THOMAS MÜLLER
"Her şey mantıklı": Eski DFB yıldızı Thomas Müller, Dünya Kupası favorisini açıkladı

Thomas Müller, Dünya Kupası'nda televizyon yorumcusu olarak görev yapıyor. Turnuva için bir favorisi var – ve bu, Alman milli takımı değil.

Eski Alman milli futbolcu ve şu anda MLS'de Vancouver Whitecaps forması giyen Thomas Müller, yaz aylarında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda kişisel favorisi olarak İspanya'yı gösterdi. 

  • "Favori listesinde her zamanki isimler var. Bir takım seçmem gerekirse, içimden gelen ses İspanyolları gösteriyor, çünkü onlar bir takım olarak, kadrolarındaki bu bireysel yetenekleri her nasılsa çok akıcı ve uyumlu bir şekilde sahaya sürmeyi başarıyorlar," dedi Münih'te düzenlenen bir Magenta etkinliğinde. 

    "Aynı oyun anlayışına sahipler. Gördüğünüz gibi, her şey birbiriyle uyumlu," diye ekledi. 

    Thomas Müller beş dünya şampiyonluğu adayı sayıyor

    Müller, İspanyolların yanı sıra, kendi ifadesiyle "muazzam bir yetenek havuzuna" sahip olan Fransa'yı da saydı: "Onlar da Dünya Kupası'na, bizim 'Vay canına!' diyeceğimiz üç kadro gönderebilirler," dedi Müller. 

    Müller, gelecek vaat eden diğer takımlar olarak şunları saydı: "Portekiz, Arjantin, Almanya. Biz de bu listeye girmek istiyorum," dedi. 

  • Thomas Müller: "Taraftarların kalbi doğal olarak Almanya için atıyor"

    Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın DFB kadrosuna değinen Müller, "Süper zayıf taraf olmak zorunda değiliz. Son yıllarda takımımızda istikrarı, sürekli galibiyetleri ve bu istikrarlı, baskın performansları özlüyorum. Ama arada sırada neler yapabileceğimizi görüyoruz" dedi.

    Müller şu sonuca vardı: "Aklımda başka ülkeler de var. Tabii ki taraftar kalbim Almanya için atıyor."

    Müller, DFB takımıyla 131 uluslararası maça çıktı ve bu maçlarda 45 gol attı, 41 asist yaptı. Almanya formasıyla son maçına 2024 yılında, İspanya'ya karşı kaybedilen Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde çıktı.

  • Almanya Milli Takımı'nın maç programı:

    27 Mart, 20:45İsviçre - Almanya
    30 Mart, 20:45Almanya - Gana
    31 Mayıs, 20:45Almanya - Finlandiya
    06 Haziran, 20:30 ABD - Almanya
