Porro ve Yamal arasındaki uyum, Fransa ile oynanacak yüksek baskı altındaki yarı final maçı yaklaşırken La Roja için başlıca bir silah haline geldi. Bu uyumun nasıl geliştiği hakkında konuşan savunma oyuncusu, genç oyuncunun oyun tarzına uyum sağlamanın zaman aldığını itiraf etti. Porro, bu ilişkinin anlık bir uyumdan ziyade, sahadaki güven ve ortak deneyimler sayesinde kurulduğunu açıkladı.

Gelişen ortaklığa değinen Porro, Mundo Deportivo’ya şunları söyledi: “Bu daha çok bir güven meselesi. Daha fazla maç, onunla birlikte daha fazla süre geçirdikçe buna alışıyorsunuz. İlk birkaç maçın daha zor olması normal çünkü ben İngiltere’de de oynuyorum, onunla birlikte oynamıyorum. Her şey biraz daha zor, ama aynı zamanda her maçta onun neye ihtiyacı olduğunu anlamakla da ilgili. Belçika’ya karşı oynadığımız son maçta, [Jeremy] Doku sahada olduğu için savunmaya daha fazla odaklandık. İlk yarıda, ilk golümüze yol açan o kombinasyonu yaratabildik. Asıl mesele, maçın nasıl geliştiği, onun neye ihtiyacı olduğu ve takımın neye ihtiyacı olduğu.”