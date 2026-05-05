Her şey buna aykırı olsa da! PSG ile oynanacak rövanş maçında FC Bayern için muhtemelen "en büyük artı"

Münih ekibi, Paris'te bir kez daha etkileyici dayanıklılıklarını ve en az bunun kadar etkileyici fiziksel kondisyonlarını kanıtladı. Aslında maçın son dakikalarında daha fazlası da mümkün olabilirdi. Joshua Kimmich, "Maçın sonlarında Paris yorgun görünüyordu, kramp giriyordu, zaman kazanmaya çalışıyordu" diye analiz etti. "İçimizde bir his vardı: Hala bir şeyler olabilir. 5-5'lik bir skor mümkün olabilirdi."

Baş uzman Lothar Matthäus'un görüşüne göre de FC Bayern "fiziksel olarak tamamen üstündü". Toplamda Münih ekibi rakiplerinden neredeyse altı kilometre daha fazla koştu; Matthäus, rakiplerin yüzlerinde alarm sinyalleri gözlemledi. Parisliler "son güçleriyle" gelmişlerdi, "dilleri dışarıda" savunma yapmışlardı.

Matthäus'a göre, rövanş maçında kondisyon ve zindelik FC Bayern için "en büyük artı" olacak. Bu görüş, son izlenimler ışığında anlaşılabilir olmakla birlikte, bir o kadar da sansasyonel. Çünkü aslında her şey durumun tam tersi olduğunu gösteriyor. Sonuçta, çeşitli istatistikler de kanıtladığı gibi, Parisli yıldız oyuncular bu sezon Münihli oyunculara göre toplamda çok daha az yük altında.