Cristiano Ronaldo Steven Gerrard Lionel Messi UCL compositeGetty/GOAL
Her Şampiyonlar Ligi finali, en kötüsünden en iyisine doğru sıralanmış

Şampiyonlar Ligi finali. Futbol dünyasında kulüpler takviminin en önemli maçıdır; her zaman tarihi kulüplerin ve çoğu zaman o anki dünyanın en iyi oyuncularının yer aldığı bir karşılaşmadır. Bazen beklentileri en olağanüstü şekilde karşılar. Bazen ise, ne yazık ki, karşılamaz. Umarız Cumartesi günü Arsenal ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak final, ilk kategoriye girer.

Bu, Arsenal için 2006 yılından bu yana ilk Şampiyonlar Ligi finali; o yıl, bu listede yer alan en iyi maçlardan birinde Barcelona 2-1 galip gelmişti. Öte yandan, son şampiyon PSG daha önce iki kez finalde yer almıştı; geçen yılki finalde Inter’i ezici bir skorla mağlup etmeleri Parisliler için şüphesiz keyifli bir maçtı, ancak kazanan takımın performansı büyülü olsa da tarafsız bir izleyicinin beklediği kadar çekişmeli geçmedi.

Peki, 2026 finali için heyecan artarken, Şampiyonlar Ligi'nin gördüğü en iyi finaller hangileri? Ve hangileri beklentileri karşılayamadı? GOAL, 1992'deki isim değişikliğinden bu yana turnuvanın tüm finallerini tek tek inceliyor...

  • Milan 2003 Champions League trophyGetty

    332003: Juventus 0-0 AC Milan (2-3 penaltı)

    Yarışmanın tek golsüz finalini ilk sırada saymak çok bariz görünebilir, ancak bu iki takımın birbirini çok iyi tanıması ve yaşlanan kadrolarla sahaya çıkması nedeniyle, 2003 Şampiyonlar Ligi finali kesinlikle muhteşem değildi.

    Andriy Shevchenko'nun golü geçersiz sayılmasıyla (çoğu kişinin iddia ettiği gibi haksız bir karar) maç hareketli bir başlangıç yaptı; Antonio Conte ve Andrea Pirlo da direkleri salladı, ancak tüm bunlar her iki takım da geri çekilmeye başlamadan önceydi.

    Defansif açıdan, bu maç bir ustalık dersi gibiydi – Alessandro Nesta özellikle müthiş bir performans sergiledi ve Carlo Ancelotti, iki yıl önce kendisini kovmuş olan kulübe karşı üstünlüğünü ortaya koydu.

    Shevchenko'nun golü aslında geçerli olsaydı da, sonuçta bir önemi yoktu, çünkü uzatmalarda beklendiği gibi gol olmayan bir süreden sonra Milan için galibiyet golünü penaltıdan attı.

  • Kai Havertz Chelsea 2020-21 UCL finalGetty

    322021: Manchester City 0-1 Chelsea

    2021 finali, Manchester City ile Chelsea arasında altı hafta içinde gerçekleşen üçüncü karşılaşmaydı ve rakipler arasındaki bu aşinalık, Porto’da yine oldukça sönük geçen bir maça neden oldu.

    Yarım şansların ve gövde gövde savunmanın yaşandığı bir geceydi. Kevin De Bruyne'nin sahte dokuz numara rolünde göze çarpmaması, bireysel parlaklığın eksikliğini vurguladı. De Bruyne, maçın bitimine bir saatten az bir süre kala ciddi bir yüz yaralanması nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kaldı.

    İlk yarı bitmeden hemen önce Kai Havertz'in attığı gol kupanın kimin eline geçeceğini belirledi, ancak maç sonrası yaptığı küfürlü röportajın tarafsızlar için muhtemelen gecenin en önemli anı olması, bu karşılaşmayı özetliyordu.

  • Marseille 1993 Champions League winnersGetty

    311993: Marsilya 1-0 AC Milan

    Dört kez Avrupa şampiyonu olan Milan, ilk Şampiyonlar Ligi finalinde yıldızlarla dolu bir ilk 11 sahaya sürdü; ancak sahada parlayanlar Alen Boksic, Fabien Barthez ve Marcel Desailly gibi yükselen yıldızlardı – Desailly’nin sergilediği performans, o yılın ilerleyen aylarında Milan’a transfer olmasını sağladı.

    Frank Riijkaard ve Daniele Massaro, genç Barthez'i (düzensiz ama göze çarpan performansı galibiyette kilit rol oynadı) ilk dakikalardaki büyük fırsatlarda zorlayamayınca, Basile Boli bir köşe vuruşunda en yükseğe çıkarak devre bitmeden hemen önce çok güzel bir kafa vuruşuyla golü attı.

    Jean-Pierre Papin ikinci yarıda büyük bir fırsat yakaladı, ancak sanki kendinden geçmiş gibi oynayan Barthez, baştan sona çekişmeli geçen maçta galibiyeti garantilemek için önüne gelen her şeye kendini attı.

  • Juventus 1996 Champions League winnersGetty

    301996: Ajax 1-1 Juventus (penaltılarla 2-4)

    1996 yılında Avrupa şampiyonluğunu korumak, şampiyon Ajax için hiç de kolay bir görev değildi; zira takım, Frank Rijkaard’ın emekliye ayrılması, Clarence Seedorf’un Sampdoria’ya transfer olması, Marc Overmars’ın sakatlığı ve Michael Reiziger’in cezası nedeniyle önemli kayıplar yaşamıştı.

    Reiziger'in yokluğu, savunmada bir yeniden yapılanmaya neden oldu ve bu da Hollanda ekibinin her zamankinden daha kararsız görünmesine yol açtı. Fabrizio Ravanelli'nin 13. dakikada attığı gol de bu durumu daha da kötüleştirdi.

    Jari Litmanen devre bitmeden skoru eşitledi, ancak penaltılara kadar uzayan maçta başka gol görülmedi.

    Juventus muhteşem bir taktik sergiledi, ancak Gianluca Vialli, gerçek bir yıldız kalitesinden yoksun olan bu maçta büyük fırsatları kaçırdı ve her iki gol de kaleci hatalarından doğdu.

  • Porto 2004 Champions League winnersGetty

    292004: Porto 3-0 Monaco

    İki sürpriz finalisti normalde heyecan verici bir Şampiyonlar Ligi finali vaat eder – ancak bunlardan birinin teknik direktörü Jose Mourinho ise durum farklıdır.

    Portekizli teknik direktörün Chelsea'ye gitmeden önceki son maçı, iyi organize olmuş Porto takımını taktiksel açıdan kusursuz bir performansla Avrupa zaferine taşıyacaktı.

    Carlos Alberto muhteşem bir vole vuruşuyla skoru açtı, ardından Deco muhteşem performansının hak ettiği golü attı.

    Dmitri Alenichev, Mourinho'nun kariyerinde nadiren rastlanan, olayların ve dramın olmadığı bu maçta skoru kesin bir şekilde belirledi. 

  • Real Madrid 2000 Champions League winnersGetty

    282000: Real Madrid 3-0 Valencia

    Tanıdık bir rakibe karşı tek taraflı ve olayların yaşandığı bir maç değildi; bu karşılaşma, Real Madrid’in La Liga’da orta sıralarda yer alan bir takıma karşı rahat bir galibiyet elde ettiği izlenimini verdi.

    Valencia hiçbir zaman favori gösterilmedi ve Madrid, İspanyol devlerinin gücünü sergilediği bir performansla rakibini ezip geçerek bunun nedenini gösterdi.

    Fernando Morientes'in basit kafa vuruşu, Steve McManaman'ın muhteşem vole vuruşu ve Raul'un soğukkanlı şutu, Madrid taraftarları için harika bir gösteri oldu, ancak Vicente del Bosque'nin takımı sekizinci Avrupa şampiyonluğunu kazandığında tarafsızlar için heyecanlanacak pek bir şey yoktu.

  • Bayern 2001 Champions League winnersGetty

    272001: Bayern Münih 1-1 Valencia (penaltılarda 5-4)

    2001 final maçı, tek gollerin penaltılardan geldiği ve şampiyonluğun penaltı atışlarıyla belirlendiği bir maçtan bekleneceği üzere oldukça sıkıcı geçmişti.

    Gaizka Mendieta, maçın henüz üçüncü dakikasında skoru açtı ve kısa süre sonra Bayern'e penaltı verildiğinde, Santiago Canizares, Mehmet Scholl'un vuruşunu kurtararak günün kahramanı olmaya aday oldu.

    Ancak Stefan Effenberg ikinci yarıda penaltıyı gole çevirdikten sonra, Oliver Kahn, gol fırsatlarının çok az olduğu 120 dakikalık maçın ardından finalin kahramanı oldu.

    Efsanevi Bayern kalecisi penaltı atışlarında iki kurtarış yaparak adını kulüp ve Şampiyonlar Ligi tarihine yazdırdı.

  • Liverpool celebrate vs Tottenham, Champions League final 2018-19Getty

    262019: Tottenham 0-2 Liverpool

    Bu final, öncesinde oynanan inanılmaz yarı finaller yüzünden başından beri dezavantajlı bir konumdaydı.

    Lucas Moura'nın 96. dakikada tamamladığı hat-trick, Tottenham'ın Ajax'ı eleyerek Madrid'e gitmesini garantiledi. Liverpool ise Anfield'da Barcelona'yı 4-0 yenerek ilk maçtaki 3-0'lık mağlubiyeti telafi etmişti.

    Ancak, tamamen İngiliz takımlarının karşılaştığı bu maç, beklenen gibi hücum ağırlıklı bir maç olmadı. Liverpool, Mohamed Salah'ın 2. dakikada penaltıdan gol attığı hareketli bir başlangıcın ardından maçın büyük bir bölümünde geri çekildi.

    Tottenham maça geri dönmek için elinden geleni yaptı ancak yaratıcılık eksikliği ve Alisson'un bir dizi güçlü kurtarışı, bu aşamadaki ilk maçlarında galibiyeti engelledi ve bunun yerine Divock Origi, maçın sonlarında attığı ok gibi bir şutla galibiyeti garantiledi.

  • Thibaut Courtois Real Madrid 2021-22 UCL finalGetty

    252022: Liverpool 0-1 Real Madrid

    Saha dışında bu final maçı büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Kargaşaya neden olmakla suçlanan Liverpool taraftarlarına göz yaşartıcı gaz ve biber gazı sıkıldı. Ancak, birkaç ay sonra yapılan kapsamlı bir soruşturma, taraftarların stadyuma girmekte zorluk yaşadığı bu olayda, organizasyon ve güvenlik konusundaki eksikliklerin başlıca sorumluluğunun UEFA’ya ait olduğunu ortaya koydu.

    Saha içinde ise, en heyecan verici maç değildi, ancak sahanın özellikle bir bölgesinde gerçek bir yıldız kalitesi vardı: Real Madrid'in kalesinde. Bu maç tamamen Thibaut Courtois'ya aitti. Belçikalı oyuncu Stade de France'da o kadar olağanüstü bir performans sergiledi ki, L'Equipe'in ünlü acımasız oyuncu değerlendirmelerinde inanılmaz bir 9/10 puan aldı.

    Vinicius Jr, Federico Valverde'nin muhteşem ortasını basit bir dokunuşla gole çevirerek Real'e üstünlük sağladıktan sonra, Courtois, maçın başlarında yaptığı bir dizi güçlü kurtarışın ardından, Los Blancos'un 14. Avrupa zaferini kutlamasına katkıda bulunan şampiyonluk kazandıran kurtarışlarla sahnenin merkezine oturdu.

  • Inter 2010 Champions League winnersGetty

    242010: Inter 2-0 Bayern Münih

    Altı yıl önce taktikleriyle Porto’yu Şampiyonlar Ligi’nde eşi benzeri görülmemiş bir zafere taşıyan Mourinho, 2010 yılında Inter’de de aynı başarıyı tekrarladı; kontratak stratejisi sayesinde takım, Bayern Münih’i rahatlıkla mağlup etmeyi başardı.

    Almanların Franck Ribéry'nin cezası nedeniyle kadroda olmaması elbette yardımcı oldu, ancak bu, Wesley Sneijder'in en iyi performansını sergilediği ve Diego Milito'nun her zamanki gibi golcü kimliğini ortaya koyduğu bir başka Mourinho taktik dersi oldu.

    Milito'nun ilk golü etkileyici bir vuruş, ikincisi ise muhteşem bir bireysel çabayla geldi ve bu iki gol, Mourinho'nun Louis van Gaal'ı taktiksel olarak alt etmesine ve Inter'in üçlü kupayı tamamlamasına yardımcı oldu, ancak bu süreçte tarafsız seyircileri pek heyecanlandırmayan bir maç ortaya çıktı.

  • Milan 2007 Champions League winnersGetty

    232007: AC Milan 2-1 Liverpool

    Milan, 2005 Şampiyonlar Ligi finalinde 3-0'lık üstünlüğünü elinden kaçırıp Liverpool'a şampiyonluğu kaptırmasından sadece iki yıl sonra, 2007 finalinde o kadar çok istediği intikamını aldı.

    Maça daha iyi başlayan taraf Liverpool'du, ancak Andrea Pirlo'nun serbest vuruşu Filipo Inzaghi'den sekti ve ağlara gitti. Ardından Kaka, forveti dar bir açıdan klinik bir vuruşla golü tamamladı.

    Dirk Kuyt, maçın bitimine sadece bir dakika kala Reds için bir gol attı, ancak şampiyonluk, iki takımın iki yıl önceki karşılaşmasına kıyasla çok daha az dramatik ve heyecanlı bir şekilde Milan'ın oldu.

  • Man City Champions League winners 2022-2023Getty Images

    222023: Manchester City 1-0 Inter

    Man City ile Inter arasında oynanan 2023 finali, tek golle sonuçlansa da hiçbir şekilde kötü bir maç değildi. Bunun en büyük nedeni, maçın bir süre boyunca son derece çekişmeli geçmesi ve 68. dakikada Rodri’nin muhteşem golünden önce her iki takımın da önemli fırsatlar yakalamasıydı.

    Inter de kolayca pes etmedi. Federico DiMarco, birkaç dakika sonra kafasıyla topu direğe çarptırarak hızlı bir şekilde skoru eşitlemeye çok yaklaştı ve maçın sonlarında Romelu Lukaku'nun şutunu Ederson'un yakın mesafeden yaptığı kurtarış engelledi. Brezilyalı kalecinin son saniyelerde yaptığı bir başka kurtarış, bu finalin son ana kadar heyecanlı geçmesini sağladı ve Man City taraftarları nihayet nefes alıp ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun tadını çıkarabildi.

  • FBL-EUR-C1-PSG-INTER-FINAL-TROPHYAFP

    212025: Paris Saint-Germain 5-0 Inter

    Bazıları, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Kupası finallerindeki en yüksek ve en ezici skorun sıralamada biraz daha geride yer almasını bekleyebilir, ancak bu, Paris Saint-Germain’in bu turnuvadaki ilk şampiyonluğunu kazanırken sergilediği gerçekten sansasyonel performansa haksızlık olur. Elbette, tarafsız izleyicilerin çoğu daha çekişmeli bir maç tercih ederdi. Ancak burada Parisliler karşısında etkilenmemek zordu.

    Desire Doue bu maçı ele geçirdi ve şimdiye kadarki en büyük sahnesinde gerçekten iz bıraktı. Achraf Hakimi'nin erken açılış golüne asist yaptıktan sonra iki gol attı ve bunu Ousmane Dembele'nin ilk etkili katkısı izledi ve sadece 20 dakika sonra skor 2-0 oldu. Bu andan itibaren, bu Şampiyonlar Ligi kampanyasının dengeli ve dramatik bir şekilde sona ereceğine dair tüm umutlar suya düştü, ancak PSG, hem kulüp hem de turnuva için tarihi bir gece olan ikinci yarıda Doue, Khvicha Kvaratskhelia ve Senny Mayulu'nun golleriyle yine göz kamaştırdı.

  • Real Madrid 2017 Champions League winnersGetty

    202017: Juventus 1-4 Real Madrid

    2017 Şampiyonlar Ligi finalinde Mario Mandzukic’in attığı gibi muhteşem gollerin hiçbir anlam ifade etmemesi her zaman üzücü bir durumdur, ancak Real Madrid’in Cardiff’teki Millennium Stadyumu’nda Juventus’u ezip geçtiği maçta, onun beraberliği getiren ters vuruşu sadece bir teselli niteliğinde kaldı.

    Cristiano Ronaldo, 20. dakikada şık bir vuruşla şampiyonları öne geçirdi ve Mandzukic'in akrobatik hareketi ile Casemiro'nun vuruşunun defans tarafından yön değiştirmesinin ardından, günün ikinci golünü düzgün bir vuruşla attı.

    Gianluigi Buffon'un Şampiyonlar Ligi hayali ikinci yarıda sadece dört dakika içinde sönmüştü, ancak emin olmak için, Sergio Ramos'un tiyatrosu sonucu Juan Cuadrado'nun gördüğü kırmızı kart, son darbeyi vurdu ve son dakikalarda oyuna giren Marco Asensio, hezimeti tamamladı.

  • Barcelona 2009 Champions League winners

    192009: Barcelona 2-0 Manchester United

    Pep Guardiola’nın teknik direktörlükteki ilk sezonu rüya gibiydi; Barcelona’yı La Liga, Copa del Rey ve nihayetinde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

    Stadio Olimpico, tiki-taka'nın açıkça zayıf bir performans sergileyen Manchester United karşısında sahneyi çalmasıyla hayranlık içinde kaldı. Cristiano Ronaldo, hayal edilebilecek her açıdan ve mesafeden şutlar denedi ve en saçma hallerini sergiledi.

    Samuel Eto'o, Edwin van der Sar'ın altından topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı, ardından tüm akşam rakiplerini adeta dans ettiren Lionel Messi, Barcelona'nın ikinci golünü kafayla attı.

    Skorun aksine, maç beklendiği kadar çekişmeli geçmedi ve Barcelona, Ferguson'un takımından bir adım önde oldu.

  • Kingsley Coman Bayern Munich 2019-20 UCL finalGetty

    182020: Paris Saint-Germain 0-1 Bayern Münih

    Bu listede seyircisiz oynanan tek final olan 2020 şampiyonluk maçı, Covid-19 salgını nedeniyle kapalı kapılar ardında oynanmak zorunda kalmış olsa da, bu durum maçın sıkıcı geçmesine neden olabilirdi. Neyse ki öyle olmadı.

    Elbette düşük skorlu bir maç oldu, ancak son derece eğlenceli ve baştan sona heyecan vericiydi. İlk yarıda her iki takım da çok sayıda gol fırsatı yakaladı ve Kingsley Coman, saat dolmadan tek golü attı.

    PSG, skoru açtıktan sonra oyunda kalmak ve potansiyel olarak dramatik bir final hazırlamak için takdire şayan bir savunma sergiledi, ancak Bayern Münih sağlam durdu ve altıncı kez Avrupa şampiyonu oldu.

  • ViniciusGetty Images

    172024: Borussia Dortmund 0-2 Real Madrid

    Borussia Dortmund bu finalde nasıl gol atamadı?! Alman ekibi, turnuva tarihinin en başarılı kulübüne karşı büyük bir dezavantajla sahaya çıktı, ancak maça muhteşem bir başlangıç yaptı ve topu ağlara göndermek dışında her şeyi yaptı. Julian Brandt, Karim Adeyemi ve Niclas Fullkrug, fırsatları kaçırdı; sonuncusunun şutu direğe çarptı ve Real, ilk yarıyı kalesini gole kapatarak tamamlayabildiği için şanslı olduğunu düşündü.

    Aradan sonra rüzgar tersine dönmeye başladı. Carlo Ancelotti'nin takımı performansını büyük ölçüde artırdı ve birdenbire, yaratılan neredeyse tüm önemli fırsatlar onlara ait oldu. Real, maçın bitimine 16 dakika kala Dani Carvajal'ın kafa vuruşuyla öne geçtiğinde, bu sonuç kaçınılmazdı. Kısa süre sonra Vinicius Jr skoru belirledi ve golüyle çoğu kişinin bu maçtan beklediği sonucu garantiledi, ancak tarafsızlar için bu sonuca ulaşma süreci tahmin ettiklerinden daha keyifli geçti.

  • Real Madrid 2016 Champions League winnersGetty

    162016: Real Madrid 1-1 Atlético Madrid (penaltılarda 5-3)

    Şampiyonlar Ligi finali, üç yıl içinde ikinci kez bir Madrid derbisiyle karşımıza çıktığında, bir kez daha beklentileri boşa çıkarmadı.

    Sergio Ramos yine gol attı, Antoine Griezmann penaltı kaçırdı, Dani Carvajal ağlayarak sahadan çıktı ve Stefan Savic kaçırılmayacak bir golü kaçırdı; tüm bunlar maçın henüz 60. dakikasına gelmeden yaşandı.

    Atletico, Gareth Bale'in şutunun çizgiden çıkarılmasından hemen sonra Yannick Carrasco ile geç bir golle skoru eşitledi ve San Siro, 2014'teki Estadio da Luz'dan çok daha dengeli bir uzatma dönemine sahne oldu.

    Ancak uzatmaların ilk yarım saati golsüz geçti ve maç, penaltılara giden yedinci Şampiyonlar Ligi finali oldu. Tabii ki Cristiano Ronaldo, galibiyet golünü penaltıdan attı ve Real, 11. kez Avrupa şampiyonu oldu.

  • Ajax 1995 Champions League winnersGetty

    151995: Ajax 1-0 AC Milan

    Bu, Avrupa’nın en büyük takımlarından biri olan, son şampiyon ve üst üste üçüncü kez finale yükselen Milan ile, geçmişteki zaferlerini yeniden yakalamayı hedefleyen heyecan verici genç bir takım olan Ajax arasında oynanan sürükleyici bir finaldi. Ajax, 1973’te üst üste üçüncü kez Avrupa Kupası’nı kazandığından bu yana ilk kez finale yükselmişti.

    Marco Simone, İtalyanların en parlak ismiydi; en iyi fırsatında güzel bir vole vuruşu yaptı ancak topu doğrudan Edwin van der Sar'a attı; Daniele Massaro ise dönerek vurduğu şutun az farkla dışarıya çıkmasına engel olamadı.

    Maç uzatmalara gidecek gibi görünüyordu, ta ki bir süperstar doğana kadar. 18 yaşındaki Patrick Kluivert yedek kulübesinden oyuna girdi ve Frank Riijkaard'dan aldığı pasla kaleciyle karşı karşıya kaldı ve gerisi, dedikleri gibi, tarih oldu.

  • Real Madrid 1998 Champions League winnersGetty

    141998: Juventus 0-1 Real Madrid

    Saha içindeki oyuncuların kalitesi ve yaratılan gol fırsatlarının sayısına bakıldığında, bu maçın tek golle bitmesi hâlâ şaşırtıcı.  

    Edgar Davids, Zinedine Zidane ve Filipo Inzaghi'nin hepsi Juventus adına gol atmalıydı, Raul ise galip gelen takım adına gol atmalıydı. 

    Ancak, golcü vuruşlar pek görülmese de, bu maç heyecan verici bir tempoda oynanan, en yüksek kalitede bir maçtı. 

    Davids'in hünerleri ve Zidane'nin enerjisi, sonunda İtalyanların galibiyetini getirecek gibi görünüyordu, ancak Avrupa'nın en iyi iki takımı arasında oynanan bu muhteşem, çekişmeli ve ateşli mücadelede maçın galibi Predrag Mijatovic oldu. 

  • Real Madrid 2018 Champions League winnersGetty

    132018: Real Madrid 3-1 Liverpool

    2018 Şampiyonlar Ligi finali, tarafsızlar için gerçekten unutulmaz bir maç olacağa benziyordu. Kulüp futbolunun en büyük ödülü söz konusu iken, hücum ağırlıklı iki takım 90 dakika boyunca birbirlerine karşı tüm güçleriyle mücadele edecekti. 

    Ancak Mohamed Salah'ın sakatlığı, bu maçın klasik bir maç olma şansını sona erdirdi – her ne kadar ardından pek çok dramatik an yaşansa da. 

    Loris Karius, Karim Benzema'nın uzattığı ayağına topu atarak tuhaf bir şekilde skoru açtı, Sadio Mane yakın mesafeden eşitliği sağladı ve ardından Gareth Bale sahneye çıktı. 

    Gallerli oyuncu, Şampiyonlar Ligi finalinde şimdiye kadar atılan en iyi gol olarak rakip teknik direktör Zidane'ın golüne rakip olacak muhteşem bir ters vuruş yaptı, ardından şanssız Karius'un kendi kalesine attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Karius'un daha sonra Sergio Ramos'un neden olduğu bir beyin sarsıntısı geçirdiği söylendi. 

    Kesinlikle eğlenceli bir finaldi, ancak geleneksel anlamda değil. 

  • Real Madrid 2002 Champions League winners

    122002: Bayer Leverkusen 1-2 Real Madrid

    Real Madrid, 2000 yılında favori olarak sahaya çıkmış ve rahat bir galibiyet almıştı; ancak iki yıl sonra Bayer Leverkusen karşısında durum böyle değildi; Alman ekibi, dengeli ve heyecan verici bir final maçında üzerine düşeni yaptı. 

    Maçın hareketli başlangıcında iki takım da birbirine üstünlük kurmaya çalıştı; Raul ve ardından Lucio'nun golleriyle 13. dakikada skor 1-1 oldu, ancak bu final tek bir şeyle hatırlanıyor: Zinedine Zidane'ın ilk yarının bitiminde attığı galibiyet golü. 

    Fransız oyuncunun muhteşem vole vuruşu, bu heyecan verici karşılaşmada farkı yarattı. Tabii ki, ikinci yarıda sakatlanan Cesar'ın yerine oyuna giren ve 20. yaş gününden sadece beş gün önce ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak için birkaç kritik kurtarış yapan yedek kaleci Iker Casillas'ın da katkısı vardı. 

  • Barcelona 2015 Champions League winnersGetty

    112015: Juventus 1-3 Barcelona

    Avrupa’nın en iyi hücumlarından biri ile en iyi savunmalarından birinin karşı karşıya geldiği 2015 finali, her şey bir yana, en azından ilgi çekici bir taktiksel mücadele vaat ediyordu. 

    Ancak Barcelona, Ivan Rakitic'in 3. dakikadaki golüyle hızlı bir başlangıç yaptı, Juventus'u sahadan çıkardı ve çok daha açık ve hücum ağırlıklı bir karşılaşma ortaya çıkardı. 

    Gianluigi Buffon, Luis Suarez'in şutunu muhteşem bir kurtarışla durdurarak Juve'yi oyunda tuttu, ardından Alvaro Morata en basit vuruşla skoru eşitledi – ancak bu gerileme, üçlü kupa peşindeki Barcelona'yı daha da iyi hale getirdi. 

    Lionel Messi'nin şutunu Buffon ancak çelebildi, ardından Suarez topu ağlara gönderdi. Akşam boyunca Stephan Lichtsteiner'i zorlayan Neymar ise uzatma dakikalarında performansının hak ettiği golü attı. Bu, MSN'nin en iyi haliydi. 

  • Bayern 2013 Champions League winnersGetty

    102013: Borussia Dortmund 1-2 Bayern Münih

    İnanılmaz iki yarı finalin ardından – Dortmund, Real Madrid’i 4-3 yenmiş, Bayern ise Barcelona’yı 7-0 mağlup etmişti – bu iki Alman rakibi, eğlenceli geçen 2012-13 sezonunda hak ettiği bir final maçı ortaya koymak için ellerinden geleni yaptılar.

    Bundesliga'nın iki takımı arasında baştan sona çekişmeli geçen maçta, bu listede yer alan diğer finaller kadar hızlı bir şekilde momentum el değiştirdi.  

    Mario Mandzukic, Arjen Robben'in ortasını gole çevirerek Bayern'e üstünlük sağladı, ancak bu üstünlük, bu dengeli karşılaşmayı özetleyen sekiz dakikalık bir bölümde Ilkay Gündoğan'ın penaltısıyla çabucak ortadan kalktı. 

    Sonunda Bavyeralıların kalitesi ön plana çıktı ve Robben, 2012 finalinde kaçırdığı penaltının telafisini yapan dramatik bir son dakika golü attı. Böylece Jupp Heynckes, üçlü kupayı kazanarak kulüpten en görkemli şekilde ayrıldı. 

  • Man United 1999 Champions League winnersGetty

    91999: Manchester United 2-1 Bayern Münih

    Maçın ilk 90 dakikası pek de heyecan verici değildi; Bayern Münih, Mario Basler’in golüyle erken öne geçmişti ve sonrasında pek bir şey olmadı.

    Ancak "Fergie zamanı"ndaki dram, bu maçı Avrupa'nın gördüğü en ikonik finallerden biri haline getirdi. Teddy Sheringham ilk uzatma dakikasında skoru eşitledi, ardından Ole Gunnar Solskjaer üçüncü dakikada Man United'ı Avrupa şampiyonu yaptı.

    Bu maç, iki takımın grup aşamasındaki iki karşılaşması kadar iyi değildi, ancak çok daha dramatikti ve Roy Keane ve Paul Scholes'un yokluğunda Barcelona'da oynayan Sir Alex Ferguson'un adamlarının üçlü kupayı tamamlaması, maçı daha da muhteşem hale getirdi.

  • Barcelona 2006 Champions League winnersGetty

    82006: Barcelona 2-1 Arsenal

    2006 Şampiyonlar Ligi finalinin henüz 18. dakikasında Jens Lehmann’ın aldığı pervasız kırmızı kart, bu maçı turnuvanın “tek taraflı” maçlar kategorisine sokacak gibi görünüyordu – ama tam tersi oldu. 

    Sol Campbell'ın ilk yarı bitmeden attığı kafa golü, Arsenal'i Barcelona karşısında sayıca dezavantajlı olmasına rağmen öne geçirdi ve bir süre bu üstünlüğü korudu. 

    Samuel Eto'o direğe çarptı, oyuna sonradan giren Manuel Almunia birkaç kez kurtarış yapmak zorunda kaldı ve Thierry Henry, Arsenal'in üstünlüğünü artırmalıydı. 

    Ancak sonunda kaçınılmaz olan gerçekleşti: Londra ekibi, iki muhteşem golün karşısında pes etti. Henrik Larsson oyuna girerek Eto'o ve Julian Belletti'ye iki asist yaptı ve yetenekli iki takım arasında momentumun sürekli el değiştirdiği heyecan verici bir maç sona erdi. 

  • Dortmund 1997 Champions League winnersGetty

    71997: Borussia Dortmund 3-1 Juventus

    Bu, Şampiyonlar Ligi finallerindeki en büyük sürpriz olabilir.

    Dortmund, bu turnuvada sadece ikinci kez yer alıyordu (Avrupa Kupası dahil olmak üzere toplamda beşinci kez) ve Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olmaya devam eden son şampiyonla karşı karşıya geldi.

    Ancak İtalya'nın en iyilerinin zarafet ve becerisi, kendini Dortmund takımının en kötü oyuncusu olarak tanımlayan ancak Münih'te, özellikle Zinedine Zidane'ı durdurmada kritik bir rol oynayan İskoç orta saha oyuncusu Paul Lambert'in inatçı performansı karşısında boğuldu.

    Karl-Heinz Reidle iki gol atarak Almanları ilk yarıyı rahat bir şekilde önde bitirdi ve Alessandro Del Piero, Juve adına bir gol geriye getirse de, 20 yaşındaki yerel oyuncu Lars Ricken'in muhteşem bir vuruşuyla bu fantastik sürpriz hikaye tamamlandı.

  • Barcelona 2011 Champions League winnersGetty

    62011: Barcelona 3-1 Manchester United

    Pep Guardiola’nın Barcelona’sını en iyi tanımlayan bir maç varsa, o da budur. 

    Sir Alex Ferguson’un seri şampiyonlarını – beş yıl içinde dördüncü Premier League şampiyonluğunu kazanmış olan Manchester United takımını – yok eden inanılmaz bir pas makinesi. 

    O dönemde henüz 24 yaşında olan Lionel Messi, en iyi formundaydı ve her golün merkezinde yer aldı. 

    Arjantinli oyuncunun koşusu, United savunmasının dikkatini dağıttı ve Pedro'nun ilk golü atmasına olanak sağladı; ikinci golü 20 metreden Edwin van der Sar'ın alt köşesine gönderdi ve ardından sağ kanattan dans eder gibi ilerleyerek David Villa'nın üçüncü golü atmasına fırsat yarattı. 

    "Teknik direktörlük kariyerim boyunca karşılaştığım en iyi takımdı," diye itiraf etti Ferguson maçın ardından. Muhtemelen Wembley ve Şampiyonlar Ligi'nin de gördüğü en iyi takımdı. 

  • Real Madrid 2014 Champions League winnersGetty

    52014: Real Madrid 4-1 Atlético Madrid

    Şampiyonlar Ligi’nde bir Madrid derbisi olması yeterince heyecan verici değilmiş gibi, Real’in “La Decima”ya olan bitmez tükenmez takıntısı ve Atlético’nun sadece birkaç gün önce Camp Nou’da lig şampiyonluğunu kazanmış olması, bu maçı tam bir şölen haline getirdi. Ve maç beklentileri boşa çıkarmadı.

    Atletico, ilk yarıda Diego Godin'in golüyle öne geçti ve o andan itibaren, özellikle Diego Costa'nın sakatlık nedeniyle oyundan çıkmasıyla, tek soru, Atletico'nun müthiş savunmasının Real'in dünya klasmanındaki hücumuna karşı dayanıp dayanamayacağıydı.

    Cevap, dramatik bir şekilde kesin bir "hayır" oldu.

    Sergio Ramos, uzatma dakikalarında attığı kafa golüyle maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda ise Angel Di Maria'nın muhteşem performansından ilham alan Gareth Bale, Marcelo ve tabii ki Cristiano Ronaldo, Atletico'nun moral bozukluğundan yararlanarak tarihi 10. Avrupa şampiyonluğunu kazandılar.

  • Chelsea 2012 Champions League winnersGetty

    42012: Chelsea 1-1 Bayern Münih (4-3 penaltılarla)

    2012 yılında Bayern Münih, Chelsea ve geçici teknik direktörü Roberto Di Matteo’yu Allianz Arena’da ağırladığında, pek çok kişi tek bir sonuç bekliyordu. 

    Eski Chelsea oyuncusu Arjen Robben, Franck Ribéry ile birlikte Chelsea savunmasını alt üst ederken Bayern'in zaferi kaçınılmaz görünüyordu ve Thomas Müller 83. dakikada nihayet skoru açtığında bu zaferin gerçekleşmesine sadece dakikalar kalmıştı. 

    Ancak, 2008 finalinde Manchester United'a yenildikleri maçta gördüğü kırmızı karttan dört yıl sonra, Didier Drogba adını Stamford Bridge efsaneleri arasına gerçek bir efsane olarak yazdırdı. 

    Forvetin kafa vuruşu maçı uzatmalara taşıdı; uzatmalarda Robben'in 11 metreden vuruşunu Petr Cech kurtardı ve Ivica Olic'in vuruşunu da Cech kurtardıktan ve Bastian Schweinsteiger'in vuruşu direkten döndükten sonra, galibiyet golünü penaltıdan atan da Drogba oldu. 

    Heyecan verici, modern bir klasik. 

  • Man United 2008 Champions League winnersGetty

    32008: Manchester United 1-1 Chelsea (penaltılarda 6-5)

    Bazı final maçları her şeye sahiptir ve bu da onlardan biriydi. 

    İki takımın birbirini çok iyi tanıması, bu baştan sona heyecan dolu karşılaşmanın keyfini hiç bozmadı. Cristiano Ronaldo, eski kanat oyuncusu rolünde en iyi performansını sergiledi ve maçın açılış golünü kafayla atarak geleceğin neler getireceğini gösterdi.

    Frank Lampard'ın skoru eşitlediği anın hem öncesinde hem de sonrasında sayısız fırsat geldi ve geçti; maç uzatmalara girerken Didier Drogba ve Lampard direkleri vurdu, John Terry ise Ryan Giggs'in kaleye giden şutunu engelledi ve Drogba oyundan atıldı.

    Bu inanılmaz karşılaşmayı sonuca bağlamak için penaltılara gidildi ve Edwin van der Sar kahraman oldu. Ronaldo'nun penaltısı kurtarıldıktan ve Terry kayarak penaltıyı kaçırdıktan sonra Nicolas Anelka'nın vuruşunu kurtardı. Son ana kadar süren bir dram.

  • Milan 1994 Champions League winnersGetty

    21994: AC Milan 4-0 Barcelona

    Milan, Marco van Basten, Franco Baresi ve Alessandro Costacurta dahil olmak üzere yedi kilit oyuncusu eksikken 1994 Şampiyonlar Ligi’ni nasıl kazandı? Avrupa’nın bu prestijli turnuvasının tarihindeki tartışmasız en muhteşem takım performansını sergileyerek. 

    İtalyanlar, Johan Cruyff'un Barcelona'sı gibi bir galibiyet makinesine karşı tüm güçleriyle sahaya çıktı. Dejan Savicevic, Miguel Angel Nadal'ı yere sererek Daniele Massaro'nun ilk golünü hazırladı ve Massaro, devre bitmeden ikinci golünü attı. 

    Nadal'ın bir başka utanç verici hatası, Savicevic'in ikinci yarının başlarında muhteşem bir lob golü atmasına yol açtı. Ardından Marcel Desailly de devreye girerek, Cruyff'un devrimci takımının nadiren yaşadığı ve bu maçta kesinlikle beklemediği bir hezimeti tamamladı. 

  • Liverpool 2005 Champions League winnersGetty

    12005: AC Milan 3-3 Liverpool (2-3 penaltılarla)

    Liverpool’un 3-0 geriden gelip penaltılarla Avrupa şampiyonu olduğu efsanevi “İstanbul Mucizesi”nden daha büyük bir Şampiyonlar Ligi finali olmamıştır. 

    Paolo Maldini'nin ilk dakikada attığı gol, Milan'a olabilecek en iyi başlangıcı sağladı ve Hernan Crespo, ilk yarının sonunda attığı iki golle maçı bitirmiş gibi görünüyordu. 

    Ancak Steven Gerrard, takımını bu turnuvanın gördüğü en inanılmaz geri dönüşe ilham verdi. Gerrard'ın kafa vuruşuyla fark ikiye indi, Vladimir Smicer uzak mesafeden ikinci golü attı ve ardından Gerrard ceza sahasına girerek penaltı kazandı; Xabi Alonso'nun ilk vuruşu kurtarıldıktan sonra rebound'u gole çevirdi. 

    Jerzy Dudek, uzatmalarda Shevchenko'nun şutunu muhteşem bir çift kurtarışla penaltı atışlarına götürdü ve orada kahraman oldu – Shevchenko ise son penaltıda yine golü kaçıran isim oldu. 

    Baştan sona heyecan dolu bu geri dönüş mücadelesi, onu rakipsiz kılıyor. Liverpool'a tarihi beşinci Avrupa şampiyonluğunu kazandırması ise, kulüp futbolunda oynanmış en iyi maç olarak kabul edilen bu karşılaşmanın mirasına bir artı daha ekliyor. 