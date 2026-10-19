Genç oyuncu, Ocak 2025'te Accrington Stanley karşısında alınan farklı galibiyette Liverpool formasıyla FA Cup'ta ilk maçına çıkan en genç oyuncu olarak adını duyurdu. O tarihten bu yana Ngumoha, Liverpool'un A takımında düzenli forma giyen önemli oyunculardan biri hâline geldi. Forvet, teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde bu sezon Liverpool'un ilk yedi lig maçının beşinde forma giydi; ayrıca Atletico Madrid, LASK ve Tottenham'a karşı oynanan üç kupa maçına ilk 11'de başladı.

Ancak hızlı yükselişi, büyük kulüplerin ilgisini de çekti. Bundesliga devleri Bayern Münih ve RB Leipzig, yaz boyunca oyuncunun durumunu yakından takip etti. Liverpool ise 2026-27 sezonu öncesinde olası bir ayrılığa kesin olarak izin vermedi. Daha yakın zamanda, Arsenal'ın hücum oyuncusunu aktif olarak izlediği yönünde haberler çıktı; kulüp, hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

Dışarıdan gelen ilgi giderek artsa da gelecek vadeden kanat oyuncusunun Anfield ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar sürüyor. Ngumoha, transferi düşünmek yerine Liverpool'daki gelişimine tamamen odaklanmış görünüyor.



