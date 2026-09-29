AFP
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'Her şey net' - Barcelona Başkanı Joan Laporta, yaz transferi kavgasının ardından Atletico Madrid CEO'su ile barıştığını açıkladı
Kopenhag'da kamuoyu önünde bir barışma
Barcelona ile Atletico Madrid arasındaki uzun süredir devam eden gerilim, Kopenhag'da düzenlenen Avrupa Futbol Kulüpleri'nin (EFC) 33. Genel Kurulu sırasında barışçıl bir çözüme ulaşmış gibi görünüyor. Etkinlik, Joan Laporta ile Miguel Angel Gil Marin arasında önemli bir görüşmeye de zemin hazırladı.
Gerilim, son transfer döneminde Barcelona'nın Alvarez için girişimleri nedeniyle tırmanmıştı. Bu durum Metropolitano'da ciddi rahatsızlık yaratmış, Atletico yönetiminin Blaugrana'nın mali tutumu ve transfer piyasasındaki stratejileri hakkında kamuoyu önünde çıkışlar yapmasına yol açmıştı.
Daha önce yaşanan söz düellosuna rağmen Laporta, bu fırsatı düşmanlığın artık geçmişte kaldığını duyurmak için kullandı. Barcelona Başkanı, karşılaşma hakkında medyaya konuşurken iki yöneticinin birlikte sıcak bir an paylaştığını açıkladı. Transfer döneminin kapanmasının, iki tarafın da önceki anlaşmazlıklarını geride bırakmasına imkan tanıdığını belirtti. "Gil Marin ile ben sarıldık," diyen Laporta, yaz boyunca La Liga manşetlerine damga vuran kişisel ve profesyonel ayrılığın sonunda giderildiğinin sinyalini verdi.
- Getty Images Sport
Alvarez krizinin etkilerini yatıştırmak
Çatışma ilk olarak Gil Marin'in Laporta ve Barcelona yönetimine yönelik bir dizi sözlü saldırı başlatmasıyla alevlendi. Atletico CEO'su, özellikle Katalan devinin piyasada nasıl hareket ettiğine dair "özel bir sirki" hedef alarak, Alvarez'i başkentten uzaklaştırma girişimlerine odaklanıp sert açıklamalarda bulundu.
O dönemde Atletico yetkilileri, Barcelona'nın başka bir kulüple sözleşmesi bulunan bir oyuncuyu kamuoyu önünde konuşmasının saygısızca olduğunu düşünüyordu. Üstelik kendi mali durumu da La Liga yetkililerinin yoğun incelemesi altındaydı.
Ancak Laporta artık kamuoyu önündeki o atışma günlerinin geride kaldığından emin. Rojiblancos'un patronuyla yaptığı görüşmeyi detaylandıran Laporta, mevkidaşına duyduğu hayranlığı dile getirdi ve aradaki tüm pürüzlerin tamamen giderildiğini vurguladı. Barcelona başkanı, "Birbirimizi gördük ve sarıldık. Sorunları çoktan çözdüğümüze eminim, bundan sonra her şey net. Kendisi harika bir insan ve onunla kendimi çok rahat hissediyorum" dedi.
Avrupa futbol ailesine yeniden katılmak
Danimarka'daki toplantı yalnızca iç barışla ilgili değildi; aynı zamanda Barcelona'nın daha geniş Avrupa futbol topluluğu içindeki konumunu yeniden tesis etme çabalarında önemli bir dönüm noktasını temsil ediyordu. Avrupa Süper Ligi projesine tartışmalı katılımının ardından kulüp, bir süre idari anlamda bir tür sürgün yaşadı.
Laporta, 2025'in sonlarında Roma'daki bir toplantıya konuk olarak katılmış olsa da, Kopenhag'daki varlığı Barcelona'nın oy hakkı geri verilmiş tam üye statüsünü doğruladı. Bu yeniden entegrasyon, Laporta'nın kulübün kıta genelindeki siyasi etkisini güçlendirmeye çalışırken öncelikli hedeflerinden biri oldu.
İlişkilerdeki yumuşama, bir dönem Süper Lig isyancılarının en sert eleştirmenleri arasında yer alan isimler de dahil olmak üzere, spordaki diğer öne çıkan figürlere de uzandı. PSG başkanı ve EFC lideri Nasser Al-Khelaifi, süreç sırasında Barcelona'daki mevkidaşına dikkat çekici ölçüde sıcak davrandı. "Aileye yeniden hoş geldiniz," diyen Al-Khelaifi, İspanyol devinin ortak çatıya dönüşünü kamuoyu önünde kabul etti.
- AFP
UEFA yönetimiyle bağların güçlendirilmesi
Laporta, rakip kulüp başkanlarıyla kurduğu ilişkilerin ötesinde, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bağlarını güçlendirmeye de odaklandı. İkili arasındaki ilişki, 2021'deki ilk Süper Lig duyurusunun ardından çeşitli hukuki mücadelelere ve disiplin tehditlerine yol açması nedeniyle kötü bir şöhrete sahip olacak kadar soğuktu. Ancak geçen yıl, her iki tarafın da Avrupa kupalarının geleceği konusunda ortak bir zeminde buluşmasıyla dikkat çekici bir değişime sahne oldu.
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