Ancak Wolfsburg için bunun yeterli olmadığı söyleniyor. Kurtlar bu teklifi reddetti ve görünüşe göre 21 yaşındaki oyuncunun satışı için yaklaşık 25 milyon euro talep ediyor. Bild gazetesine göre ise VfB bu meblağı ödemek istemiyor.

Önümüzdeki haftalarda Pejcinovic transferi konusunda bir gelişme olup olmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Duyumlara göre forvetin kendisi Stuttgart’a transfer olmayı çok istiyor. Wolfsburg ile küme düşmesinin ardından Pejcinovic, bu şekilde sadece Bundesliga’da oynamaya devam etmekle kalmayacak, aynı zamanda VfB ile Şampiyonlar Ligi’nde de yer alacaktır. Ayrıca, genç profesyonelleri kanıtlanmış bir şekilde mükemmel bir şekilde geliştiren Stuttgart teknik direktörü Sebastian Hoeneß ile çalışmanın cazibesi de onu cezbediyor gibi görünüyor. Pejcinovic için VfB lehine bir başka argüman da, Schwaben bölgesinde olması sayesinde memleketi Münih’e yeniden daha yakın olacağıdır.