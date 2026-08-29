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'Her şey Şampiyonlar Ligi değil' - Alvaro Morata, Cesc Fabregas'ın Como'sundan Leganes'e kiralık olarak yaptığı şaşırtıcı transferi açıkladı
Forvet, sürpriz transferi tamamladı
33 yaşındaki forvetin Estadio Ontime Butarque'a transferi, sezon sonuna kadar kiralık anlaşmasına varılmasının ardından cuma günü doğrulandı. Como ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alıyor, ancak oyuncunun İtalya'daki sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Eski İspanya millî futbolcusunun gelişi, zorlu ikinci lig maratonunda yol alan Ruben Albes'in takımına hücum hattında büyük bir güç katıyor.
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Pardo cesur hırsı övdü
Leganes futbol direktörü Andres Pardo, deneyimli golcüyü gururla karşıladıktan sonra Morata da kulüp yönetimine teşekkür etti. Stadyumdaki tanıtım töreninin açılışında Pardo şu ifadeleri kullandı: "Bugün çok şey söyleyebilirim. Alvaro'nun burada olması büyük bir mutluluk.
"Son birkaç haftada telefonda sohbet ederken epey eğlendik. Kariyerine detaylı şekilde girmeye gerek yok. Avrupa'nın en büyük takımlarından bazılarında oynadı, bonservis bedelleri açısından en çok değer verilen oyunculardan biri ve Avrupa'daki her kulüp onu en iyisi olarak görüyordu.
"Onunla büyük gurur duyuyoruz. Cesur bir karar verdi; birçok kulüpten teklif almıştı ama farkı yaratan onun cesareti oldu. O ilk telefon görüşmesinde gözlerinde o heyecanı ve İkinci Lig'de oynama cesaretini gördü."
Sıcak karşılama karşısında Morata ise şöyle dedi: "Tüm desteğiniz için Eduardo ve Andres'e teşekkür etmek istiyordum. En önemli şey bu. Yapı olarak oldukça duygusal biriyim ve kariyerimle ilgili birçok şaka olsa da her zaman kendimi en çok değerli hissettiğim yere gitmeye çalışıyorum. Beni buraya getirmek için büyük çaba gösteren kulübe ve sahiplerine teşekkür ederim."
Proje, tecrübeli golcüyü ikna etti
Kariyeri boyunca toplam €229 milyon bonservis bedeli ödenen bir oyuncu olan Morata'nın, daha önce 2012-13 sezonunda Real Madrid Castilla formasıyla Segunda Division'da 12 gol atmış olması sayesinde yeni takımına hızla uyum sağlaması bekleniyor. Forvet oyuncusu, bir alt lige inme kararının arkasında kulübün vizyonuna ve La Liga'ya yükselme hedeflerine duyduğu tam inancın yattığını vurguladı.
İmza atma kararını açıklayan Morata şunları ekledi: "İkna ediciydi. Bana inandılar, ben de projeye inandım; beni ikna etmelerine gerek yoktu. Kolay bir karardı. Hayatta her şey Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ya da kupa kazanmak değildir.
"Bazı kişisel zorluklarla karşı karşıya kaldığım zor yıllardan geçtim. Çok fazla eleştiriye karşı mücadele etmek zorunda kaldım ve Leganes'e imza atmak bana ilk günümdeki hissi veriyor; ilk kulübüne imza atan genç bir çocuk gibi hissediyorum. Ligin seviyesi ya da başka etkenlere odaklanmamak güzel.
"Burada kendimi evimde hissediyorum ve en zor kısım da buydu. Futbol açısından daha az talepkâr bir yere gidebilirdim; Segunda Division bazen Primera'dan daha zorlu olabiliyor. Buraya her şekilde yardım etmek için geldim ve bence Leganes için önümüzdeki yıllar harika olacak."
Serbest kalma maddesi hakkında ise ısrarla şöyle dedi: "Gerçekten burada kalmak isterim. Ortamı hızlıca hissediyorsunuz ve ilk izlenimlerim yarın geri dönmeyi gerçekten çok istememi sağladı. Umarım sonuçlar istediğimiz gibi olur; hedeflerimize ulaşmak için elimden gelen her şeyi vereceğime söz verebilirim. Birinci Lig'e yükselmek için mücadele etmek de tarihi bir başarı."
- Alterphotos
Yükselme yarışı hız kazanıyor
Leganes, bu hafta sonu Eldense'i ağırlarken ilk beşteki yerini korumak için öne çıkan transferine hemen ilk maç şansı verebilir. Albes'in ekibi, üst lige dönüş yolunda yükselme iddiasını vurgulamak için bu sezonki ikinci galibiyetini hedefliyor. Morata'nın soyunma odasındaki tecrübesi, sonbahardaki milli maç arası nedeniyle lig takvimi durmadan önce kritik istikrar sağlayabilir.
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