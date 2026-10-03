'Her şey bir süreç' - Marc Cucurella, 55 milyon euroluk yaz transferinin ardından Jose Mourinho'nun Real Madrid'deki sancılı başlangıcını savundu

Milli takım kampındayken basın mensuplarına konuşan Cucurella, sabırlı olunması çağrısında bulundu ve takımın parçalı geçen yaz dönemine dikkat çekti. Yeterli hazırlık süresinin olmamasının, Mourinho'nun taktik planını uygulama girişimlerini ciddi şekilde sekteye uğrattığını vurguladı.

"Her şey bir süreç," diye açıkladı Cucurella. "Milli takımda temeller uzun yıllara yayılan bir süreçte atıldı, teknik direktörle birlikte de öyle. Madrid'de ise yeni bir teknik direktörle daha yeni başladık ve konuşmak için çok erken. Bazı oyuncular sezona başlamadan önce yalnızca bir haftalık kamp dönemi geçirdi."

İspanyol savunmacı, sonuçların er ya da geç düzeleceğine inanmaya devam ediyor. "Sezonun başlangıcı hepimizin umduğu gibi olmadı ama bu bir süreç ve sezonun sonunda nerede olduğumuzu göreceğiz," diye ekledi.



