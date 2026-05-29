Her Şampiyonlar Ligi finali, en kötüsünden en iyisine doğru sıralanmış

Yarışmanın tek golsüz finalini ilk sırada saymak çok bariz görünebilir, ancak bu iki takımın birbirini çok iyi tanıması ve yaşlanan kadrolarla sahaya çıkması nedeniyle, 2003 Şampiyonlar Ligi finali kesinlikle muhteşem değildi.

Andriy Shevchenko'nun golü geçersiz sayılmasıyla (çoğu kişinin iddia ettiği gibi haksız bir karar) maç hareketli bir başlangıç yaptı; Antonio Conte ve Andrea Pirlo da direkleri salladı, ancak tüm bunlar her iki takım da geri çekilmeye başlamadan önceydi.

Defansif açıdan, bu maç bir ustalık dersi gibiydi – Alessandro Nesta özellikle müthiş bir performans sergiledi ve Carlo Ancelotti, iki yıl önce kendisini kovmuş olan kulübe karşı üstünlüğünü ortaya koydu.

Shevchenko'nun golü aslında geçerli olsaydı da, sonuçta bir önemi yoktu, çünkü uzatmalarda beklendiği gibi gol olmayan bir süreden sonra Milan için galibiyet golünü penaltıdan attı.