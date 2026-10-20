“Her şey için beni suçlayın!” Cristian Chivu'dan Shakhtar maçı öncesi Inter Milan hakkında duygusal itiraf

Devre arasında maçın gidişatını değiştirmek için oyuncularına yaklaşımını anlatan Chivu, takımıyla arasındaki bağı aile hayatına benzetti. Chivu, “Bazen yumuşak bir ses tonuyla konuşuyorum, bazen sesimi yükseltiyorum, gülüp şakalaşıyorum. Evde çocuklarımla nasılsam burada da öyleyim,” dedi. “Oyuncularıma duyduğum sevgi, aileme duyduğum sevgiye çok yakın.”

Yenilgilerin sansasyonel biçimde ele alınmasına karşı çıkan Chivu, “Yenilgilerin dramatik bir hâl almasını da istemiyorum; öyle değiller, olmayacaklar da,” dedi.

“Bizim yükümlülüklerimiz varmış da başkalarının yokmuş gibi hissediyorum... Onlara güven vermem gerekiyor, onlar da ellerinden gelenin en iyisini yapıyor,” diye konuştu.