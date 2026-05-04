"Her oyuncu ona güveniyor" - Roberto De Zerbi, küme düşme mücadelesinin ortasında "Tottenham için çok iyi" bir iş çıkardı; Conor Gallagher ise Aston Villa'ya karşı alınan "mükemmel" galibiyetin tadını çıkarıyor
De Zerbi'nin taktik dersi Villa'yı hayrete düşürdü
De Zerbi’nin takımı, Villa karşısında maçın ilk düdüğünden itibaren sahayı domine etti; Unai Emery’nin Şampiyonlar Ligi’ne göz dikmiş takımı ise her alanda halsiz ve rakibinin gerisinde kaldı. İtalyan teknik direktör kadrosunda dört değişiklik yaptı ve yenilenen forvet üçlüsünde Richarlison ile Mathys Tel’e ilk 11’de yer verdi. Sonuç, ev sahibi takımı ezip geçen bir ilk yarı performansı oldu; Spurs, devreye kadar Villa’ya karşı sekiz şut kaydederken, rakibi ise şut atamadı.
Gallagher, 12. dakikada Youri Tielemans'ın kafayla uzaklaştırdığı topu kontrol edip köşeye sert bir vuruşla golü açtı. İlk yarının bitimine 30 dakika kala, ilk 11'e geri dönen Richarlison avcı içgüdülerini göstererek skoru ikiye katladı. Mathys Tel, nokta atışı bir orta ile Brezilyalı oyuncuya fırsat yarattı ve Richarlison, Matty Cash ile Victor Lindelof'un arasından sıyrılarak sezonun ligdeki 10. golünü kafayla attı.
Gallagher, 'mükemmel' etkiyi övüyor
Performansıyla Maçın Adamı seçilen Gallagher, yeni teknik direktörüne övgüler yağdırdı. Orta saha oyuncusu, De Zerbi’nin yönetiminde adeta yeniden canlanmış görünüyor ve bu durum, soyunma odasının kulüp için ortaya konan yeni vizyonu tamamen benimsediğini gösteriyor.
Gallagher, TNT Sports'a şunları söyledi: "Harika bir performanstı. Tam da ihtiyacımız olan şeydi. Maç öncesindeki hafta boyunca yaptığımız her şeyi bu gece sahada gösterdik ve performansımızdan ve aldığımız 3 puandan çok memnunuz. Mükemmel bir geceydi, ama umarım bu sadece bir başlangıçtır. Sezonun son birkaç maçında da bu performansı sürdürmek istiyoruz. Bu bizim için çok önemli ve umarım özgüvenimiz artmaya başlar ve bu şekilde oynamaya devam edebiliriz. Onun [De Zerbi] hakkında ne kadar övgü dolu sözler söylesem azdır. O çok iyi. Kadrodaki her oyuncu ona ısındı, herkes ona güveniyor, insanı iyi hissettiriyor, özgüven veriyor, oyunculardan en iyisini ortaya çıkarıyor ve bu sadece başlangıç. Umarım ondan öğrenmeye devam edebilir ve harika bir takım kurabiliriz."
De Zerbi 'çok gururlu'
De Zerbi, Tottenham'ın son maçtaki performansından çok memnun kaldı ve oyuncuların topu elindeyken ve topu kaybetmişken gösterdikleri çaba övgüyle karşıladı.
TNT Sports'a konuşan De Zerbi, "Aston Villa ile oynadık ve Aston Villa çok iyi bir takım, çok iyi oyuncuları ve harika bir teknik direktörü var, ancak 60 dakika boyunca top varken de yokken de çok iyi oynadık. Özellikle ilk yarıda daha fazla gol atabilirdik, ancak oyuncularımın bu performansından memnunum. Bu sezon ne kadar zorlandıklarını biliyorum ve bu yüzden onlarla gurur duyuyorum. Sahada tek kötü şey, yediğimiz goldü."
Dikkatler sezonun son haftalarına çevriliyor
Tottenham, West Ham'ı geçerek şu anda 17. sırada yer alıyor, ancak fikstür hâlâ zorlu. Leeds United, Chelsea ve Everton ile oynanacak maçlar yaklaşırken De Zerbi, oyuncularından odaklarını kaybetmemeleri için sadece birkaç hafta önce içinde bulundukları "üzücü durumu" hatırlamalarını istiyor.
De Zerbi sözlerini şöyle tamamladı: "Sezon henüz bitmedi. Önümüzdeki Pazartesi akşamı Leeds ile başlayacak olan üç maçımız daha var ve bunlar çok zorlu maçlar olacak. Leeds çok iyi oynuyor. Ligdeki bu konumlarını hak ediyorlar. Wolverhampton maçından önceki durumu unutmamalıyız; o dönem çok üzücü bir durumdaydık. Bu anılar her gün aklımızda olmalı, özellikle de bu galibiyetin ardından bu hafta."