Çeviri:
"Her şey çok iyi gitti" - Michael Carrick, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantiledikten sonra Manchester United'daki geleceği hakkında konuştu
Avrupa'nın zirvesine geri dönüşü garantilemek
Manchester United, Pazar günü Premier Lig'de Arne Slot yönetimindeki Liverpool'u 3-2'lik zorlu bir galibiyetle mağlup ederek gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantiledi. Ocak ayında Ruben Amorim'in görevden alınmasının ardından kısa süreli olarak göreve getirilen Carrick, Kırmızı Şeytanlar'ın bir kez daha Avrupa'nın en üst düzey turnuvasında yer almasını matematiksel olarak kesinleştirdi. Kobbie Mainoo'nun son dakikada attığı galibiyet golü önemli bir dönüm noktası oldu. Bu sonuçla takım, Carrick'in yönetiminde oynadığı 14 Premier Lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyet elde etti. Ancak, bu şaşırtıcı dönüşe rağmen, kulüp yetkilileri henüz Carrick'in kalıcı olarak göreve getirilip getirilmeyeceğini onaylamadı.
Carrick, ilerlemeye odaklandı
Bu başarıya rağmen, geçici teknik direktör, sözleşme durumu veya kulüp yönetimi ile olası görüşmeler konusunda ayrıntılara girmek istemedi. Sky Sports’a konuşan Carrick, önceliğinin takımın hemen iyileşmesi olduğunu vurguladı. “Mesele benim neyi sevip neyi sevmediğim değil. Bu benim kontrolümde değil,” diye açıkladı. “Her şey çok iyi gitti, durumu ve nerede olduğumuzu biliyoruz. Şu anda bulunduğumuz noktadan memnunum ve yine de daha iyi olmak istiyoruz. Bakalım bundan sonra ne olacak. Şu anda bu konu hakkında düşünmüyorum."
Göz ardı edilmesi zor bir rekor
Carrick'in etkisi yadsınamaz olsa da, yönetim kurulunun Andoni Iraola ve Oliver Glasner dahil olmak üzere daha deneyimli teknik direktör adaylarını değerlendirdiği bildiriliyor. Bununla birlikte, mevcut teknik direktörün görev süresindeki istatistiksel başarılar, başka bir adaya yönelmeyi giderek zorlaştırıyor. Takımının ligdeki performansına değinen Carrick, soyunma odasındaki gururunu dile getirdi. Carrick şöyle konuştu: "Bu durum cesaret verici. 14 maçlık küçük ligimizde zirvede olmalıyız. Bu başlı başına, oyuncularımızın gerçekten iyi iş çıkardığını gösteriyor. Elbette gelişmeye devam etmek istiyoruz. O dönemde oyuncularımızın başardıklarını küçümsemeyiz, bu beni en çok memnun eden şey."
Kırmızı Şeytanlar için bundan sonra ne olacak?
Old Trafford yönetimi, kritik öneme sahip yaz transfer dönemine girerken hayati bir kararın eşiğinde bulunuyor. Kulüp, büyük bir heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü kutlarken, kalıcı bir teknik direktör bulmak hâlâ en büyük öncelik olarak duruyor. Yetkililer, yeni sezon başlamadan önce istikrarı sağlamak için hızlı hareket etmek zorunda.