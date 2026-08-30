Salı günkü son tarih yaklaşırken Alvarez için yarış kızışıyor. Barcelona'nın, eski Manchester City oyuncusuna uzun süredir ilgi duyduğu belirtiliyordu, ancak Camp Nou'daki mali kısıtlamalar olası herhangi bir anlaşmayı karmaşık hale getirdi. Bu durum, Premier League ilgisinin önünü açtı; Mikel Arteta, hücum hattına dünya çapında bir gol gücü eklemek isterken Arsenal de Alvarez için görüşmeler yürütüyor. Arsenal'in durumu yakından takip ettiği bildiriliyor; özellikle de Alvarez hafta sonundaki maç öncesinde antrenman seanslarını kaçırdıktan sonra.

Alvarez'in kulüp taraftarlarıyla ilişkisi son dönemde bozuldu. Forvet, Villarreal ile oynanan hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından iç saha tribünlerinin bir bölümünden belirgin şekilde yuhalandı ve sonrasında antrenmanlara katılmaması, Madrid'deki döneminin sona yaklaştığı yönündeki spekülasyonları daha da artırdı.