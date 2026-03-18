Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Van de Ven⒞Getty Images
Muhammad Zaki

Çeviri:

"Her oyuncu yıkılmış durumda" - Micky van de Ven, Spurs taraftarlarına oyuncuların Premier Lig'deki küme düşme mücadelesinde ligde kalmak için "her şeyi göze aldıklarını" vaat ediyor

Micky van de Ven, Tottenham Hotspur soyunma odasındaki havayı oldukça kasvetli bir şekilde betimleyerek, kulübün şu anki düşüşü karşısında her oyuncunun "yıkılmış" durumda olduğunu itiraf etti. Kuzey Londra ekibi, beklenmedik bir şekilde küme düşme mücadelesine girmiş ve Şampiyonlar Ligi'nde aşması gereken çok büyük bir engelle karşı karşıya kalmışken, Hollandalı savunma oyuncusu takımın bu kötü gidişatı durdurmak için çaresizce çabaladığını vurguladı.

  Tam bir kargaşa dönemi

    Spurs'un sezonu bir kabusa dönüştü; takım, istikrar ve galibiyet bulmakta zorlanırken sarsılmış durumda. Van de Ven, takımın yaşadığı bu düşüşün psikolojik etkisini değerlendirirken, bir dizi ağır yenilginin ardından Hotspur Way'deki atmosferin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu kabul etti.

    • Reklam
  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Takım, son dönemdeki performansından dolayı "yıkılmış durumda"

    SPURSPLAY'e verdiği röportajda eski Wolfsburg oyuncusu şunları söyledi: “Sezon, soyunma odasındaki herkes için çok zor geçiyor; özellikle Bilbao maçından sonra herkes gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyor, o başarıyı temel alarak ilerlemek istiyorsunuz, ama bu sezon zorlanıyoruz.

    "Elbette sakatlıklarımız oldu, sahada bazı önemli oyuncularımız da yoktu, ama bazen herkesin bir arada olması gerekir, sonra bu oyuncu sakatlanır, bu oyuncu geri döner, sonra da bu oyuncu sakatlanır. Sahadayken ve her seferinde sıfır puanla sahadan ayrılmak zorunda kalmak elbette çok zor. Oynadığınız tek şey üç puanı almaktır, çünkü o zaman tüm hafta boyunca bir şey için antrenman yaptığınızı hissedersiniz. Yani, gerçekten çok zor. Her oyuncu şu anda içinde bulunduğumuz durumdan dolayı yıkılmış durumda ve herkes bu durumu bir an önce tersine çevirmek istiyor.”

  Van de Ven, 'uydurma' iddialara yanıt verdi

    Van de Ven, takımın kilit oyuncularının ligde kalmaya odaklanmak yerine ayrılmayı düşündüklerini iddia eden haberlere duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. 

    O, şunları ekledi: “Bazen kendimiz ve diğer oyuncular hakkında yazılanları okuyoruz. ‘Bu da ne?’ diyoruz. Birinin ayrılacağını ve içinde bulundukları durumu umursamadığını söyleyen bir haber okuyoruz, sonra biri bunu okuyor ve ‘Bu nasıl ortaya çıktı?’ diyor. İnsanlar uyduruyor ve bu bizim için sinir bozucu çünkü çok daha fazla sorun yaratıyor. Taraftarlar da buna inanmaya başlıyor ya da ‘Ah, artık oyuncular umursamıyor. Kulübe ne olacak?’ diye konuşmaya başlıyor. Ama inanın bana, sahada yer alan herkes, tüm personel, oyuncular, herkes içinde bulunduğumuz durumu çok önemsiyor ve biz sadece durumu tersine çevirmek istiyoruz.”

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir görev

    Nottingham Forest ile oynanacak, Premier Lig'de küme düşme mücadelesinde hayati önem taşıyan altı puanlık maç öncesinde, Spurs'un önce Şampiyonlar Ligi'nde bir mucize yaratmaya çalışması gerekiyor. Atletico Madrid'e karşı oynanan ilk maçta 5-2 mağlup olan Londra ekibi, Çarşamba gecesi Tottenham Hotspur Stadyumu'nda bu farkı kapatmak için zorlu bir görevle karşı karşıya.

Şampiyonlar Ligi
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
0