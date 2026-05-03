"Her şey çok iyi gitti" - Michael Carrick, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantiledikten sonra Manchester United'daki geleceği hakkında konuştu

Bu başarıya rağmen, geçici teknik direktör, sözleşme durumu veya kulüp yönetimi ile olası görüşmeler konusunda ayrıntılara girmek istemedi. Sky Sports’a konuşan Carrick, önceliğinin takımın hemen iyileşmesi olduğunu vurguladı. “Mesele benim neyi sevip neyi sevmediğim değil. Bu benim kontrolümde değil,” diye açıkladı. “Her şey çok iyi gitti, durumu ve nerede olduğumuzu biliyoruz. Şu anda bulunduğumuz noktadan memnunum ve yine de daha iyi olmak istiyoruz. Bakalım bundan sonra ne olacak. Şu anda bu konu hakkında düşünmüyorum."