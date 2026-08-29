Leganes futbol direktörü Andres Pardo, deneyimli golcüyü gururla karşıladıktan sonra Morata da kulüp yönetimine teşekkür etti. Stadyumdaki tanıtım töreninin açılışında Pardo şu ifadeleri kullandı: "Bugün çok şey söyleyebilirim. Alvaro'nun burada olması büyük bir mutluluk.

"Son birkaç haftada telefonda sohbet ederken epey eğlendik. Kariyerine detaylı şekilde girmeye gerek yok. Avrupa'nın en büyük takımlarından bazılarında oynadı, bonservis bedelleri açısından en çok değer verilen oyunculardan biri ve Avrupa'daki her kulüp onu en iyisi olarak görüyordu.

"Onunla büyük gurur duyuyoruz. Cesur bir karar verdi; birçok kulüpten teklif almıştı ama farkı yaratan onun cesareti oldu. O ilk telefon görüşmesinde gözlerinde o heyecanı ve İkinci Lig'de oynama cesaretini gördü."

Sıcak karşılama karşısında Morata ise şöyle dedi: "Tüm desteğiniz için Eduardo ve Andres'e teşekkür etmek istiyordum. En önemli şey bu. Yapı olarak oldukça duygusal biriyim ve kariyerimle ilgili birçok şaka olsa da her zaman kendimi en çok değerli hissettiğim yere gitmeye çalışıyorum. Beni buraya getirmek için büyük çaba gösteren kulübe ve sahiplerine teşekkür ederim."