Barcelona, pazar günkü Levante karşılaşmasına dünya genelindeki futbolseverlerin hayal gücünü harekete geçiren kusursuz bir performansla çıkıyor. Flick yönetiminde Katalan ekibi, tüm kulvarlardaki ilk beş maçının tamamını kazanarak durdurulamaz bir güce dönüştü. İstatistiklerdeki üstünlükleri de aynı derecede etkileyici; takım tam 22 gol atarken kalesinde yalnızca üç gol gördü. Ancak Flick, oyuncular iş bitmeden kendi övgülerine inanmaya başlarsa kulübün mevcut formu etrafındaki coşkunun tehlikeli bir konsantrasyon kaybına yol açabileceğinin farkında.

Flick, bu heyecanı gerçekçi bir yaklaşımla hızla dengeleyerek seçkin seviyedeki futbolda işlerin ne kadar çabuk değişebileceğini takımına hatırlattı. Flick, "Futbolda işlerin çok hızlı değişebileceğini biliyoruz. İçinde bulunduğumuz durumun tadını çıkarıyor olmamız hoşuma gidiyor. Eğer bu tutumda bir şeyi değiştirirsek yanlış yöne gideriz ve bizim istemediğimiz de bu" dedi.