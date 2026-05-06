"Her şey harika olacak" - Casemiro, "olağanüstü" Michael Carrick'in Manchester United'ın kalıcı teknik direktörü olmayı "kesinlikle hak ettiğini" vurguladı

Kendisi de efsanevi bir orta saha oyuncusu olan Carrick, tecrübeli Brezilyalı oyuncunun kalbini açıkça kazanmış durumda. Casemiro bu sezon Premier Lig’de dokuz gol attı ve başarısının en önemli faktörlerinden biri olarak Carrick’in kulüp ikonu olarak yazdığı tarihi gösterdi. "O, kulübü tanıyan bir teknik direktör, kulüpte bir idol olan bir teknik direktör, burada çok fazla oynamış, şampiyonluklar kazanmış, kulübün nasıl bir yer olduğunu bilen, Manchester United'ın ne olduğunu bilen bir teknik direktör," diye ekledi Casemiro.

"Bu yüzden tüm övgüyü teknik direktöre veriyorum. Fazla zamanı yoktu, bu benim için en büyük sürprizlerden biriydi, çünkü zorlu bir sezonun ortasında göreve geldi. Geldiğinde oynadığımız maçlar, güven kazanmak için oynadığımız türden maçlar değildi, Premier Lig'de bu tür maçlar çok fazla olmasa da, o maçlar zaten zorlu maçlardı. Ve o geldi ve kulübü ve özellikle beni değiştirmeyi başardı, üstelik eski bir oyuncu, bir orta saha oyuncusu olduğu için bu daha da anlamlıydı. Kişiliği nedeniyle onun için mutluyum, o olağanüstü bir insan, inanılmaz bir insan ve kariyerinde olan her şeyi hak ediyor."