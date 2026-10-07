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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Khaled Mahmoud
Çeviri:

'Her şey suya düştü' - Getafe Başkanı, eski Real Madrid yıldızı Dani Carvajal'ı transfer ettiklerini yalanladı

D. Carvajal
Getafe
La Liga

Dani Carvajal'ın La Liga'ya dönmesi beklenirken, Getafe'ye transferinin son anda gerçekleşmemesiyle bu plan tamamen altüst oldu. Tecrübeli savunmacı, yazın sözleşmesinin sona ermesinin ardından Real Madrid'den ayrılmasından bu yana hâlâ kulüpsüz.

  • Başkan, görüşmelerin sona erdiğini doğruladı

    Carvajal'ı yeniden İspanya'nın en üst liginde oynarken görme ihtimali büyük darbe aldı. Efsane sağ bekin Getafe'ye transfer olacağına dair yoğun spekülasyonlara rağmen kulüp başkanı Angel Torres, durumla ilgili net bir güncelleme yaparak olası anlaşmanın artık tamamen gündemden kalktığını doğruladı.

    ESPN'in haberine göre Torres'e, kulübün antrenman tesislerinde 34 yaşındaki oyuncunun gelişinin durumunu netleştirmesi için soru yöneltildi. Yanıtı oldukça sertti ve tecrübeli bir ismin Jose Bordalas'ın kadrosuna katılacağı yönündeki umutları bitirdi. "Her şey dağıldı, geriye hiçbir şey kalmadı" diyen Torres, iki taraf arasındaki iletişimin tamamen koptuğunu işaret etti.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ATHLETIC BILBAOAFP

    Efsanevi bir kariyer belirsizlikte

    Carvajal, haziranda Santiago Bernabeu’daki tarihi dönemi sona erdikten sonra alışık olmadığı bir şekilde sahalardan uzak kaldı . Savunmacı, İspanya’nın başkentinden spor tarihinin en çok kupa kazanan oyuncularından biri olarak ayrıldı; Merengues formasıyla geçirdiği dönemde, birden fazla Şampiyonlar Ligi kupası da dahil olmak üzere tam 27 şampiyonluk kazandı.

    Real Madrid formasıyla son resmi maçına ise 23 Mayıs 2026’da çıktı. O karşılaşmada ilk 11’de yer alan savunmacı, İspanyol devinin Athletic Club karşısında 4-2 kazandığı mücadelede görev yaptı.

  • Son dönemdeki sakatlık sorunları etkisini gösteriyor

    Ne yazık ki fiziksel durumla ilgili endişeler, Carvajal'ın kariyerinin son dönemlerinde tekrar eden bir tema hâline geldi. Savunmacı, fiziksel açıdan zorlu bir dönem geçirdi ve bu durum, muhtemelen herhangi bir yeni sözleşme görüşmesindeki karmaşıklıklarda rol oynadı. Ekim 2024'te ön çapraz bağında yıkıcı bir yırtık yaşadı; bu sakatlık uzun bir rehabilitasyon sürecini gerektirdi.

    Talihsizlik 2025'te yeniden kapısını çaldı ve ciddi bir diz sakatlığı, ilk takımda istikrarlı şekilde forma giyme becerisini daha da sekteye uğrattı.

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  • Getafe CF v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Getafe, Barcelona sınavına geçiyor

    Getafe, şu anda La Liga puan durumunda sekiz puanla 11. sırada yer alıyor; takım bu sezon şu ana kadar iki galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Bordalas'ın ekibi şimdi cumartesi günü Camp Nou'da lider Barcelona'ya karşı zorlu bir maça hazırlanıyor. Katalan devi, kusursuz 21 puanlık performansıyla şu anda zirvede bulunuyor.

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