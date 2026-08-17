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"Her şey daha kolay!" - Marc Cucurella, "uzun zamandır beklenen" ilk maçına çıktıktan sonra Real Madrid taraftarlarına mesaj gönderdi
Cucurella, uzun süredir beklenen Madrid'deki ilk maçına çıktı
Cucurella, Real Madrid formasıyla ilk maçına kulübün Gelsenkirchen'deki Veltins-Arena'da Alman ekibi Schalke 04 karşısında aldığı galibiyette çıktı. Savunma oyuncusu, sezon öncesindeki ilk dakikalarını alırken 61. dakikada oyuna girdi.
Maç, yeni transfer için önemli bir maç pratiği sağladı ve Real Madrid sezon öncesi hazırlıklarını son rötuşlarla tamamladı. Bu, İspanyol oyuncu için önemli bir dönüm noktasıydı; çünkü İspanyol devindeki ilk maçına çıkmak için sabırla bekliyordu. Olumlu bir sonucun alınmasına yardımcı olduktan sonra Cucurella, sonunda sahaya çıkmanın heyecanını paylaştı.
- Pakusch
Savunmacı için sıkı çalışmanın karşılığı alınıyor
Maçın ardından Realmadrid TV'ye konuşan Cucurella, uzun bir bekleyişin ardından ilk maçına çıkmanın mutluluğunu dile getirdi. Kariyerinde bu noktaya gelmek için gereken çabayı değerlendirdi.
"Çok mutluyum" diyen Cucurella, "Bence herkes için çok iyi bir maç ve lige başlamadan önce çok iyi bir sonuç oldu. Bunlar benim ilk dakikalarımdı ve çok istekliyim. Bekleyiş uzundu ama şimdi yavaş yavaş ritmimi buluyorum ve ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum.
“Çok iyi. Bence bu takım arkadaşlarıyla her şey daha kolay. Bunlar sezonun ilk dakikalarıydı ve yavaş yavaş ritmimi buluyorum, yakında da gerçek rekabet başlayacak.
"Çok mutluyum. Bütün bunların arkasında çok fazla çalışma var ve yıllar boyunca verdiğim tüm emek buna değdi. Başıma gelen her şeyden çok mutluyum ve umarım böyle devam eder; kupalar kazanarak ve her şeyden önce bu deneyimin tadını çıkararak."
Takım arkadaşları Madrid'de uyumu kolaylaştırıyor
Cucurella, yeni takım arkadaşlarının takıma hızlıca uyum sağlamasına yardımcı olmaları nedeniyle onları övmekte gecikmedi. Soyunma odasındaki olumlu dinamiğin sahaya da doğrudan yansıyacağını vurguladı.
"Gerçekten çok iyi insanlar. Bence herkesin uyum sağlamasını çok kolaylaştırıyorlar" dedi. "Önemli olan iyi bir gruba sahip olmak ki sahada da birlik olduğumuz görülsün. Kazanmanın yolu bu."
Taraftarlardan gelen destek hakkında konuşan Cucurella, "Çok fazla mesaj aldım ve süre aldığım her dakikada her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bence en önemli şey ve hepimizin istediği şey, bu formayla kupalar kazanmak" ifadelerini kullandı.
- as-sportfoto
Gerçek rekabeti sabırsızlıkla bekliyorum
İlk dakikalarını artık geride bırakan Cucurella, yaklaşan rekabetçi sezona tamamen odaklanmış durumda. Sol bek, Real Madrid'in cumartesi günü 2026-27 La Liga sezonunu Espanyol karşısında açacağı maçta forma giymeyi umacak.
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