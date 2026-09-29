Barcelona ile Atletico Madrid arasındaki uzun süredir devam eden gerilim, Kopenhag'da düzenlenen Avrupa Futbol Kulüpleri'nin (EFC) 33. Genel Kurulu sırasında barışçıl bir çözüme ulaşmış gibi görünüyor. Etkinlik, Joan Laporta ile Miguel Angel Gil Marin arasında önemli bir görüşmeye de zemin hazırladı.

Gerilim, son transfer döneminde Barcelona'nın Alvarez için girişimleri nedeniyle tırmanmıştı. Bu durum Metropolitano'da ciddi rahatsızlık yaratmış, Atletico yönetiminin Blaugrana'nın mali tutumu ve transfer piyasasındaki stratejileri hakkında kamuoyu önünde çıkışlar yapmasına yol açmıştı.

Daha önce yaşanan söz düellosuna rağmen Laporta, bu fırsatı düşmanlığın artık geçmişte kaldığını duyurmak için kullandı. Barcelona Başkanı, karşılaşma hakkında medyaya konuşurken iki yöneticinin birlikte sıcak bir an paylaştığını açıkladı. Transfer döneminin kapanmasının, iki tarafın da önceki anlaşmazlıklarını geride bırakmasına imkan tanıdığını belirtti. "Gil Marin ile ben sarıldık," diyen Laporta, yaz boyunca La Liga manşetlerine damga vuran kişisel ve profesyonel ayrılığın sonunda giderildiğinin sinyalini verdi.



