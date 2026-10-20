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Alvino Hanafi
Çeviri:

“Her şey için beni suçlayın!” Cristian Chivu'dan Shakhtar maçı öncesi Inter Milan hakkında duygusal itiraf

Inter
C. Chivu
Inter - Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
Şampiyonlar Ligi

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, çarşamba günü Shakhtar Donetsk ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde takımını kararlılıkla savundu. Rumen teknik direktör, eleştirmenlerin her türlü eksiklikten kendisini sorumlu tutması gerektiğini vurgularken oyuncularından yalnızca San Siro'da üç puan almaya odaklanmalarını istedi.

  • Chivu, kritik Avrupa sınavı öncesinde kadrosunu savundu

    Inter Milan Teknik Direktörü Cristian Chivu, Shakhtar Donetsk ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçının arifesinde Alessandro Bastoni ile birlikte Inter Training Center'da basının karşısına çıktı. Inter, ikinci haftada Club Brugge'e karşı aldığı nefes kesen 4-3'lük mağlubiyetin ardından toparlanmak için Ukrayna şampiyonunu San Siro'da ağırlayacak.

    Inter, Shakhtar'a karşı Avrupa kupalarında oynadığı yedi maçta yenilmemiş olsa da Chivu, Avrupa'da erken gelen iki mağlubiyetin ardından takıma odaklanma çağrısında bulundu.

    Chivu, “Şu anda, iki maç kaybettikten sonra yalnızca yarını düşünmeliyiz. Her şeyden önce önceliğimiz bir maç kazanmak, o da yarınki maç,” dedi.

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    Teknik direktör, eleştirenlerin oyuncular yerine kendisini suçlamasını istiyor

    Chivu, maçlara yavaş başlanmasının ve savunma hatalarının tüm sorumluluğunu üstlenerek takımını dışarıdan gelen eleştirilerden defalarca korudu. Chivu, "İşlemeyen her şeyin suçlusu benim," dedi. "Oyuncularımı asla suçlamam. Sahada olanların sorumluluğunu ben üstlenirim."

    "Bir oyuncunun sorumluluk üstlenmesinden memnunum ama asıl suçlu benim. Belki de gerekenleri aktaramıyorum."

    "Asıl suçlu teknik direktör olmalı," diye ekledi. "Herkesten önce benim kendimi geliştirmem gerekiyor."

  • Chivu aile anlayışını açıklıyor ve dramatik anlatıları reddediyor

    Devre arasında maçın gidişatını değiştirmek için oyuncularına yaklaşımını anlatan Chivu, takımıyla arasındaki bağı aile hayatına benzetti. Chivu, “Bazen yumuşak bir ses tonuyla konuşuyorum, bazen sesimi yükseltiyorum, gülüp şakalaşıyorum. Evde çocuklarımla nasılsam burada da öyleyim,” dedi. “Oyuncularıma duyduğum sevgi, aileme duyduğum sevgiye çok yakın.”

    Yenilgilerin sansasyonel biçimde ele alınmasına karşı çıkan Chivu, “Yenilgilerin dramatik bir hâl almasını da istemiyorum; öyle değiller, olmayacaklar da,” dedi.

    “Bizim yükümlülüklerimiz varmış da başkalarının yokmuş gibi hissediyorum... Onlara güven vermem gerekiyor, onlar da ellerinden gelenin en iyisini yapıyor,” diye konuştu.

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    Inter, San Siro'da kritik bir galibiyet hedefliyor

    Chivu, tüm kulvarlarda üst üste beş maç kazanarak Milano'ya gelecek olan Arda Turan yönetimindeki formda Shakhtar Donetsk'in kalitesini kabul etti.

    Ancak Inter, Shakhtar Donetsk ile daha önce Avrupa kupalarında oynadığı yedi maçta yalnızca bir gol yemiş olmasından güven bulmak istiyor.

    Inter Milan, çarşamba gecesi Britanya yaz saatiyle 20.00'de Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak.

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