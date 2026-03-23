Eski Alman milli futbolcu ve şu anda MLS'de Vancouver Whitecaps forması giyen Thomas Müller, yaz aylarında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda kişisel favorisi olarak İspanya'yı gösterdi.
"Her şey mantıklı": Eski DFB yıldızı Thomas Müller, Dünya Kupası favorisini açıkladı
"Favori listesinde her zamanki isimler var. Bir takım seçmem gerekirse, içimden gelen ses İspanyolları gösteriyor, çünkü onlar bir takım olarak, kadrolarındaki bu bireysel yetenekleri her nasılsa çok akıcı ve uyumlu bir şekilde sahaya sürmeyi başarıyorlar," dedi Münih'te düzenlenen bir Magenta etkinliğinde.
"Aynı oyun anlayışına sahipler. Gördüğünüz gibi, her şey birbiriyle uyumlu," diye ekledi.
- AFP
Thomas Müller beş dünya şampiyonluğu adayı sayıyor
Müller, İspanyolların yanı sıra, kendi ifadesiyle "muazzam bir yetenek havuzuna" sahip olan Fransa'yı da saydı: "Onlar da Dünya Kupası'na, bizim 'Vay canına!' diyeceğimiz üç kadro gönderebilirler," dedi Müller.
Müller, gelecek vaat eden diğer takımlar olarak şunları saydı: "Portekiz, Arjantin, Almanya. Biz de bu listeye girmek istiyorum," dedi.
Thomas Müller: "Taraftarların kalbi doğal olarak Almanya için atıyor"
Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın DFB kadrosuna değinen Müller, "Süper zayıf taraf olmak zorunda değiliz. Son yıllarda takımımızda istikrarı, sürekli galibiyetleri ve bu istikrarlı, baskın performansları özlüyorum. Ama arada sırada neler yapabileceğimizi görüyoruz" dedi.
Müller şu sonuca vardı: "Aklımda başka ülkeler de var. Tabii ki taraftar kalbim Almanya için atıyor."
Müller, DFB takımıyla 131 uluslararası maça çıktı ve bu maçlarda 45 gol attı, 41 asist yaptı. Almanya formasıyla son maçına 2024 yılında, İspanya'ya karşı kaybedilen Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde çıktı.
Almanya Milli Takımı'nın maç programı:
27 Mart, 20:45 İsviçre - Almanya 30 Mart, 20:45 Almanya - Gana 31 Mayıs, 20:45 Almanya - Finlandiya 06 Haziran, 20:30 ABD - Almanya