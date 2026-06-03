Adam El Manawy’nin arabasının adı “The Beast”. Bu, 1982 model bir BMW 3 Serisi coupe. Çok da uzun zaman önce, araba adeta dökülüyordu. Düzenli yağ değişimi gerekiyordu ve motor ara sıra bozuluyordu. Neredeyse yarım asırdır yollarda geçirdiği zamanın yıpratıcı etkisiyle boyasının bir kısmı soyulmuştu.

Ancak 2022'de El Manawy arabayı elden geçirmeye karar verdi. Motor biraz daha düzgün çalışmaya başladı. Kontak çevrildiğinde çıkan ses artık bir çığlık değil, daha çok bir kükreme gibiydi. Araba, kusursuz olmasa da yine de güzel bir yolculuk için mükemmel bir araç haline geldi.

El Manawy, bulabileceğiniz en açık sözlü Belçikalı futbol taraftarıdır. O, 80'ler ve 90'ların ünlü aksiyon yıldızı Jean-Claude Van Damme ile çalışmış bir aktör, yönetmen ve film yapımcısıdır. Ancak tüm bunlardan önce - evet, ona para kazandıran bu mesleklerden önce - o bir futbol tutkunu. 2022'de, sevgili Kırmızı Şeytanları Dünya Kupası'nda izlemek amacıyla Brüksel'den Katar'a arabayla gitti.

Ve şimdi, bunu tekrar yapıyor. Ancak bu seferki daha büyük, daha iddialı ve belki de biraz tehlikeli: Amerika Birleşik Devletleri'ni baştan başa geçecek bir yolculuk. "The Beast", transatlantik bir yolculuk yaptı. Nakliye edildi ve Baltimore'da gümrük işlemlerini bekliyor. Yakında, El Manawy başka bir yolculuğa çıkarken, bu kez yeni bir boya katmanı ve biraz daha mekanik çalışma ile yeniden hayata dönecek.

"Sadece farklı bir şekilde seyahat etmek istiyorum ve bunu Dünya Kupası sırasında yapmamın nedeni de bu, çünkü Dünya Kupası bir şekilde buna bir tür sihir katıyor ve kendinize farklı bir şekilde seyahat etme izni veriyorsunuz," dedi GOAL'a.