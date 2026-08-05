Paul Marriott
Çeviri:
'Her şey olabilir' - Enzo Maresca, Pedro Neto transferiyle ilgili bağlantılar güçlenirken Manchester City'nin transferlerine işaret etti
Maresca transfer spekülasyonlarına yanıt verdi
City'nin yeni teknik direktörü Maresca, takımının iç piyasadaki hakimiyetini yeniden ele geçirmeyi hedeflerken transfer piyasasında hâlâ aktif olduğunu açıkça ortaya koydu. Pep Guardiola'nın efsanevi 10 yıllık döneminin sona ermesinin ardından görevi devralan İtalyan çalıştırıcı, bu yaz birkaç tecrübeli oyuncunun ayrılığına tanıklık etti.
City'nin Seul'de K-League All Stars ile oynayacağı sezon öncesi hazırlık maçı öncesinde gazetecilere konuşan Maresca, mevcut durumu anlattı. "Neyse ki bu, çok fazla şey yapmasına gerek olmayan bir kadro" dedi. "Aynı zamanda, zaten bildiğimiz gibi kulüp Bernardo [Silva], John [Stones], Nathan [Ake] gibi tecrübe açısından önemli oyuncuları, farklı oyuncuları kaybetti. Bu yüzden kesinlikle yapmamız gereken şeyler var."
- AFP
Neto radarlarında
Etihad'a transferle en güçlü şekilde ilişkilendirilen isim Chelsea kanat oyuncusu Neto. Portekizli milli oyuncu, Maresca'nın batı Londra'da birlikte geçirdikleri dönemden iyi tanıdığı bir futbolcu. Haberler, City'nin hücum hattını güçlendirmek için, özellikle de diğer kanat seçeneklerinin geleceğine dair belirsizlik sürerken, değeri 70 milyon sterlin olarak gösterilen Portekizli milli için sansasyonel bir hamleye hazırlandığını öne sürüyor.
Yeni transferlerin yakında olup olmadığı sorulduğunda teknik direktör temkinli ama iyimser kaldı. Bir anlaşmanın yakın olup olmadığı sorusuna, "Hayır, şu anda değil" yanıtını verdi. "Yapılacak şeyler olduğunu söylememin nedeni, transfer penceresinin açık olması ve açık olduğunda her şeyin olabilmesi. Evet, şu an sadece ağustos ayındayız, eylülden sonra pencere kapandığında ise durum tamamen farklı."
'Her gün iletişim hâlinde'
City, Nottingham Forest'tan kulüp rekoru olan 116 milyon sterlinlik Elliot Anderson transferini tamamlayarak mali gücünü şimdiden gösterdi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Maresca döneminin ilk büyük yatırımı niteliğini taşıyor, ancak diğer yıldızların ayrılığı taraftarları daha fazlasını istemeye yöneltti. Özellikle kulüp, Chelsea'nin yıldızını Tottenham'a gitmeye hazırlanan kanat oyuncusu Savinho'nun, daha düzenli forma şansı araması nedeniyle olası bir alternatifi olarak belirledi.
Maresca, pencerenin son haftalarında ilerlemek için futbol direktörü Hugo Viana ve CEO Ferran Soriano ile yakın çalıştığını vurguladı. İtalyan teknik adam, "Hugo burada ve Ferran da burada" dedi. "Bir şey yapmamız gerekip gerekmediğini görmek için sadece gün gün konuşmaya çalışıyoruz. Söylediğim gibi, kesinlikle yapmamız gereken şeyler var ama her gün iletişim halindeyiz."
- Getty Images Sport
Taktik gelişime odaklanın
Sahada ise Maresca, Hong Kong'da Inter'e karşı sezon öncesi dönemde alınan yenilginin ardından hâlâ uyum sağlamaya çalışıyor. Mağlubiyete rağmen felsefesini sahaya yerleştirmeye odaklanmış durumda. "İlk günden itibaren yeni fikirleri ve yeni şeyleri yerleştirmeye çalışmak önemli" diye açıkladı. "Günden güne, ama özellikle maçtan maça, her gün üzerinde çalıştığınız şeyleri maç sırasında görebilmeniz önemli.
"Örneğin, Inter'e karşı oynanan ilk maçta kesinlikle daha iyi yapabileceğimiz birçok şey var. Ama asıl önemli olan, ilk günden beri üzerinde çalışmaya başladığımız şeyleri görmeye başlamam."
Teknik direktör, Bournemouth'a karşı oynayacakları Premier League açılış maçı öncesinde City'deki standardın hâlâ inanılmaz derecede yüksek olduğunun farkında.
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