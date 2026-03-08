Getty Images Sport
"Her şey bir rüya gibi geliyor" - Rob Mac, Wrexham ve Chelsea'ye FA Cup klasiği için teşekkür etti ve Premier League devlerine "yakında tekrar görüşürüz" mesajı gönderdi
Wrexham, Premier Lig devlerini uçurumun eşiğine getirdi
Racecourse Ground'daki elektrikli atmosfer, heyecan verici bir FA Cup klasiğinde Chelsea'nin milyar poundluk kadrosunu iki kez şaşkına çeviren Wrexham takımına güç verdi. Şampiyonluk ev sahibi takımı, Sam Smith'in ustaca bitirmesiyle şok bir şekilde öne geçti ve talihsiz bir Arthur Okonkwo kendi kalesine attığı golle ilk yarı bitiminde skor eşitlendi. Wrexham, ikinci yarının sonlarında Callum Doyle'un ustaca vuruşuyla dramatik bir şekilde yeniden öne geçti. Ancak Josh Acheampong'un hızlı tepkisi maçı uzatmaya götürdü ve 90. dakikada Wrexham'dan George Dobson'ın VAR yardımıyla aldığı kırmızı kart, durumu daha da zorlaştırdı.
On kişi kalan ev sahibi takımın kahramanca direnişi, Alejandro Garnacho'nun muhteşem vole vuruşuyla kırıldı ve Lewis Brunt'un potansiyel beraberlik golü VAR tarafından ofsayt nedeniyle acı bir şekilde iptal edildikten sonra, Joao Pedro son saniyelerde hızlı bir kontra atağı tamamlayarak zorlu bir 4-2 galibiyeti garantiledi ve Premier Lig devini büyük bir sürprizden kurtardı.
Mac güzel bir geceyi yansıtır
Sosyal medyada bu muhteşem olayı değerlendiren It's Always Sunny in Philadelphia'nın yaratıcısı Mac, topluluğa ve takıma duyduğu büyük gururu dile getirdi. Kuzey Galler'deki ışıklar altında Wrexham, dünyanın en iyileriyle başa baş mücadele edebileceğini kanıtladı ve Mac, X'te şu mesajı paylaştı: "Belki uykusuzluktan dolayıdır ama minnettarlıkla doluyum. Her şey bir rüya gibi geliyor. Wrexham halkına ve @Wrexham_AFC'ye beni bu olayın bir parçası yaptıkları için teşekkür ederim."
"Ve @ChelseaFC'ye bu inanılmaz maç için teşekkür ederim. Maçtan sonra ve havaalanında birçok oyuncuyla görüştüm ve hepsi çok sevimli ve destekleyiciydiler. Nefret ve öfke olmak zorunda değil. Güzel de olabilir. Umarım yakında tekrar görüşürüz."
VAR tartışması partiyi mahvediyor
Wrexham'ın Championship'te kullanmadığı VAR'ın devreye girmesi, George Dobson'ın kırmızı kart görmesi ve skoru 3-3'e getirecek olan geç eşitlik golünün iptal edilmesi üzerine McElhenney'i hayal kırıklığına uğrattı. ESPN tarafından bu teknoloji hakkındaki görüşü sorulduğunda, "Bunu sansürleyebilir misiniz?" diye sorduktan sonra, "Sanırım tezahürat 'S*** VAR!' idi" dedi.
Reynolds da aynı fikirdeydi ve şakayla karışık olarak "Öyle dediler. Aslında az önce söylediğin şey için VAR'ı çağıracaklar" diye ekledi.
Gözler Premier Lig şampiyonluğunda
Sonuç olarak, bu gece Wrexham'ın büyük sahneye ait olduğunu ve en önemli hedefleri olan üst lige yükselmeyi garantileme yolunda ilerlediklerini bir kez daha kanıtladı. Red Dragons şu anda play-off sıralamasında yer alırken, Chelsea gibi takımlarla düzenli olarak karşılaşma hayali her geçen hafta daha da gerçekçi hale geliyor. Şimdilik, Hollywood'lu sahipleri ve takımları, kupanın büyüsünün hala canlı ve güçlü olduğunu kanıtlayan bu gecenin ardından başlarını dik tutabilirler.
