Carvajal, haziranda Santiago Bernabeu’daki tarihi dönemi sona erdikten sonra alışık olmadığı bir şekilde sahalardan uzak kaldı . Savunmacı, İspanya’nın başkentinden spor tarihinin en çok kupa kazanan oyuncularından biri olarak ayrıldı; Merengues formasıyla geçirdiği dönemde, birden fazla Şampiyonlar Ligi kupası da dahil olmak üzere tam 27 şampiyonluk kazandı.

Real Madrid formasıyla son resmi maçına ise 23 Mayıs 2026’da çıktı. O karşılaşmada ilk 11’de yer alan savunmacı, İspanyol devinin Athletic Club karşısında 4-2 kazandığı mücadelede görev yaptı.