'Her şey bu noktaya gelmek içindi!' - Ruben Amorim, Manchester United'ın 'ağırlığının' kendisini AC Milan meydan okumasına nasıl hazırladığını açıkladı

Amorim'in görevlerinden biri de, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Goncalo Ramos'un da aralarında bulunduğu yaz transferlerini takıma entegre etmek. Forvet henüz istikrarlı bir gol ritmi yakalayamadı, ancak teknik direktörü oyuncunun çalışma temposu ya da genel katkısıyla ilgili endişeleri hızla reddetti.

Amorim, "Ramos daha az koşmalı demeyeceğim. Bunu bir oyuncu için asla söylemem" diye vurguladı. "Her şeyden önce kilit nokta gol atıyor olmamız ve en çok önemli olan da bu. Bir forvetin gol atması gerektiğini çok iyi biliyorum ve o da atacak. Çok çalışıyor ve eğer gol atıyorsak bunda Goncalo Ramos'un da payı var."

Milan'ın patronu, kulübün transfer piyasasında hem anlık başarıya hem de gelecekteki gelişime odaklandığını da vurguladı. "Ramos gibi, zaten Şampiyonlar Ligi kazananı olan hazır oyuncuları kadromuza katıyoruz, ama aynı zamanda örneğin [Diego] Moreira gibi yetenekleri de getirmek istiyoruz" diye açıkladı. "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum ve bu kulübün ait olduğu yere dönmesine yardımcı olmak konusunda büyük bir sorumluluk hissediyorum."



