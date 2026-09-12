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‘Her şey çok hızlı değişebilir’ - Hansi Flick, Levante maçı öncesi formda Barcelona’ya sert bir uyarıda bulundu
Mükemmellik karşısında yoğunluğu korumak
Barcelona, pazar günkü Levante karşılaşmasına dünya genelindeki futbolseverlerin hayal gücünü harekete geçiren kusursuz bir performansla çıkıyor. Flick yönetiminde Katalan ekibi, tüm kulvarlardaki ilk beş maçının tamamını kazanarak durdurulamaz bir güce dönüştü. İstatistiklerdeki üstünlükleri de aynı derecede etkileyici; takım tam 22 gol atarken kalesinde yalnızca üç gol gördü. Ancak Flick, oyuncular iş bitmeden kendi övgülerine inanmaya başlarsa kulübün mevcut formu etrafındaki coşkunun tehlikeli bir konsantrasyon kaybına yol açabileceğinin farkında.
Flick, bu heyecanı gerçekçi bir yaklaşımla hızla dengeleyerek seçkin seviyedeki futbolda işlerin ne kadar çabuk değişebileceğini takımına hatırlattı. Flick, "Futbolda işlerin çok hızlı değişebileceğini biliyoruz. İçinde bulunduğumuz durumun tadını çıkarıyor olmamız hoşuma gidiyor. Eğer bu tutumda bir şeyi değiştirirsek yanlış yöne gideriz ve bizim istemediğimiz de bu" dedi.
- AFP
Hücum yıldızlarından göz kamaştıran performanslar
Barcelona'nın patlayıcı başlangıcının itici gücü şüphesiz hücum hattı oldu; Lamine Yamal ile Raphinha güçlerinin zirvesinde oynuyor. İkili, savunmaları dağıtmada kilit rol oynadı ve Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'a karşı kaydedilen beş gollü galibiyetin yanı sıra Valencia, Rayo Vallecano ve Elche karşısındaki baskın performanslara da önemli katkı sağladı. Özellikle Yamal, önceki sezonlara kıyasla çok daha bitirici görünen bir takımın yaratıcı kalbi olduğunu kanıtlayarak meteoritik yükselişini sürdürdü.
Ancak Flick, bireysel parlaklığın her hafta istikrarlı biçimde süren kolektif bir çalışma ahlakıyla desteklenmesi gerektiğine inanıyor. Flick, "Bu seviyede oynadığımız için çok mutluyuz ama bunu her maçta göstermemiz gerektiğini biliyoruz" dedi. "Çok büyük bir kaliteye sahip olduğumuzu biliyoruz ama... bizim için önemli olan yaptığımız şeyler de var; tempoyu yüksek tuttuğumuzda, odaklandığımızda ve aktif olduğumuzda."
Avrupa hayalleri ve iç sahada üstünlük
Hemen odak noktası Levante karşısında üç puanı almak olsa da, kulübün daha geniş hedefleri hiçbir zaman gözden uzak değil. Barcelona, 2015'ten bu yana Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayamadı ve Avrupa futbolunun zirvesine dönme arzusu hem soyunma odasında hem de yönetim katında açıkça hissediliyor.
Flick, kıtasal kupanın taraftarlar için hâlâ en büyük ödül olduğunu kabul etti, ancak kulüp yönetimi için yurt içi başarının da pazarlık konusu olmayan bir öncelik olduğunu vurguladı. Flick, "Taraftarlarla, Barcelona'daki insanlarla konuştum, bu yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak zorundayız ve elbette bu bizim için bir hayal, bunu kazanmak bizim hedefimiz" diye ekledi.
- (C)Getty images
Tarihi bir üçleme için başkanlık desteği
Şampiyonlar Ligi'nin ötesinde, İspanya'nın en üst ligindeki hakimiyeti sürdürme gibi önemli bir mesele de var. Barcelona, üst üste üçüncü La Liga şampiyonluğunu kazanma fırsatına sahip; bu başarı, rakibi Real Madrid karşısındaki yurt içi üstünlük dönemini daha da pekiştirecek. Flick, kulüp başkanı Joan Laporta'nın ligin önemini çok net bir şekilde dile getirdiğini ve olası bir "üst üste üçleme"yi proje açısından hayati bir kilometre taşı olarak gördüğünü açıkladı.
Takvimdeki bu yoğun dönemde teknik ekip ile kulüp yönetimi arasındaki uyum zirve yapmış görünüyor. Flick, "Başkan ayrıca La Liga'nın da önemli olduğunu söyledi ve La Liga'yı üst üste üç kez kazanmak inanılmaz olurdu" ifadelerini kullandı.
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