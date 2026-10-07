Getty Images Sport
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'Her şey suya düştü' - Getafe Başkanı, eski Real Madrid yıldızı Dani Carvajal'ı transfer ettiklerini yalanladı
Başkan, görüşmelerin sona erdiğini doğruladı
Carvajal'ı yeniden İspanya'nın en üst liginde oynarken görme ihtimali büyük darbe aldı. Efsane sağ bekin Getafe'ye transfer olacağına dair yoğun spekülasyonlara rağmen kulüp başkanı Angel Torres, durumla ilgili net bir güncelleme yaparak olası anlaşmanın artık tamamen gündemden kalktığını doğruladı.
ESPN'in haberine göre Torres'e, kulübün antrenman tesislerinde 34 yaşındaki oyuncunun gelişinin durumunu netleştirmesi için soru yöneltildi. Yanıtı oldukça sertti ve tecrübeli bir ismin Jose Bordalas'ın kadrosuna katılacağı yönündeki umutları bitirdi. "Her şey dağıldı, geriye hiçbir şey kalmadı" diyen Torres, iki taraf arasındaki iletişimin tamamen koptuğunu işaret etti.
- AFP
Efsanevi bir kariyer belirsizlikte
Carvajal, haziranda Santiago Bernabeu’daki tarihi dönemi sona erdikten sonra alışık olmadığı bir şekilde sahalardan uzak kaldı . Savunmacı, İspanya’nın başkentinden spor tarihinin en çok kupa kazanan oyuncularından biri olarak ayrıldı; Merengues formasıyla geçirdiği dönemde, birden fazla Şampiyonlar Ligi kupası da dahil olmak üzere tam 27 şampiyonluk kazandı.
Real Madrid formasıyla son resmi maçına ise 23 Mayıs 2026’da çıktı. O karşılaşmada ilk 11’de yer alan savunmacı, İspanyol devinin Athletic Club karşısında 4-2 kazandığı mücadelede görev yaptı.
Son dönemdeki sakatlık sorunları etkisini gösteriyor
Ne yazık ki fiziksel durumla ilgili endişeler, Carvajal'ın kariyerinin son dönemlerinde tekrar eden bir tema hâline geldi. Savunmacı, fiziksel açıdan zorlu bir dönem geçirdi ve bu durum, muhtemelen herhangi bir yeni sözleşme görüşmesindeki karmaşıklıklarda rol oynadı. Ekim 2024'te ön çapraz bağında yıkıcı bir yırtık yaşadı; bu sakatlık uzun bir rehabilitasyon sürecini gerektirdi.
Talihsizlik 2025'te yeniden kapısını çaldı ve ciddi bir diz sakatlığı, ilk takımda istikrarlı şekilde forma giyme becerisini daha da sekteye uğrattı.
- Getty Images Sport
Getafe, Barcelona sınavına geçiyor
Getafe, şu anda La Liga puan durumunda sekiz puanla 11. sırada yer alıyor; takım bu sezon şu ana kadar iki galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Bordalas'ın ekibi şimdi cumartesi günü Camp Nou'da lider Barcelona'ya karşı zorlu bir maça hazırlanıyor. Katalan devi, kusursuz 21 puanlık performansıyla şu anda zirvede bulunuyor.
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