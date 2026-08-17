Carragher, Manchester United'ın Tielemans'ı transfer etme kararı konusunda ciddi şüphelerini dile getirdi ve bu transferin sanki yanlış sırayla gerçekleşmiş gibi göründüğünü söyledi. Belçikalı milli oyuncu, geçen ay Aston Villa'dan Old Trafford'a 35 milyon sterlinlik transferini tamamladı ve Carrick'in orta sahadaki dönüşümünün kilit bir parçası olmak üzere beş yıllık sözleşme imzaladı.

The Overlap, Sky Bet sponsorluğunda konuşan Carragher, Tielemans'ın izlediği kariyer yolu konusundaki kafa karışıklığını anlattı. Eski Liverpool savunmacısı şöyle dedi: "Tielemans konusunda, [UEFA] Süper Kupa'yı [PSG ile Aston Villa arasındaki maçı] izliyordum ve Manchester United'ın ITV'de Leeds'e karşı oynadığını yeni görmüştüm, ben de açtım.

"Bir anda aklıma geldi. Tielemans korner kullanıyordu ve aklıma şu geldi, yanlış anlamayın, iyi bir oyuncu. Ama neredeyse birkaç yıl önce United'da olması, sonra Villa'ya gitmesi gerekirmiş gibi hissediyorsunuz; Villa'da olup sonra United'a gitmesi değil.

"En iyi günlerini geride bıraktığını söylemiyorum ama neredeyse her şey ters sırada olmuş gibi hissettirdi. Son üç yılı United'da geçirmeliydi, sonra Villa'ya satılırdı."