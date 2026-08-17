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'Her şey tersine işliyor!' - Jamie Carragher, Tottenham yıldızını kaçırmasının ardından Man Utd'yi geriye dönük Youri Tielemans transferi nedeniyle sert şekilde eleştirdi
Carragher, Tielemans'ın mantığını sorguladı
Carragher, Manchester United'ın Tielemans'ı transfer etme kararı konusunda ciddi şüphelerini dile getirdi ve bu transferin sanki yanlış sırayla gerçekleşmiş gibi göründüğünü söyledi. Belçikalı milli oyuncu, geçen ay Aston Villa'dan Old Trafford'a 35 milyon sterlinlik transferini tamamladı ve Carrick'in orta sahadaki dönüşümünün kilit bir parçası olmak üzere beş yıllık sözleşme imzaladı.
The Overlap, Sky Bet sponsorluğunda konuşan Carragher, Tielemans'ın izlediği kariyer yolu konusundaki kafa karışıklığını anlattı. Eski Liverpool savunmacısı şöyle dedi: "Tielemans konusunda, [UEFA] Süper Kupa'yı [PSG ile Aston Villa arasındaki maçı] izliyordum ve Manchester United'ın ITV'de Leeds'e karşı oynadığını yeni görmüştüm, ben de açtım.
"Bir anda aklıma geldi. Tielemans korner kullanıyordu ve aklıma şu geldi, yanlış anlamayın, iyi bir oyuncu. Ama neredeyse birkaç yıl önce United'da olması, sonra Villa'ya gitmesi gerekirmiş gibi hissediyorsunuz; Villa'da olup sonra United'a gitmesi değil.
"En iyi günlerini geride bıraktığını söylemiyorum ama neredeyse her şey ters sırada olmuş gibi hissettirdi. Son üç yılı United'da geçirmeliydi, sonra Villa'ya satılırdı."
- Getty Images Sport
Mateus Fernandes'i kaçırmak
Eski İngiltere savunmacısı, United'ın Mateus Fernandes'i kadrosuna katamamasını da sert şekilde eleştirdi; oyuncu bunun yerine dev bir anlaşmayla Tottenham Hotspur'a katıldı. United, Portekizli yıldız için West Ham ile görüşmeler yürütse de sonunda 85 milyon sterlinlik bonservis talebini fazla buldu ve Londra ekibinin araya girip transferi bitirmesine izin verdi.
Carragher, genç oyuncu için piyasada United'ın yeterince agresif davranmamasına şaşırdığını şu sözlerle anlattı: "Fernandes ile United'ın adı anıldığında biraz endişelenmiştim çünkü bunun iyi bir transfer olabileceğini düşündüm. Sadece ona ve yaşına baktım ve United'ın Fernandes için hamle yapmamasına şaşırdım.
"Bunun çok pahalı olduğu söylendi ama gerçekten o kadar pahalı mıydı? 85 milyon sterlinin çok para olduğunu biliyorum ama artık 50 milyon sterline gerçekten üst düzey bir orta saha oyuncusu alamazsınız."
Carrick yönetiminde orta sahada köklü değişim
Carrick’in yönetiminde United, geçen sezonun sonunda tecrübeli ön libero Casemiro’nun ayrılığının ardından orta sahasını yeniden kurmak için önemli adımlar attı. Andrey Santos’un transferi büyük bir mesaj olarak görülse de, sonrasında Tielemans’ın kadroya katılması görüşleri ikiye böldü.
Yeni yüzlerin takıma katılmasına rağmen, kulüp efsanesi Paul Scholes yapılan işlerin henüz tamamlanmadığı görüşünde. Scholes, Premier League şampiyonluğu için gerçekten yarışabileceklerse kadronun özellikle savunma ve orta sahanın merkezinde hâlâ derinlikten yoksun olduğunu söyledi.
- Getty Images Sport
Scholes öncelikli alanları belirledi
United'ın hâlâ eksikleri olabileceği fikrini destekleyen Scholes, transfer dönemi kapanmadan önce kulübün sıradaki hamlede nereye bakması gerektiğini vurguladı. Scholes, "United için öncelikli mevki... en çok ihtiyaç duyulan pozisyonu düşünün" dedi. "Hücum bölgelerini idare edebilecek oyuncularımız var, bence [Matheus] Cunha santrfor oynayabilir, [Bryan] Mbeumo da santrfor oynayabilir. Bir de hâlâ, Marcus Rashford'la ilgili ne olacağını bilmiyorum ama yine de o bölgede bir başka seçenek daha var. Ben hâlâ ya stoperin ya da merkez orta sahanın öncelik olduğunu düşünüyorum."
Manchester United, bu cumartesi Premier League'deki açılış maçında yeni yükselen Hull City ile karşılaşmaya hazırlanırken, kulübün yaz dönemi harcamalarına dair tartışmalar sürüyor. Tielemans'ın Carragher'i haksız çıkarıp modern Manchester United kadrosu için gerçekten bir seviye atlatan oyuncu olduğunu gösterip gösteremeyeceğini ise zaman gösterecek.
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