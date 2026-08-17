Maçın ardından Realmadrid TV'ye konuşan Cucurella, uzun bir bekleyişin ardından ilk maçına çıkmanın mutluluğunu dile getirdi. Kariyerinde bu noktaya gelmek için gereken çabayı değerlendirdi.

"Çok mutluyum" diyen Cucurella, "Bence herkes için çok iyi bir maç ve lige başlamadan önce çok iyi bir sonuç oldu. Bunlar benim ilk dakikalarımdı ve çok istekliyim. Bekleyiş uzundu ama şimdi yavaş yavaş ritmimi buluyorum ve ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum.

“Çok iyi. Bence bu takım arkadaşlarıyla her şey daha kolay. Bunlar sezonun ilk dakikalarıydı ve yavaş yavaş ritmimi buluyorum, yakında da gerçek rekabet başlayacak.

"Çok mutluyum. Bütün bunların arkasında çok fazla çalışma var ve yıllar boyunca verdiğim tüm emek buna değdi. Başıma gelen her şeyden çok mutluyum ve umarım böyle devam eder; kupalar kazanarak ve her şeyden önce bu deneyimin tadını çıkararak."