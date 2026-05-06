Donny Afroni

"Her şey harika olacak" - Casemiro, "olağanüstü" Michael Carrick'in Manchester United'ın kalıcı teknik direktörü olmayı "kesinlikle hak ettiğini" vurguladı

Casemiro, Michael Carrick'in Manchester United'ın kalıcı teknik direktörü olması için tam destek verdi ve geçici teknik direktörün kulübü uzun vadede yönetmek için gereken "her şeye" sahip olduğunu belirtti. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Carrick'in liderliğinde yeniden canlandı ve Kırmızı Şeytanlar'ın Premier Lig'de üçüncü sıraya yükselmesine katkıda bulundu.

  • Carrick'in Old Trafford'da yarattığı dönüştürücü etki

    Carrick, Ocak ayında görevden alınan Ruben Amorim'in yerine geçtikten sonra Manchester United'ın sezonunun gidişatını tamamen değiştirdi. Değişiklik yapıldığında United, 20 maçta topladığı sadece 31 puanla Premier Lig'de altıncı sırada kalmış durumdaydı; ancak eski orta saha oyuncusu, Old Trafford'da takımın kaderinde olağanüstü bir dönüşe imza attı.

    Carrick'in takımın başına geçtiği 14 maçta United, 10 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, tek mağlubiyetlerini Leeds United ve Newcastle United'a karşı aldı. Bu sansasyonel seri, gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.

    Casemiro'nun coşkulu desteği

    Geçici teknik direktörün yönetiminde büyük bir gelişme kaydeden Casemiro, yönetim kurulunun bir sonraki kalıcı teknik direktör seçimi konusunda basit bir karar vermesi gerektiğine inanıyor. Casemiro, ESPN Brezilya'dan João Castelo-Branco'ya verdiği demeçte, "Bence o [Manchester United teknik direktörlüğü] görevini tamamen hak ediyor; bence o, Manchester United teknik direktörü olmak için çok iyi niteliklere sahip olduğunu zaten kanıtlamış birisi" dedi.

    "Seçim yapmak bana düşmez, bu kulübün kararı. Ama fikrimi sorarsanız, elbette bu görevi hak ediyor ve kulübün tam güvenini hak ediyor. Elbette sezon yıl boyu sürüyor, ancak geldiğinden beri inanılmaz bir iş çıkarıyor ve bence biraz daha zamanla Manchester United'ın harika bir teknik direktörü olmak için her şeye sahip."

  • Orta saha yönetiminin ustalık dersi

    Kendisi de efsanevi bir orta saha oyuncusu olan Carrick, tecrübeli Brezilyalı oyuncunun kalbini açıkça kazanmış durumda. Casemiro bu sezon Premier Lig’de dokuz gol attı ve başarısının en önemli faktörlerinden biri olarak Carrick’in kulüp ikonu olarak yazdığı tarihi gösterdi. "O, kulübü tanıyan bir teknik direktör, kulüpte bir idol olan bir teknik direktör, burada çok fazla oynamış, şampiyonluklar kazanmış, kulübün nasıl bir yer olduğunu bilen, Manchester United'ın ne olduğunu bilen bir teknik direktör," diye ekledi Casemiro.

    "Bu yüzden tüm övgüyü teknik direktöre veriyorum. Fazla zamanı yoktu, bu benim için en büyük sürprizlerden biriydi, çünkü zorlu bir sezonun ortasında göreve geldi. Geldiğinde oynadığımız maçlar, güven kazanmak için oynadığımız türden maçlar değildi, Premier Lig'de bu tür maçlar çok fazla olmasa da, o maçlar zaten zorlu maçlardı. Ve o geldi ve kulübü ve özellikle beni değiştirmeyi başardı, üstelik eski bir oyuncu, bir orta saha oyuncusu olduğu için bu daha da anlamlıydı. Kişiliği nedeniyle onun için mutluyum, o olağanüstü bir insan, inanılmaz bir insan ve kariyerinde olan her şeyi hak ediyor."

    Zirveye ulaşmak

    Carrick’e duyduğu hayranlığa rağmen Casemiro, sezon sonunda Old Trafford’dan ayrılmayı planladığını doğruladı. Eski Real Madrid oyuncusu, kulübün üçüncü sıradan daha yüksek hedefler koyması gerektiğini düşünse de, kariyerine güzel bir veda yapmakta kararlı. United gibi bir kulüp için Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanmanın sadece asgari şart olduğunu vurguladı.

    Casemiro sözlerini şöyle tamamladı: "United söz konusu olduğunda, her zaman şampiyonlukları düşünmek gerektiğini, her zaman kazanmayı ve şampiyonlukları kazanmayı düşünmek gerektiğini söylerim. Dahası, ben her zaman şampiyonlukları kazanmayı sevmişimdir, bu yüzden bu sezonun ideal bir sezon olduğunu düşünmüyorum, ancak özellikle mevcut koşullar göz önüne alındığında iyi bir sezon olduğunu düşünüyorum. Ancak tekrar söylüyorum, şampiyonlukları düşünmek zorundasınız. United üçüncü sırayla yetinemez. United her zaman şampiyonlukları ve ligin zirvesinde yer almayı düşünmelidir."

