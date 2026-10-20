AFP
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“Her şey için beni suçlayın!” Cristian Chivu'dan Shakhtar maçı öncesi Inter Milan hakkında duygusal itiraf
Chivu, kritik Avrupa sınavı öncesinde kadrosunu savundu
Inter Milan Teknik Direktörü Cristian Chivu, Shakhtar Donetsk ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçının arifesinde Alessandro Bastoni ile birlikte Inter Training Center'da basının karşısına çıktı. Inter, ikinci haftada Club Brugge'e karşı aldığı nefes kesen 4-3'lük mağlubiyetin ardından toparlanmak için Ukrayna şampiyonunu San Siro'da ağırlayacak.
Inter, Shakhtar'a karşı Avrupa kupalarında oynadığı yedi maçta yenilmemiş olsa da Chivu, Avrupa'da erken gelen iki mağlubiyetin ardından takıma odaklanma çağrısında bulundu.
Chivu, “Şu anda, iki maç kaybettikten sonra yalnızca yarını düşünmeliyiz. Her şeyden önce önceliğimiz bir maç kazanmak, o da yarınki maç,” dedi.
- Getty Images Sport
Teknik direktör, eleştirenlerin oyuncular yerine kendisini suçlamasını istiyor
Chivu, maçlara yavaş başlanmasının ve savunma hatalarının tüm sorumluluğunu üstlenerek takımını dışarıdan gelen eleştirilerden defalarca korudu. Chivu, "İşlemeyen her şeyin suçlusu benim," dedi. "Oyuncularımı asla suçlamam. Sahada olanların sorumluluğunu ben üstlenirim."
"Bir oyuncunun sorumluluk üstlenmesinden memnunum ama asıl suçlu benim. Belki de gerekenleri aktaramıyorum."
"Asıl suçlu teknik direktör olmalı," diye ekledi. "Herkesten önce benim kendimi geliştirmem gerekiyor."
Chivu aile anlayışını açıklıyor ve dramatik anlatıları reddediyor
Devre arasında maçın gidişatını değiştirmek için oyuncularına yaklaşımını anlatan Chivu, takımıyla arasındaki bağı aile hayatına benzetti. Chivu, “Bazen yumuşak bir ses tonuyla konuşuyorum, bazen sesimi yükseltiyorum, gülüp şakalaşıyorum. Evde çocuklarımla nasılsam burada da öyleyim,” dedi. “Oyuncularıma duyduğum sevgi, aileme duyduğum sevgiye çok yakın.”
Yenilgilerin sansasyonel biçimde ele alınmasına karşı çıkan Chivu, “Yenilgilerin dramatik bir hâl almasını da istemiyorum; öyle değiller, olmayacaklar da,” dedi.
“Bizim yükümlülüklerimiz varmış da başkalarının yokmuş gibi hissediyorum... Onlara güven vermem gerekiyor, onlar da ellerinden gelenin en iyisini yapıyor,” diye konuştu.
- AFP
Inter, San Siro'da kritik bir galibiyet hedefliyor
Chivu, tüm kulvarlarda üst üste beş maç kazanarak Milano'ya gelecek olan Arda Turan yönetimindeki formda Shakhtar Donetsk'in kalitesini kabul etti.
Ancak Inter, Shakhtar Donetsk ile daha önce Avrupa kupalarında oynadığı yedi maçta yalnızca bir gol yemiş olmasından güven bulmak istiyor.
Inter Milan, çarşamba gecesi Britanya yaz saatiyle 20.00'de Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak.
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