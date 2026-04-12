"Her şey bitecek!" - Pep Guardiola, Chelsea ve Arsenal maçları öncesinde Man City oyuncularına sert bir şampiyonluk uyarısı yaptı

Takvimde sekiz maç kalırken, hata yapma lüksü tamamen ortadan kalktı. City, sezonun son haftalarında aralıksız galibiyet serileri yakalama becerisiyle sık sık övgü topladı ve Guardiola, şampiyonluklarını korumak için bundan Mayıs ayına kadar %100'lük bir galibiyet oranından daha azının yeterli olmayacağına inanıyor.

Guardiola gazetecilere, "Arsenal'den bahsetmişken, Stamford Bridge'de kazanamazsanız – ki orası kolay bir deplasman değil – belki de Arsenal maçı öncesinde basın toplantısı yapmamıza gerek kalmaz çünkü her şey bitmiş olur" dedi. "Bunu herkes biliyor. Siz biliyorsunuz, ben biliyorum, oyuncular biliyor, herkes biliyor. İngiltere biliyor. Peki, kaç maç kaldı? Hepsini kazanmalısınız, hepsini. Tek bir beraberlik bile olmaz, hayır. Unutun gitsin."