tutabilecek konumda.
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