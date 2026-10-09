AFP
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'Her şey bu noktaya gelmek içindi!' - Ruben Amorim, Manchester United'ın 'ağırlığının' kendisini AC Milan meydan okumasına nasıl hazırladığını açıkladı
Amorim, San Siro baskısını kucaklıyor
Portekizli teknik direktör, Old Trafford'daki döneminin ardından ve Sporting CP'de iki lig şampiyonluğu kazandığı son derece başarılı bir sürecin sonrasında bu yaz San Siro'da görevi devraldı. Çocukluğundan beri Milan taraftarı olan Amorim, şimdi İtalya'da yeni bir beklenti setiyle karşı karşıya.
Milan, Serie A'da şu anda 11 puanla beşinci sırada yer alıyor ve ligin zirvedeki ilk üçlüsünün yalnızca iki puan gerisinde bulunuyor. Yeni teknik adam çevresine hızla uyum sağlarken, tutkulu İtalyan taraftar kitlesi ile kendi ülkesi Portekiz'deki futbol kültürü arasında benzerlikler kuruyor.
- Getty Images Sport
Küresel çapta bir beklenti yükü
DAZN'a konuşan Amorim, Premier League'de geçirdiği dönemin onu mevcut görevine nasıl hazırladığını anlattı. Manchester'daki yoğun gözlem ve baskının, Milano'daki hayata yaklaşımını doğrudan şekillendirdiğini belirtti.
"Diğer kulüplerde edindiğimiz deneyim, her zorlukta ya da her yeni zorlukta bize yardımcı oluyor" diyen Amorim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada Portekiz'e daha çok benziyor. Baskının türü farklı, çünkü kulüp dışındaki insanlar takımı gerçekten büyük bir tutkuyla yaşıyor. Bu Portekiz'e benziyor ve ben de böyle yaşamaya alışığım."
Şöyle ekledi: "İngiltere'de ise durum biraz farklı, elbette. Manchester United, tıpkı Milan gibi küresel bir kulüp, bu yüzden yaptığınız her şey ağırlık taşıyor ve bu da burada, Milan'da kendimi mümkün olan en iyi şekilde ortaya koymaya çalışmamda bana yardımcı oldu. Kafamda, kariyerimde yaşadığım her şey bu noktaya, bu çok özel kulübe ulaşmak ve ona yardım etmeye hazır olmak içindi."
Dengeli bir Milan kadrosu kurmak
Amorim'in görevlerinden biri de, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Goncalo Ramos'un da aralarında bulunduğu yaz transferlerini takıma entegre etmek. Forvet henüz istikrarlı bir gol ritmi yakalayamadı, ancak teknik direktörü oyuncunun çalışma temposu ya da genel katkısıyla ilgili endişeleri hızla reddetti.
Amorim, "Ramos daha az koşmalı demeyeceğim. Bunu bir oyuncu için asla söylemem" diye vurguladı. "Her şeyden önce kilit nokta gol atıyor olmamız ve en çok önemli olan da bu. Bir forvetin gol atması gerektiğini çok iyi biliyorum ve o da atacak. Çok çalışıyor ve eğer gol atıyorsak bunda Goncalo Ramos'un da payı var."
Milan'ın patronu, kulübün transfer piyasasında hem anlık başarıya hem de gelecekteki gelişime odaklandığını da vurguladı. "Ramos gibi, zaten Şampiyonlar Ligi kazananı olan hazır oyuncuları kadromuza katıyoruz, ama aynı zamanda örneğin [Diego] Moreira gibi yetenekleri de getirmek istiyoruz" diye açıkladı. "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum ve bu kulübün ait olduğu yere dönmesine yardımcı olmak konusunda büyük bir sorumluluk hissediyorum."
- Buzzi
Zorlu bir kış fikstürü bekliyor
Milan, Sassuolo karşısında lig maçlarına dönüyor ve bu da birden fazla kulvarda zorlu bir fikstür serisini başlatıyor. Amorim'in ekibi, bir aydan kısa sürede dokuz maçlık göz korkutan bir döneme giriyor; bu süreçte Avrupa Ligi'nde kritik önem taşıyan üç karşılaşma da yer alıyor.
Bu dönemde oyuncu yükünü yönetmek ve hem kendini kanıtlamış yıldızları hem de yükselen yetenekleri takıma entegre etmek hayati önem taşıyacak. Önümüzdeki haftalarda istikrarı yakalamak, Milan'ın Serie A zirvesindeki puan farkını kapatıp kapatamayacağını ve Avrupa'da uzun bir yürüyüşü sürdürüp sürdüremeyeceğini belirleyecek.
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