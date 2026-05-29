"Her şey duran toplar ve ortalardan ibaret değil!" - İtalyan efsane, Arsenal'i "sıkıcı" yaftasından savunurken, Mikel Arteta "kendi stilini" geliştirmesi nedeniyle övgü topladı
Arsenal’in oyun stili Pirlo’dan övgü topladı
Pirlo, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Arteta’nın Arsenal’de sergilediği performansı överek, Gunners’ın sadece duran toplara ve ortalara dayanan bir takımdan çok daha fazlası olduğunu vurguladı. Arteta’nın takımı, sistematik yaklaşımı ve duran toplardaki etkinliği nedeniyle eleştirilere maruz kalmış; bazı eleştirmenler, takımın futbolunu aşırı pragmatik ya da “laboratuvar” temelli olarak nitelendirmişti. Ancak Pirlo, Arsenal’in İspanyol teknik adamın yönetiminde kendine özgü bir kimlik geliştirdiğine inanıyor.
Pirlo, Arteta’nın futbol felsefesini destekliyor
Eski İtalya orta saha oyuncusu, Arsenal’in yükselişinin ardındaki başlıca nedenler olarak takımın kolektif gücünü ve savunmadaki sağlamlığını öne çıkarırken, kulübü Premier Lig şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi finalisti haline getiren Arteta’yı övdü.
Marca'nın aktardığına göre Pirlo, "Evet, bunu seviyorum çünkü sadece köşe vuruşları ve ceza sahasına yapılan ortalarla ilgili değil" dedi. "Birkaç yıldır, köşe vuruşlarından yararlanmanın bu özel yöntemini de içeren kendine özgü bir oyun tarzı geliştirdi. Her şeyi derinlemesine inceliyor ve çok yetenekli. Premier Lig'i kazanmak ve bu finale ulaşmak büyük bir başarı."
Pirlo, Arsenal’in oyun anlayışında bir denge görüyor
Eleştirmenler Arsenal'in oyun sisteminin eğlence değerini sorgulasa da, eski Juventus teknik direktörü, Gunners'ın organizasyon ve hücum kalitesi arasında etkili bir denge kurduğuna inanıyor.
"Bu çok kolektif bir futbol, ancak PSG'de bireysel olarak maçların kaderini daha belirleyici bir şekilde değiştirebilecek oyuncular var," diye ekledi. "Arsenal'in kolektif olarak çok sağlam olması ve ardından her türlü duran top durumundan yararlanması gerekiyor. Ayrıca, iki stoperleri çok güçlü ve bu da takıma büyük bir sağlamlık katıyor."
Arsenal, kader belirleyici Avrupa sınavına hazırlanıyor
Arteta, Arsenal’in İspanyol teknik adamın yönetimindeki yükselişini Avrupa’da da başarıyla taçlandırmak istediği bu dönemde, teknik direktörlük kariyerinin en önemli maçlarından birine hazırlanıyor. Budapeşte’de oynanacak finalde, Luis Enrique’nin PSG’si karşısında bir başka büyük taktiksel sınav da onu bekliyor.