Etihad'a transferle en güçlü şekilde ilişkilendirilen isim Chelsea kanat oyuncusu Neto. Portekizli milli oyuncu, Maresca'nın batı Londra'da birlikte geçirdikleri dönemden iyi tanıdığı bir futbolcu. Haberler, City'nin hücum hattını güçlendirmek için, özellikle de diğer kanat seçeneklerinin geleceğine dair belirsizlik sürerken, değeri 70 milyon sterlin olarak gösterilen Portekizli milli için sansasyonel bir hamleye hazırlandığını öne sürüyor.

Yeni transferlerin yakında olup olmadığı sorulduğunda teknik direktör temkinli ama iyimser kaldı. Bir anlaşmanın yakın olup olmadığı sorusuna, "Hayır, şu anda değil" yanıtını verdi. "Yapılacak şeyler olduğunu söylememin nedeni, transfer penceresinin açık olması ve açık olduğunda her şeyin olabilmesi. Evet, şu an sadece ağustos ayındayız, eylülden sonra pencere kapandığında ise durum tamamen farklı."



