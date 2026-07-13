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"Her şey daha zor" - Pedro Porro, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya'nın ilk onbirinde yerini garantiledikten sonra Lamine Yamal ile olan ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu
Yamal ile güven ilişkisi kurmak
Porro ve Yamal arasındaki uyum, Fransa ile oynanacak yüksek baskı altındaki yarı final maçı yaklaşırken La Roja için başlıca bir silah haline geldi. Bu uyumun nasıl geliştiği hakkında konuşan savunma oyuncusu, genç oyuncunun oyun tarzına uyum sağlamanın zaman aldığını itiraf etti. Porro, bu ilişkinin anlık bir uyumdan ziyade, sahadaki güven ve ortak deneyimler sayesinde kurulduğunu açıkladı.
Gelişen ortaklığa değinen Porro, Mundo Deportivo’ya şunları söyledi: “Bu daha çok bir güven meselesi. Daha fazla maç, onunla birlikte daha fazla süre geçirdikçe buna alışıyorsunuz. İlk birkaç maçın daha zor olması normal çünkü ben İngiltere’de de oynuyorum, onunla birlikte oynamıyorum. Her şey biraz daha zor, ama aynı zamanda her maçta onun neye ihtiyacı olduğunu anlamakla da ilgili. Belçika’ya karşı oynadığımız son maçta, [Jeremy] Doku sahada olduğu için savunmaya daha fazla odaklandık. İlk yarıda, ilk golümüze yol açan o kombinasyonu yaratabildik. Asıl mesele, maçın nasıl geliştiği, onun neye ihtiyacı olduğu ve takımın neye ihtiyacı olduğu.”
- Getty Images Sport
Saha içi ve saha dışı iletişim
Perde arkasında, bu ikili pozisyonlarını en iyi hale getirmek için sürekli bilgi paylaşıyor. Porro, aralarındaki uyumun sadece düdük çaldığında yaşananlarla sınırlı olmadığını, üst düzey rakiplere karşı senkronize kalabilmek için maç günü boyunca süren sürekli diyalogun bir sonucu olduğunu açıkladı.
"Maçlardan önce bile birbirimizle konuşuyoruz. Hatta maç sırasında bile. Her zaman dediğim gibi, insanlar konuşarak birbirlerini anlar. Onunla çok iyi anlaşıyorum, harika bir ilişkimiz var. Bu ilişki her geçen gün daha da iyiye gidiyor; bu hem onun, hem takımın, hem de benim için önemli. Bundan çok mutluyum," diye açıkladı Spurs yıldızı.
O şöyle devam etti: "Sırları açıklamamı mı istiyorsunuz… (güler) Hiçbir şey. Sadece oyunun bazı yönleri, rakibin hareketlerine göre onun neye ihtiyacı olduğu gibi şeyler. Fazla bir şey söylemeyeceğim, ama bunlar maç sırasında ihtiyacımız olan şeyler."
Fransızların saldırı gücüne karşı
İspanya, yıldızlarla dolu Fransa takımıyla oynayacağı yarı final maçında şimdiye kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya. Kylian Mbappé’nin Ousmane Dembélé ve Michael Olise’nin de yer aldığı hücum hattına liderlik ettiği bu maçta Porro, önündeki zorlu göremin farkında.
Porro şöyle konuştu: "Muhtemelen bu, Dünya Kupası'ndaki en iyi hücum hatlarından biri. Maç boyunca %200 konsantre olmak zorundasınız, çünkü özellikle bu tür oyuncular karşısında küçük detaylar fark yaratacak. Ayrıca takım arkadaşlarımızın desteği de var. Salı günü için iyi hazırlanacağımız birçok unsur bir araya geliyor. Söylediğim gibi, çok güzel bir maç olacak. Bana göre Mbappé, dünyanın en iyi oyuncularından biri. O, fark yaratan bir oyuncu. Bu Dünya Kupası’nda da çok iyi performans gösteriyor ve Salı günü onu durdurmayı umuyoruz."
- Getty Images Sport
"Çok güzel bir maç olacak."
Fransa’ya duyduğu saygıya rağmen Porro, İspanya’nın korkacak hiçbir nedeni olmadığını vurguluyor. O, Fransa’nın en iyi performansına ulaşmasını engellemek için takımının kendi oyununa odaklanması gerektiğine inanıyor.
Porro şunları ekledi: "Kendimize odaklanmalıyız. Sonuçta biz de en iyi milli takımlardan biriyiz. 36 maçtır yenilmedik. Önemli olan kendimize odaklanmak, işimizi iyi yapmak ve onların en iyi oyunlarını sergileyememelerini sağlamaya çalışmak. Her şey bize bağlı. Her maç ayrı bir dünyadır. Onlara karşı son iki maçı kazandığımız doğru, ancak her maç ayrı bir dünyadır. Harika oyuncuları olduğunu zaten biliyoruz. Her şeyi kusursuz yapmalıyız. Zorlu ve güzel bir maç olacak."
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