"Her şey bitecek!" - Pep Guardiola, Chelsea ve Arsenal maçları öncesinde Man City oyuncularına sert bir şampiyonluk uyarısı yaptı
Stamford Bridge'de heyecan dolu maç
Arsenal'in beklenmedik yenilgisinin ardından City, Premier Lig şampiyonluk yarışında önemli bir ivme kazandı; ancak Guardiola, önlerindeki görevin zorluğunun farkında. İki maç eksiği olan ve önümüzdeki hafta Arsenal ile oynayacakları büyük karşılaşma yaklaşırken, City teknik direktörü öncelikle tüm dikkatlerin Pazar günü Chelsea deplasmanına yönelmesi gerektiğine inanıyor. Son şampiyon için riskler daha yüksek olamazdı ve Guardiola, Batı Londra'da alınacak kötü bir sonucun doğuracağı sonuçlar konusunda son derece dürüst davrandı.
Guardiola uyarıda bulundu
Takvimde sekiz maç kalırken, hata yapma lüksü tamamen ortadan kalktı. City, sezonun son haftalarında aralıksız galibiyet serileri yakalama becerisiyle sık sık övgü topladı ve Guardiola, şampiyonluklarını korumak için bundan Mayıs ayına kadar %100'lük bir galibiyet oranından daha azının yeterli olmayacağına inanıyor.
Guardiola gazetecilere, "Arsenal'den bahsetmişken, Stamford Bridge'de kazanamazsanız – ki orası kolay bir deplasman değil – belki de Arsenal maçı öncesinde basın toplantısı yapmamıza gerek kalmaz çünkü her şey bitmiş olur" dedi. "Bunu herkes biliyor. Siz biliyorsunuz, ben biliyorum, oyuncular biliyor, herkes biliyor. İngiltere biliyor. Peki, kaç maç kaldı? Hepsini kazanmalısınız, hepsini. Tek bir beraberlik bile olmaz, hayır. Unutun gitsin."
'Aura', deneyim üzerine kurulmuştur
Manchester’da geçirdiği on yıllık görev süresi boyunca altı Premier Lig şampiyonluğu kazanan Guardiola’nın takımı, pek az takımın sahip olabileceği bir psikolojik ağırlığa sahip. Rakiplerin City’nin başarı geçmişinden çekinebileceğini kabul etse de, bu sezon maçları kazanmalarını sağlayacak tek şeyin tarihsel başarılar olmayacağını vurguluyor.
"Bu aura size galibiyet hissi vermez. Çoğu oyuncu için, şu anda değil ama yakın geçmişte, durum sadece 'Tamam, bunu birçok kez başardık, yine başarabiliriz' şeklindeydi," diye açıkladı Guardiola. "Ancak bu, Premier Lig'deki bir sezonu tanımlamaz. Premier Lig'deki sezon 11 aydır ve bu 11 ayda iyi oynadığımız, ancak kazanmak için yeterince iyi olmadığımız birçok maç oldu. Çünkü şu anda Premier Lig'de yedinci veya sekizinci değiliz, ikinciyiz ve mücadele ediyoruz. Kötü bir sezon değil."
"Bahar dönemi"deki artış ve önümüzdeki yol
City’nin sezonun son aylarındaki tarihsel üstünlüğü, Nisan ayında oynadıkları son 31 maçın 28’ini kazanmaları da dahil olmak üzere, inanılmaz istatistiklerle destekleniyor. Guardiola, sezonun son dönemindeki formlarının genellikle havaların düzelmesiyle bağlantılı olduğunu esprili bir şekilde dile getirerek şöyle dedi: “İlkbaharda güneş çıktığında ruhlarımız canlanıyor ve kendimizi daha iyi hissediyoruz. İşte bu yüzden maçları kazanıyoruz. Bu sezon iyi oynamadığımızın sebebi de buydu, çünkü hava iyi değildi!”