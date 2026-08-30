AFP
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'Her şey olabilir' - Diego Simeone, Arsenal ve Barcelona'nın yoğun ilgisi sürerken Julian Alvarez'in dramatik ayrılığına kapıyı araladı
Simeone, Alvarez konusundaki belirsizliğe değindi
Simeone, sonunda Atletico'nun Alvarez'in geleceği konusunda transfer döneminin son bölümünde bir krizle karşı karşıya kalabileceğini kabul etti. Arjantinli milli oyuncu, Atleti'nin cumartesi günü Sevilla'yı 3-1 mağlup ederek La Liga'da zirveye yükseldiği maçta kadroda yer almayan dikkat çekici isimlerden biriydi. Sahadaki olumlu sonuca rağmen, kulübün etrafındaki gündemi hâlâ, İspanya'nın başkentinden ayrılmak için bastırdığı bildirilen yıldız golcüsünün geleceği belirliyor.
Sevilla galibiyetinin ardından Movistar+'a konuşan Simeone, transfer piyasasının değişken doğası hakkında açık sözlüydü. Atleti teknik direktörü, "Bunu şimdi Julian yüzünden söylemiyorum ama her zaman bir şeylerin olabileceğini söylerim. Bunu her yıl söylüyorum" dedi. "Bu futbol ve her zaman bir şey olabilir ama bunu özel bir nedenle söylemiyorum."
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Arsenal ve Barcelona teyakkuzda
Salı günkü son tarih yaklaşırken Alvarez için yarış kızışıyor. Barcelona'nın, eski Manchester City oyuncusuna uzun süredir ilgi duyduğu belirtiliyordu, ancak Camp Nou'daki mali kısıtlamalar olası herhangi bir anlaşmayı karmaşık hale getirdi. Bu durum, Premier League ilgisinin önünü açtı; Mikel Arteta, hücum hattına dünya çapında bir gol gücü eklemek isterken Arsenal de Alvarez için görüşmeler yürütüyor. Arsenal'in durumu yakından takip ettiği bildiriliyor; özellikle de Alvarez hafta sonundaki maç öncesinde antrenman seanslarını kaçırdıktan sonra.
Alvarez'in kulüp taraftarlarıyla ilişkisi son dönemde bozuldu. Forvet, Villarreal ile oynanan hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından iç saha tribünlerinin bir bölümünden belirgin şekilde yuhalandı ve sonrasında antrenmanlara katılmaması, Madrid'deki döneminin sona yaklaştığı yönündeki spekülasyonları daha da artırdı.
Baena, forvetin yokluğunda sorumluluk aldı
Alvarez transferiyle ilgili hikâye arka planda kaynamaya devam ederken, Alex Baena Simeone'nin takımının yeni tılsımı olarak öne çıktı. Sekiz maçın yedisinde ilk 11'de başladığı başarılı bir Dünya Kupası serüveninin ardından gelen İspanya millî oyuncusu, Sevilla karşısında adeta resital sundu. Baena iki gol attı ve Atletico'nun son sezonlarda zaman zaman eksikliğini hissettiği yaratıcı kıvılcımı sağladı. Onun performansı, Alvarez olmadan da hayatın devam edebileceğini hatırlattı ancak Simeone, yaklaşan Şampiyonlar Ligi serüveninde her iki yeteneği de elinin altında tutmayı kuşkusuz tercih eder.
"Dengesizdi, geçen yıl çok iyi bir seviyede başlamıştı ve onu nereye koyarsak koyalım her zaman karşılık veriyordu" dedi Simeone. "Dünya Kupası'ndaki güven, emniyet, neşe ve duygusal taraf onun için çok iyiydi ve bugün ona bunun sahip olduğu her şeyi daha da geliştirmeye yarayacağını söyledim. O fark yaratan bir oyuncu ve biz onu o seviyede görüyoruz. Bunu bugün gösterdi ve ondan bu seviyeyi talep edeceğiz."
- Getty Images
Atleti için kritik günler yaklaşırken
Önümüzdeki 48 saat, Atletico’nun sezonu açısından belirleyici olacak. Kulüp, La Liga’daki bir sonraki maçında Athletic Club ile karşı karşıya gelecek, ardından 9 Eylül’de Liverpool’a karşı ses getirecek bir Şampiyonlar Ligi açılış maçına çıkacak. Alvarez’in bu yolculuğun bir parçası olup olmayacağı ise milyonlarca euroluk soru olmaya devam ediyor. Haberler, Atletico’nun forvet oyuncusunun niyetini netleştirmesi için kesin bir son tarih belirlediğini ve transfer döneminin son gününde bir yedek bulmak için çaresiz bir telaşa düşmemek adına bugün mesai bitimine kadar kesin bir yanıt istediğini öne sürüyor.
Alvarez’in ayrılması halinde bu, özellikle geçen sezonki gol performansı göz önüne alındığında, Atleti’nin hücum derinliği açısından önemli bir darbe anlamına gelecek. Ancak Baena’nın ortaya çıkışı ve Sevilla karşısında da gol atan Ademola Lookman’ın formunu sürdürmesi, belli ölçüde güvence sağlıyor.
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