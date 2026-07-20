Duygusal zaferin ardından İspanyol medya kuruluşlarına konuşan eski Manchester City forveti, maçı kazandıran katkısı hakkında son derece dokunaklı bir değerlendirmede bulundu. Torres şöyle dedi: “Bu gol 47 milyon insan içindi… Her şey önceden belliydi, kazanmak zorundaydık.

"Rakip takımda [Lionel] Messi varken, her an bir deprem yaşanma riski vardır. Biz her zaman kendimiz gibi oynadık. Bu bir kurtuluş, çok önemliydi. Tanrı bana devam etmem için güç verdi ve sonunda... Tanrı, hak edenlere verir."