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Adam El ManawyAdam El Manawy
Thomas Hindle

Çeviri:

"Her şey bağ kurmakla ilgili" - Belçika'nın tutkulu taraftarı Adam El Manawy, Dünya Kupası için neden Amerika'yı arabayla geçiyor?

FEATURES
Analysis
Belçika
Dünya Kupası

El Manawy bu yaz dördüncü Dünya Kupası'na katılacak ve 2022'de çıktığı iddialı yolculuğun ardından, önümüzdeki ay için hedefleri daha da yüksek.

Adam El Manawy’nin arabasının adı “The Beast”. Bu, 1982 model bir BMW 3 Serisi coupe. Çok da uzun zaman önce, araba adeta dökülüyordu. Düzenli yağ değişimi gerekiyordu ve motor ara sıra bozuluyordu. Neredeyse yarım asırdır yollarda geçirdiği zamanın yıpratıcı etkisiyle boyasının bir kısmı soyulmuştu.

Ancak 2022'de El Manawy arabayı elden geçirmeye karar verdi. Motor biraz daha düzgün çalışmaya başladı. Kontak çevrildiğinde çıkan ses artık bir çığlık değil, daha çok bir kükreme gibiydi. Araba, kusursuz olmasa da yine de güzel bir yolculuk için mükemmel bir araç haline geldi.

El Manawy, bulabileceğiniz en açık sözlü Belçikalı futbol taraftarıdır. O, 80'ler ve 90'ların ünlü aksiyon yıldızı Jean-Claude Van Damme ile çalışmış bir aktör, yönetmen ve film yapımcısıdır. Ancak tüm bunlardan önce - evet, ona para kazandıran bu mesleklerden önce - o bir futbol tutkunu. 2022'de, sevgili Kırmızı Şeytanları Dünya Kupası'nda izlemek amacıyla Brüksel'den Katar'a arabayla gitti.

Ve şimdi, bunu tekrar yapıyor. Ancak bu seferki daha büyük, daha iddialı ve belki de biraz tehlikeli: Amerika Birleşik Devletleri'ni baştan başa geçecek bir yolculuk. "The Beast", transatlantik bir yolculuk yaptı. Nakliye edildi ve Baltimore'da gümrük işlemlerini bekliyor. Yakında, El Manawy başka bir yolculuğa çıkarken, bu kez yeni bir boya katmanı ve biraz daha mekanik çalışma ile yeniden hayata dönecek.

"Sadece farklı bir şekilde seyahat etmek istiyorum ve bunu Dünya Kupası sırasında yapmamın nedeni de bu, çünkü Dünya Kupası bir şekilde buna bir tür sihir katıyor ve kendinize farklı bir şekilde seyahat etme izni veriyorsunuz," dedi GOAL'a.

  • Adam El ManawyAdam El Manawy

    Amerika Birleşik Devletleri'ne tek yön uçak bileti

    Bu seferki plan da büyük ölçüde aynı. El Manawy, Dünya Kupası nedeniyle bir yerden bir yere seyahat ediyor. Bu macerada yalnız değil. Bu hafta başında, Buenos Aires’ten Kansas City’ye bisikletle giden birkaç Arjantinli taraftar manşetlere çıktı.

    Ancak El Manawy'nin yolculuğu biraz farklı. Amerika'ya tek yön uçak bileti aldı. Benzin ve temel ihtiyaçlar için parası var. Ancak otel, kamp alanı veya Airbnb rezervasyonu yapmadı. Belçika'nın grup maçlarından ikisi ve ondan sonraki her aşama için bileti var (evet, Belçika'nın eleme turlarındaki yolculuğu hakkında burada biraz iyimser varsayımlarda bulunuyor). Kendisi için iki, yeni arkadaşlarına hediye etmek için dört Belçika formasıyla varacak - hepsi bu kadar.

    Tek bildiği, bu hafta Baltimore'dan ayrılacağı ve 15 Haziran'da Red Devils'ın Mısır ile oynayacağı grup açılış maçı için Seattle'da olması gerektiği. Altı gün sonra, İran ile oynanacak maç için Los Angeles'ta olması gerekecek. Ondan sonra ise maç takviminin insafına kalacak.

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  • Adam El ManawyAdam El Manawy

    "Bu oyunu gerçekten çok seviyorum"

    El Manawy, kendini bildik bileli futbol topuna vuruyor. O da pek çok kişi gibi, ergenlik döneminin ortalarında profesyonel futbolda asla başarılı olamayacağını fark etti.

    “Ben büyük bir futbol hayranıyım ve dört yaşında oynamaya başladım. Dürüst olmak gerekirse, bu konuda pek iyi değilim. Sadece bu oyunu seviyorum,” dedi. Böylece, hayatın akışı devreye girdi. El Manawy bir iş buldu, eğlence sektörüne girdi ve günlük hayatına devam etti. Bir yerden bir yere taşındı, Amerika'da ve memleketi Brüksel'de zaman geçirdi. Ara sıra çocuklara antrenörlük yaptı. Ancak 2014'te bir arkadaşı, Brezilya'daki Dünya Kupası'na gitmesi gerektiğini söyledi.

    İşte o zaman tutku tam anlamıyla başladı. El Manawy her zaman ateşli bir Belçika taraftarı olmuştu. Ve 2014'te dünya Brezilya'ya akın ettiğinde, tutkusu daha da derinleşti. 2018'de Rusya'ya gitmek hiç düşünülmeyecek bir şeydi.

    Maçtan maça giderken bazen 24 saat veya daha uzun süren uzun tren yolculuklarını hatırlıyor. El Manawy yüzünü boyadı, ucuz koltuklarda oturdu, ilk tezahüratı başlattı ve sonuncuyu bitirdi. Orada, kirli yüzü ve parlak gülümsemesiyle, hiç susmadan duruyordu.

    "Harika, harika bir deneyimdi," dedi.

  • Adam El ManawyAdam El Manawy

    "Nereye gidersek gidelim, insanlar çok nazik"

    Ancak Katar bambaşka bir hikâyeydi. O sefer El Manawy biraz daha iddialı olmak istiyordu. Böylece bir plan yaptı: eski bir araba bulmak, benzin için para getirmemek, otel rezervasyonu yapmamak ve Belçika'nın açılış maçını yakalamak için 4.000 milden fazla mesafeyi zamanında kat etmeye çalışmak. Otoyolları kullanmayı reddetti. Bu yolculuk, sıradan insanlarla günlük etkileşimlerle şekillendi.

    "Her şey bağlantı kurmak, insanlarla tanışmakla ilgili. Katar'a giderken sadece Dünya Kupası'nın tanıtımını yapmak istemedim. Amacım bu değildi," dedi.

    Elbette bu yolculuk bazı riskler de içeriyordu. Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan bu yolculuk, zaman zaman aktif olarak çatışma yaşayan ülkelerden geçmeyi gerektiriyordu. Bazı yerler hiç de güvenli değildi. El Manawy tüm bunları hesaplanmış bir risk olarak gördü.

    “Örneğin Irak gibi ülkelere gittiğimde bile risk aldığımı biliyordum, ama bu hesaplanmış bir riskti. Aptalca riskler almam. Gittiğimiz her yerde insanlar nazik, sonuçta insanlar insan,” dedi.

    Bu, Türkiye'de rastgele ailelerin evinde kalmak, hatta çoğu turistin kaçınacağı bir otelde konaklamak anlamına geliyordu. Aslında yolculuk, büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi. El Manawy, yolculuğuna o kadar kaptırmıştı ki – hem sürüş hem de belgeleme – iki grup maçını kaçırdı. Doha'ya vardığında, Belçika turnuvadan matematiksel olarak elenmişti. Futbol açısından bakıldığında, yolculuk anlamsız hale gelmişti.

    "Kötüydü," diye şaka yaptı. "Bizim için berbat bir Dünya Kupası oldu."

  • Adam El ManawyAdam El Manawy

    "Futbolu tanıtabilirim"

    Bu sefer El Manawy, işleri doğru düzgün halletmeye kararlı. Proje, eskisi kadar iddialı görünüyor. Bu yazının yayınlandığı sırada, “The Beast” hâlâ Baltimore’da gümrük işlemlerini tamamlıyor. Hazır olduğunda El Manawy, Seattle’a doğru yola çıkacak – yolun uzunluğu 3.000 milin biraz altında.

    Bazı benzerlikler var. El Manawy yine kalacak bir yer ayarlamadı. Dönüş bileti de yok. Benzin parası getirmiş olsa bile, onu yol boyunca taşıyacak yeni ve parlak bir arabası yok.

    Ancak belki de geçen seferkinden daha fazla, futbol gerçek bir cazibe gibi görünüyor. Daha önce, bu sporu gerçekten seven ülkelerden geçeceğini biliyordu. Orada yüzyıllardır profesyonel ligler vardı ve oyunun zengin bir tarihi vardı. Avrupa ve Orta Doğu'nun her yerinde, aynı dili konuşan insanlar bulabilirdi.

    Elbette Amerika Birleşik Devletleri'nin de futbolla bir geçmişi var. Ancak burada futbol en popüler spor değil. El Manawy bunu biliyor.

    “Gerçekten, şimdi ABD'de durumun nasıl olacağını görmek istiyorum. Futbolun ana spor dalı olmadığını anlıyorum ve bu, hikayemin bir başka unsuru olacak; burada futbolu tanıtabilir ve bu sporu ve oyunu bilmeyen insanlarla maçlar ve her türlü etkinlik düzenlemeye çalışabilirim,” dedi.

  • Adam El ManawyAdam El Manawy

    "Belçika formamı giyip lokantaya gireceğim"

    Kabul etmek gerekirse, yolculuğunun nasıl olacağına dair oldukça idealist bir vizyonu var. El Manawy, Belçika forması giyip elinde bir futbol topuyla bir lokantaya girip, kısacası etkileşim kurmaya çalıştığını hayal ediyor. Birinin formadaki kırmızı rengi fark etmesini ya da en azından biraz top oynamak istemesini umuyor. Bunun bir sohbet başlangıcı olacağını söylüyor – ve sonra da işler hızlanacak.

    "Belçika formamla ve bir futbol topuyla lokantaya gireceğim ve rastgele insanlarla, çok spontane bir şekilde maçlar düzenlemeye çalışacağım, yani durduğum her yerde. Ana hedefim bu olacak," dedi.

    Elbette burada bazı uyarılar var. Amerika büyük bir ülke ve çok az insanın yaşadığı yerler var; belki de çok fazla futbol taraftarı da yok. Ancak yolculuğun bu kısımları genellikle El Manawy'nin en sevdiği kısımlar oluyor. İşte o zaman gerçek hikayeler anlatılıyor.

    “Kuzeye doğru yol alacağım ve ülkenin kuzeyinde, özellikle Montana gibi orta kesimlerde çok fazla ev sahibi şehir yok, ama bu ilginç olacak,” dedi El Manawy.

    Ayrıca, şu anda biraz bölünmüş durumda olan bir ülkede, sıradan insanların nezaketine de bir ölçüde güveniyor. Ancak El Manawy daha önce hiç sorun yaşamadı ve şimdi de pek sorun çıkacağını düşünmüyor.

    El Manawy, yolculuğunu da Instagram ve YouTube'da kıyıdan kıyıya seyahatlerini paylaşarak belgelendirecek. Katar'da da aynısını yapmıştı ve bu seyahatlerin de ilgi çekici içerikler ortaya çıkaracağını umuyor.

    Bir de para meselesi var. Belçika turnuvada kalırsa, bu iş pahalıya mal olabilir. El Manawy bu soruyu geçiştirdi ve gerekirse son çare olarak Amerika'da cömert arkadaşları ve ailesi olduğunu belirtti.

  • Adam El ManawyAdam El Manawy

    "Her şey sadelikte gizli"

    Bu kez Belçika'nın daha dirençli bir mücadele sergileyeceğini umuyor. Bu, eski efsanelerin hâlâ kadroda yer aldığı, aynı zamanda bazı genç yeteneklerin de katıldığı, değişime uğramış bir Kırmızı Şeytanlar takımı. Artık Dünya Kupası'nın favorileri değiller, ancak biraz daha özgürce oynayabilirler. Mısır, Tunus ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı gruptan kesinlikle çıkacaklardır.

    Ondan sonrası ise belirsiz. Bu arada, son 16 turunda ABD Milli Takımı ile karşılaşma ihtimali de var. O maçın arifesinde, yüzü boyanmış ve Belçika'nın kırmızı renklerini giymiş olarak bir restorana gitmek biraz riskli olabilir.

    Ancak El Manawy, iyi insanlara ve belki de henüz tam olarak ortaya çıkmamış bir futbol sevgisine güveniyor. Sonuçta o, bir arabası, birkaç bileti ve bir hayali olan bir adam. Belki de Dünya Kupası'nı yaşamak için doğru yol budur.

    "Sonuçta her şey sadelikle ilgili," dedi.

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