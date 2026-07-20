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"Her şey önceden yazılmıştı" - İspanya, Dünya Kupası finalinde Arjantin'i yenerken Ferran Torres, "Tanrı hak edenlere verir" dedi
Torres, maçı kazandıran golü attı
Uzatmalarda atılan dramatik bir gol, Luis de la Fuente’nin takımının New York’ta Arjantin’in inatçı direnişini kırarak dünya futbolunun zirvesine çıkmasını sağladı. Yedek kulübesinden oyuna giren Torres, 106. dakikada Nico Williams’ın isabetli kafa vuruşuyla indirdiği topu güçlü bir vuruşla ağlara göndererek maçın galibi oldu. Bu tarihi zafer, İspanya’ya çok arzu edilen kupayı kazandırdı ve takımın sansasyonel yenilmezlik serisini 38 maça çıkararak mutlak hakimiyetini bir kez daha ortaya koydu.
- ZUMA Press Wire
Maçı kazandıran oyuncu, duygusal açıklamalarda bulundu
Duygusal zaferin ardından İspanyol medya kuruluşlarına konuşan eski Manchester City forveti, maçı kazandıran katkısı hakkında son derece dokunaklı bir değerlendirmede bulundu. Torres şöyle dedi: “Bu gol 47 milyon insan içindi… Her şey önceden belliydi, kazanmak zorundaydık.
"Rakip takımda [Lionel] Messi varken, her an bir deprem yaşanma riski vardır. Biz her zaman kendimiz gibi oynadık. Bu bir kurtuluş, çok önemliydi. Tanrı bana devam etmem için güç verdi ve sonunda... Tanrı, hak edenlere verir."
İspanyol yıldızlar ödülleri silip süpürdü
Bu tarihi golle, Barcelona’nın kanat oyuncusu, 2014’te Almanya’dan Mario Götze’nin ardından Dünya Kupası finalinde galibiyet golünü atan ikinci yedek oyuncu olarak tarihe geçti. La Roja, bu efsanevi kupayı kaldırmanın ötesinde, turnuva boyunca sergilediği olağanüstü performanslar sayesinde turnuvanın bireysel ödüllerini de adeta silip süpürdü. Pau Cubarsi, Turnuvanın En İyi Genç Oyuncusu seçildi, Unai Simon Altın Eldiven ödülünü kazandı ve orta sahanın kaptanı Rodri ise hak ettiği şekilde Altın Top ödülünü aldı.
- Brazil Photo Press
Küresel futbol üstünlüğünü savunmak
Oyuncular bir sonraki milli maç arası öncesinde kulüp görevlerine geri dönerken, bu yeni altın nesil artık yüksek standartlarını korumak zorundadır. Dünya futbolunun en üst düzey referans noktası haline gelen La Roja, De la Fuente’nin takımını yenmeye can atan her rakip için şüphesiz en değerli zafer olacak.
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