"Her şey yolunda" - Enzo Fernández'in kız arkadaşı, Chelsea'nin orta saha oyuncusu hakkında Real Madrid'e transfer olacağına dair söylentiler dolaşırken, çiftin İngiltere'den ayrılmak istediği iddialarını yalanladı

Söylentiler hakkında konuşan Cervantes, ailenin İngiltere’deki mevcut durumundan memnun olduğunu açıkça belirtti ve Fernandez’in Chelsea’den ayrılmak istediği yönündeki iddiaları reddetti.

"Hayır, gerçekten, her şey yolunda," diye güvence verdi. "Oğlum İngiltere'de doğdu ve çocuklar orada okula gidiyor, bu yüzden çok mutluyum. Benim için hangi takım olursa olsun fark etmez. Takım ne olursa olsun, ben sorun yaşamam."

Real Madrid’e transfer olmanın bir rüya transferi olup olmayacağı sorulduğunda Cervantes, “Hayır, benim için tüm takımlar aynıdır,” dedi.