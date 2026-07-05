AFP
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"Her şey yolunda" - Enzo Fernández'in kız arkadaşı, Chelsea'nin orta saha oyuncusu hakkında Real Madrid'e transfer olacağına dair söylentiler dolaşırken, çiftin İngiltere'den ayrılmak istediği iddialarını yalanladı
Fernandez'in eşi, ailenin İngiltere'de mutlu olduğunu vurguluyor
Cervantes, Real Madrid’in ısrarlı ilgisi karşısında Fernandez’in Chelsea’den ayrılmak istediğine dair spekülasyonları yalanladı. El Chiringuito’ya verdiği demeçte, ailenin İngiltere’ye yerleştiğini ve yakın zamanda taşınma planları olmadığını söyledi. Cervantes, oğullarının İngiltere’de doğduğunu ve çocuklarının orada okula gittiğini açıkladı. Chelsea, Arjantinli milli futbolcuyu Benfica’dan İngiltere rekoru bir transfer ücreti karşılığında kadrosuna katmıştı ve oyuncunun sözleşmesi Haziran 2032’ye kadar devam ediyor; bu da olası bir transferi zorlaştırıyor.
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Cervantes, ayrılacağına dair spekülasyonları yalanladı
Söylentiler hakkında konuşan Cervantes, ailenin İngiltere’deki mevcut durumundan memnun olduğunu açıkça belirtti ve Fernandez’in Chelsea’den ayrılmak istediği yönündeki iddiaları reddetti.
"Hayır, gerçekten, her şey yolunda," diye güvence verdi. "Oğlum İngiltere'de doğdu ve çocuklar orada okula gidiyor, bu yüzden çok mutluyum. Benim için hangi takım olursa olsun fark etmez. Takım ne olursa olsun, ben sorun yaşamam."
Real Madrid’e transfer olmanın bir rüya transferi olup olmayacağı sorulduğunda Cervantes, “Hayır, benim için tüm takımlar aynıdır,” dedi.
Chelsea, güçlü konumunu sürdürüyor
Fernandez’in adı defalarca Real Madrid ile anıldı; haberlere göre oyuncu, orta saha için olası bir transfer hedefi olarak belirlendi. Ancak, Chelsea ile olan uzun vadeli sözleşmesi ve kulübün onu elinde tutma konusundaki kararlılığı, herhangi bir transferi zorlaştırıyor.
Javier Pastore'ye atfedilen açıklamalar da spekülasyonları körükledi. Pastore, Fernandez'in Stamford Bridge dışındaki seçenekleri değerlendirdiğini ve Real Madrid gibi bir kulübe transfer olmayı tercih edebileceğini ima etti. Aynı zamanda, orta saha oyuncusunun şu anki odak noktasının Arjantin milli takımıyla olan görevleri olduğunu da belirtti.
- Getty Images Sport
Odak noktası hâlâ milli takım görevleri üzerinde
Fernandez'in şu anki en büyük önceliği, Salı günü Dünya Kupası son 16 turunda Mısır ile karşılaşacak olan Arjantin milli takımıyla ilgili görevleridir. Öte yandan, Los Blancos resmi bir açıklama yayınlayarak, bu orta saha oyuncusunun transferi konusunda Chelsea ile herhangi bir görüşme yapılmadığını doğruladı.
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