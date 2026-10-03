Getty Images Sport
Çeviri:
'Her şey bir süreç' - Marc Cucurella, 55 milyon euroluk yaz transferinin ardından Jose Mourinho'nun Real Madrid'deki sancılı başlangıcını savundu
Real Madrid, ligde sezona yavaş bir başlangıç yaptı
Mourinho'nun İspanya'nın başkentindeki ikinci dönemi planlandığı gibi başlamadı; Real Madrid, La Liga'da ilk etapta öne çıkan Barcelona'nın şimdiden altı puan gerisine düştü. La Liga'daki ilk yedi maçında Real Betis ve şehirdeki rakibi Atletico Madrid'e karşı alınan yenilgiler, Bernabeu'daki baskıyı artırdı.
Cucurella da bu zorlu süreçte doğrudan gündemin merkezinde yer aldı. Chelsea'den 55 milyon € (46 milyon £) karşılığında transfer olduktan sonra sol bek, Madrid derbisinde kendi kanadında ciddi şekilde zorlandı. Ancak yurt içindeki sıkıntıları, milli takım görevindeki baskın performanslarıyla keskin bir tezat oluşturuyor. Savunmacı, Dünya Kupası'ndaki yıldız formunu mevcut milli ara dönemine de taşıdı ve dünya şampiyonu İspanya'nın kısa süre önce UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere ile Hırvatistan'a karşı aldığı galibiyetlerde öne çıktı.
- Getty Images Sport
Kaotik bir hazırlığı savunmak
Milli takım kampındayken basın mensuplarına konuşan Cucurella, sabırlı olunması çağrısında bulundu ve takımın parçalı geçen yaz dönemine dikkat çekti. Yeterli hazırlık süresinin olmamasının, Mourinho'nun taktik planını uygulama girişimlerini ciddi şekilde sekteye uğrattığını vurguladı.
"Her şey bir süreç," diye açıkladı Cucurella. "Milli takımda temeller uzun yıllara yayılan bir süreçte atıldı, teknik direktörle birlikte de öyle. Madrid'de ise yeni bir teknik direktörle daha yeni başladık ve konuşmak için çok erken. Bazı oyuncular sezona başlamadan önce yalnızca bir haftalık kamp dönemi geçirdi."
İspanyol savunmacı, sonuçların er ya da geç düzeleceğine inanmaya devam ediyor. "Sezonun başlangıcı hepimizin umduğu gibi olmadı ama bu bir süreç ve sezonun sonunda nerede olduğumuzu göreceğiz," diye ekledi.
Uluslararası sahnede zıt kaderler
İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente kısa süre önce, Cucurella'nın kırmızı formayla "muhteşem" göründüğünü belirterek milli takım düzeninin bazı oyuncuların kulüp performanslarının "çok üzerinde" bir seviyede oynamasına olanak tanıdığını ifade etti.
Cucurella bu farktan kaçmadı ve yeni kulübü için milli takım seviyesini yakalayacağı sözünü verdi. "Henüz 10 maçı bile olmadı," diye devam etti. "Elbette geliştirmem gereken şeyler var. Neredeyse hiç sezon öncesi kampı yapmadık, üstelik benim için de yeni bir kulüp. Yeni takım arkadaşlarıma uyum sağlamalı ve elimden gelenin en iyisini vermeliyim ki milli takımda gördüğünüz oyuncu, Real Madrid'de de aynı oyuncu olsun."
Kulübünde son dönemde yaşadığı sıkıntılara rağmen Cucurella'nın yıldızlarla dolu yılı, ona milli takımdan takım arkadaşı Lamine Yamal ve kulüpten takım arkadaşı Kylian Mbappe ile birlikte Ballon d'Or adaylığı getirdi. "Oy vermek bana kalsaydı, kendime oy verirdim," diye şaka yaptı. "Ama hayır, onu kazanmaya aday isimlerden ikisi takım arkadaşım, bu yüzden kim kazanırsa kazansın mutlu olurum."
- AFP
Uluslar Ligi görevleri sürüyor
İspanya, cumartesi günü Oviedo'da Çekya'yı ağırladığında üçte üç yapmayı hedefliyor. De la Fuente'nin ekibi, ardından salı günü Hırvatistan deplasmanıyla uzatılmış milli arayı noktalayacak.
Cucurella için bu karşılaşmalar, Madrid'e dönmeden önce ivme kazanmak adına hayati bir fırsat sunuyor. Mourinho, La Liga şampiyonluk yarışında puan farkını kapatmaya çalışan Real Madrid'de yazın yaptığı yıldız transferinin en üst seviyede oynamasına çaresizce ihtiyaç duyacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun