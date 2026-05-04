"Her oyuncu ona güveniyor" - Roberto De Zerbi, küme düşme mücadelesinin ortasında "Tottenham için çok iyi" bir iş çıkardı; Conor Gallagher ise Aston Villa'ya karşı alınan "mükemmel" galibiyetin tadını çıkarıyor

De Zerbi’nin takımı, Villa karşısında maçın ilk düdüğünden itibaren sahayı domine etti; Unai Emery’nin Şampiyonlar Ligi’ne göz dikmiş takımı ise her alanda halsiz ve rakibinin gerisinde kaldı. İtalyan teknik direktör kadrosunda dört değişiklik yaptı ve yenilenen forvet üçlüsünde Richarlison ile Mathys Tel’e ilk 11’de yer verdi. Sonuç, ev sahibi takımı ezip geçen bir ilk yarı performansı oldu; Spurs, devreye kadar Villa’ya karşı sekiz şut kaydederken, rakibi ise şut atamadı.

Gallagher, 12. dakikada Youri Tielemans'ın kafayla uzaklaştırdığı topu kontrol edip köşeye sert bir vuruşla golü açtı. İlk yarının bitimine 30 dakika kala, ilk 11'e geri dönen Richarlison avcı içgüdülerini göstererek skoru ikiye katladı. Mathys Tel, nokta atışı bir orta ile Brezilyalı oyuncuya fırsat yarattı ve Richarlison, Matty Cash ile Victor Lindelof'un arasından sıyrılarak sezonun ligdeki 10. golünü kafayla attı.