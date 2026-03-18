⒞Getty Images
Çeviri:
"Her oyuncu yıkılmış durumda" - Micky van de Ven, Spurs taraftarlarına oyuncuların Premier Lig'deki küme düşme mücadelesinde ligde kalmak için "her şeyi göze aldıklarını" vaat ediyor
Tam bir kargaşa dönemi
Spurs'un sezonu bir kabusa dönüştü; takım, istikrar ve galibiyet bulmakta zorlanırken sarsılmış durumda. Van de Ven, takımın yaşadığı bu düşüşün psikolojik etkisini değerlendirirken, bir dizi ağır yenilginin ardından Hotspur Way'deki atmosferin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu kabul etti.
- Getty Images Sport
Takım, son dönemdeki performansından dolayı "yıkılmış durumda"
SPURSPLAY'e verdiği röportajda eski Wolfsburg oyuncusu şunları söyledi: “Sezon, soyunma odasındaki herkes için çok zor geçiyor; özellikle Bilbao maçından sonra herkes gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyor, o başarıyı temel alarak ilerlemek istiyorsunuz, ama bu sezon zorlanıyoruz.
"Elbette sakatlıklarımız oldu, sahada bazı önemli oyuncularımız da yoktu, ama bazen herkesin bir arada olması gerekir, sonra bu oyuncu sakatlanır, bu oyuncu geri döner, sonra da bu oyuncu sakatlanır. Sahadayken ve her seferinde sıfır puanla sahadan ayrılmak zorunda kalmak elbette çok zor. Oynadığınız tek şey üç puanı almaktır, çünkü o zaman tüm hafta boyunca bir şey için antrenman yaptığınızı hissedersiniz. Yani, gerçekten çok zor. Her oyuncu şu anda içinde bulunduğumuz durumdan dolayı yıkılmış durumda ve herkes bu durumu bir an önce tersine çevirmek istiyor.”
Van de Ven, 'uydurma' iddialara yanıt verdi
Van de Ven, takımın kilit oyuncularının ligde kalmaya odaklanmak yerine ayrılmayı düşündüklerini iddia eden haberlere duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.
O, şunları ekledi: “Bazen kendimiz ve diğer oyuncular hakkında yazılanları okuyoruz. ‘Bu da ne?’ diyoruz. Birinin ayrılacağını ve içinde bulundukları durumu umursamadığını söyleyen bir haber okuyoruz, sonra biri bunu okuyor ve ‘Bu nasıl ortaya çıktı?’ diyor. İnsanlar uyduruyor ve bu bizim için sinir bozucu çünkü çok daha fazla sorun yaratıyor. Taraftarlar da buna inanmaya başlıyor ya da ‘Ah, artık oyuncular umursamıyor. Kulübe ne olacak?’ diye konuşmaya başlıyor. Ama inanın bana, sahada yer alan herkes, tüm personel, oyuncular, herkes içinde bulunduğumuz durumu çok önemsiyor ve biz sadece durumu tersine çevirmek istiyoruz.”
- Getty Images Sport
Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir görev
Nottingham Forest ile oynanacak, Premier Lig'de küme düşme mücadelesinde hayati önem taşıyan altı puanlık maç öncesinde, Spurs'un önce Şampiyonlar Ligi'nde bir mucize yaratmaya çalışması gerekiyor. Atletico Madrid'e karşı oynanan ilk maçta 5-2 mağlup olan Londra ekibi, Çarşamba gecesi Tottenham Hotspur Stadyumu'nda bu farkı kapatmak için zorlu bir görevle karşı karşıya.
Reklam