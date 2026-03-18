"Her oyuncu yıkılmış durumda" - Micky van de Ven, Spurs taraftarlarına oyuncuların Premier Lig'deki küme düşme mücadelesinde ligde kalmak için "her şeyi göze aldıklarını" vaat ediyor

SPURSPLAY'e verdiği röportajda eski Wolfsburg oyuncusu şunları söyledi: “Sezon, soyunma odasındaki herkes için çok zor geçiyor; özellikle Bilbao maçından sonra herkes gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyor, o başarıyı temel alarak ilerlemek istiyorsunuz, ama bu sezon zorlanıyoruz.

"Elbette sakatlıklarımız oldu, sahada bazı önemli oyuncularımız da yoktu, ama bazen herkesin bir arada olması gerekir, sonra bu oyuncu sakatlanır, bu oyuncu geri döner, sonra da bu oyuncu sakatlanır. Sahadayken ve her seferinde sıfır puanla sahadan ayrılmak zorunda kalmak elbette çok zor. Oynadığınız tek şey üç puanı almaktır, çünkü o zaman tüm hafta boyunca bir şey için antrenman yaptığınızı hissedersiniz. Yani, gerçekten çok zor. Her oyuncu şu anda içinde bulunduğumuz durumdan dolayı yıkılmış durumda ve herkes bu durumu bir an önce tersine çevirmek istiyor.”