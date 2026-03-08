Racecourse Ground'daki elektrikli atmosfer, heyecan verici bir FA Cup klasiğinde Chelsea'nin milyar poundluk kadrosunu iki kez şaşkına çeviren Wrexham takımına güç verdi. Şampiyonluk ev sahibi takımı, Sam Smith'in ustaca bitirmesiyle şok bir şekilde öne geçti ve talihsiz bir Arthur Okonkwo kendi kalesine attığı golle ilk yarı bitiminde skor eşitlendi. Wrexham, ikinci yarının sonlarında Callum Doyle'un ustaca vuruşuyla dramatik bir şekilde yeniden öne geçti. Ancak Josh Acheampong'un hızlı tepkisi maçı uzatmaya götürdü ve 90. dakikada Wrexham'dan George Dobson'ın VAR yardımıyla aldığı kırmızı kart, durumu daha da zorlaştırdı.

On kişi kalan ev sahibi takımın kahramanca direnişi, Alejandro Garnacho'nun muhteşem vole vuruşuyla kırıldı ve Lewis Brunt'un potansiyel beraberlik golü VAR tarafından ofsayt nedeniyle acı bir şekilde iptal edildikten sonra, Joao Pedro son saniyelerde hızlı bir kontra atağı tamamlayarak zorlu bir 4-2 galibiyeti garantiledi ve Premier Lig devini büyük bir sürprizden kurtardı.