FC Bayern, Paris Saint-Germain ile oynadığı ilk maçın 58. dakikasında 2-5 gerideydi. Prinzenpark stadyumu coşmuştu, Münih ekibi yenilmiş gibi görünüyordu ve PSG oyuncuları "maçı kazanmış gibi birbirlerini tebrik ediyorlardı" diye gözlemledi spor direktörü Max Eberl. Ancak durum öyle değildi: FC Bayern etkileyici bir performansla skoru 4-5'e getirdi ve Çarşamba günü oynanacak rövanş maçı öncesinde her şey yeniden başa döndü.
Her şey buna aykırı olsa da! PSG ile oynanacak rövanş maçında FC Bayern için muhtemelen "en büyük artı"
Münih ekibi, Paris'te bir kez daha etkileyici dayanıklılıklarını ve en az bunun kadar etkileyici fiziksel kondisyonlarını kanıtladı. Aslında maçın son dakikalarında daha fazlası da mümkün olabilirdi. Joshua Kimmich, "Maçın sonlarında Paris yorgun görünüyordu, kramp giriyordu, zaman kazanmaya çalışıyordu" diye analiz etti. "İçimizde bir his vardı: Hala bir şeyler olabilir. 5-5'lik bir skor mümkün olabilirdi."
Baş uzman Lothar Matthäus'un görüşüne göre de FC Bayern "fiziksel olarak tamamen üstündü". Toplamda Münih ekibi rakiplerinden neredeyse altı kilometre daha fazla koştu; Matthäus, rakiplerin yüzlerinde alarm sinyalleri gözlemledi. Parisliler "son güçleriyle" gelmişlerdi, "dilleri dışarıda" savunma yapmışlardı.
Matthäus'a göre, rövanş maçında kondisyon ve zindelik FC Bayern için "en büyük artı" olacak. Bu görüş, son izlenimler ışığında anlaşılabilir olmakla birlikte, bir o kadar da sansasyonel. Çünkü aslında her şey durumun tam tersi olduğunu gösteriyor. Sonuçta, çeşitli istatistikler de kanıtladığı gibi, Parisli yıldız oyuncular bu sezon Münihli oyunculara göre toplamda çok daha az yük altında.
Michael Diaz, Luis Olise ve Harry Kane, FC Bayern'de neredeyse her zaman forma giyiyor
Çarşamba günü FC Bayern'de muhtemelen ilk 11'de yer alacak 11 oyuncu, toplamda 34.153 dakika sahada kaldı. Aynı sayıda resmi maçta PSG'nin oyuncuları ise sadece 29.463 dakika sahada kaldı. Bu sezon 10 Münihli oyuncu 2800 dakikadan fazla sahada kaldı, ancak Parisli oyunculardan sadece üçü bu süreyi aştı.
Bu fark özellikle hücumda dikkat çekici: Münihli oyuncular arasında en fazla süre alan ikisi kanat forvetleri Luis Diaz (3760) ve Michael Olise (3716), Kimmich'in ardından dördüncü sırada ise golcü Harry Kane (3690) yer alıyor. Ancak bu üç forvet fazla oynadıkları izlenimi vermiyor, gol üstüne gol atmaya devam ediyorlar. Buna karşılık, Khvicha Kvaratskhelia (2576), Desire Doue (2235) ve Ousmane Dembele (1913)den oluşan Parisli hücum üçlüsü sahada önemli ölçüde daha az süre aldı.
FC Bayern - PSG: Muhtemel ilk 11'de yer alacak oyuncuların bugüne kadarki süreleri
FC Bayern Paris Saint-Germain Manuel Neuer (3060 dakika) Matvey Safonov (2100) Josip Stanisic (2861) Warren Zaire-Emery (4051) Dayot Upamecano (3031) Marquinhos (2294) Jonathan Tah (3515) Willian Pacho (3629) Konrad Laimer (3027) Nuno Mendes (2774) Joshua Kimmich (3713) Vitinha (3748) Aleksandar Pavlovic (2906) Joao Neves (2372) Jamal Musiala (874) Fabian Ruiz (1771) Michael Olise (3716) Desire Doue (2235) Harry Kane (3690) Ousmane Dembele (1913) Luis Diaz (3760) Khvicha Kvaratskhelia (2576)
Luis Enrique'nin Vincent Kompany'den daha fazla rotasyon seçeneği var
Dembele ve Doue, zaman zaman sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı. Ancak PSG teknik direktörü Luis Enrique, oyuncuları en iyi formda olsalar bile, Vincent Kompany’ye kıyasla yıldız oyuncularını genel olarak daha bilinçli bir şekilde dinlendirdi. Tabii ki bu konuda biraz daha geniş bir kadroya sahip olmasının da faydası oldu.
Serge Gnabry'nin yanı sıra son zamanlarda rotasyon oyuncuları Lennart Karl, Tom Bischof ve Raphael Guerreiro da sakatlık nedeniyle forma giyemediğinden, Kompany'nin özellikle hücumda alternatifleri kalmamıştı. Cumartesi günü 1. FC Heidenheim karşısında, Nicolas Jackson forvette tek formda rotasyon seçeneğiydi. Bu bakımdan Konrad Laimer ve Aleksandar Pavlovic, biraz tuhaf (ve işlevsel olmayan) bir yedek kanat ikilisi oluşturdu. Olise, Diaz ve Kane'in de dahil olduğu devre arası dörtlü oyuncu değişikliğinin ardından Münih ekibi, en azından 3-3'lük bir beraberliği kurtardı. Bu, geçen hafta FSV Mainz 05'e karşı alınan 4-3'lük galibiyet ve PSG ile oynanan ilk maçın ardından bir başka büyük başarıydı. Çarşamba günü ise en azından Bischof ve Karl'ın tekrar forma giyebilecek durumda olması bekleniyor.
Münih'te sakatlığı nedeniyle Achraf Hakimi'den yoksun kalan PSG teknik direktörü Enrique, FC Lorient'e karşı 2-2 biten maçta çok daha rahat bir şekilde rotasyon yapabildi. En çarpıcı fark kanatlarda görülüyor: Lorient maçında Bradley Barcola ve Ibrahim Mbaye gibi iki yetenekli oyuncu ilk 11'de yer aldı. Bu arada, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile oynanacak son 16 turu ve Liverpool ile oynanacak çeyrek final maçları arasında Enrique'nin kadro rotasyonu konusunda endişelenmesine gerek kalmadı. Çünkü ulusal federasyon, ilgili lig maçlarının tarihlerini aniden değiştirdi.
Marquinhos, son on Ligue 1 maçından sadece birinde forma giydi
Her iki kulübün ulusal liglerde en fazla süre alan on birer oyuncusuna da bir göz atmak ilginç olacaktır. FC Bayern’de bu isimler arasında Paris’teki maçta sahada yer alan sekiz profesyonel oyuncu bulunmaktadır. Laimer’in beklendiği gibi ilk on birde yer alması halinde, rövanş maçında bu sayı dokuza bile çıkabilir. PSG’de ise ilk maçta Ligue 1’de en fazla süre alan on bir oyuncudan sadece beşi ilk on birde yer almıştı.
Örneğin, PSG'de ligde en fazla süre alan ikinci oyuncu Ukraynalı stoper Ilya Zabarnyi'ydi, ancak Şampiyonlar Ligi'nde 2026 takvim yılında henüz bir saniye bile sahada yer almadı. Kaptan ve savunma lideri Marquinhos ise son on lig maçında sadece bir kez forma giydi.
Şampiyonlar Ligi'nde ise Marquinhos'un etrafındaki Parisli as oyuncular büyük ölçüde tüm maçları oynuyor. Willian Pacho (tek oyuncu olarak henüz bir saniye bile kaçırmadı), Vitinha, Warren Zaire-Emery ve Nuno Mendes, Şampiyonlar Ligi'nde tüm oyuncular arasında en fazla süre alan dört isim. Münih'ten ilk sırada yer alan isim ise 17. sıradaki Aleksandar Pavlovic.
Paris'teki gösteri: Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta pek etkilenmemiş
FC Bayern ile PSG arasındaki mücadelenin galibi, finalde ya FC Arsenal ya da Atlético Madrid ile karşılaşacak. Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, elbette Paris’teki muhteşem ilk maçtan da övgüyle bahsetti. Ancak ona göre bu, FC Bayern ve PSG’nin şanslarına İngiltere’de bulunmamaları ve dolayısıyla oradaki baskılara maruz kalmamaları sayesinde mümkün olmuştu.
Arteta, "Oyuncuların oynadıkları dakika sayısına ve zindeliklerine baktığımda, bu beni hiç şaşırtmıyor" dedi. "Ligler arasındaki fark ve orada oynanış şekli, gece ile gündüz kadar farklı. Burada tamamen farklı iki dünyayı karşılaştırıyoruz."
Evet, İngiltere'de League Cup ile ek bir turnuva var, Premier League, Bundesliga ve Ligue 1'den iki kulüp daha fazla ve evet, Arsenal bu sezon şu ana kadar FC Bayern ve PSG'den yedi maç daha fazla oynadı. Ancak en azından Münih ekibiyle karşılaştırıldığında, yük açısından "farklı dünyalar"dan söz etmek ancak sınırlı ölçüde mümkün.
Arsenal'den beş oyuncu, Münih'in en çok forma giyen oyuncusu Diaz'dan daha fazla dakika sahada kaldıysa da, bunun ötesinde seviyeler hızla birbirine yaklaşıyor. Örneğin, en uzun süre sahada kalan onuncu oyuncu olan Münihli Stanisic (2861 dakika), onuncu sıradaki Arsenal'li muadili Leandro Trossard'dan (2577) açıkça daha fazla oynadı. Ayrıca Diaz, Kane ve Olise, Arsenal'in en çok süre alan hücum oyuncusu Viktor Gyökeres'ten daha uzun süre sahada kaldı.