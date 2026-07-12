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TSG Hoffenheim v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Çeviri:

Her ne kadar VfB’ye gitmeyi çok istiyor gibi görünse de: Talep gören Alman U21 milli takım oyuncusu, Stuttgart için hâlâ çok pahalı

Bundesliga
Transfers
Bundesliga II
D. Pejcinovic
VfB Stuttgart
Wolfsburg

Görünüşe göre VfL Wolfsburg, VfB Stuttgart’un forvet Dzenan Pejcinovic’i transfer etme çabalarını oldukça zorlaştırıyor.

Geçen haftanın sonunda, basında yer alan uyumlu haberlere göre, Schwaben kulübü 2. Bundesliga’ya düşen takıma ilk yazılı teklifini sunmuş. Bild gazetesine göre, VfB bonus ödemeler dahil olmak üzere 18 milyon Euro’ya kadar bir transfer ücreti teklif ediyor.

  • Ancak Wolfsburg için bunun yeterli olmadığı söyleniyor. Kurtlar bu teklifi reddetti ve görünüşe göre 21 yaşındaki oyuncunun satışı için yaklaşık 25 milyon euro talep ediyor. Bild gazetesine göre ise VfB bu meblağı ödemek istemiyor.

    Önümüzdeki haftalarda Pejcinovic transferi konusunda bir gelişme olup olmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Duyumlara göre forvetin kendisi Stuttgart’a transfer olmayı çok istiyor. Wolfsburg ile küme düşmesinin ardından Pejcinovic, bu şekilde sadece Bundesliga’da oynamaya devam etmekle kalmayacak, aynı zamanda VfB ile Şampiyonlar Ligi’nde de yer alacaktır. Ayrıca, genç profesyonelleri kanıtlanmış bir şekilde mükemmel bir şekilde geliştiren Stuttgart teknik direktörü Sebastian Hoeneß ile çalışmanın cazibesi de onu cezbediyor gibi görünüyor. Pejcinovic için VfB lehine bir başka argüman da, Schwaben bölgesinde olması sayesinde memleketi Münih’e yeniden daha yakın olacağıdır.

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  • Dzenan Pejcinovic of VfL Wolfsburg celebratesGetty Images

    VfB için mi? Dzenan Pejcinovic, Benfica ve diğer takımların tekliflerini reddetmiş gibi görünüyor

    Stuttgart’ın yanı sıra, Pejcinovic’in geleceği için muhtemelen birkaç önemli seçenek daha var. Benfica Lizbon, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt ve SC Freiburg’un da bu Alman U21 milli oyuncuyu kadrosuna katmak için yarıştığı söyleniyor. Ancak Bild gazetesine göre, Pejcinovic şimdiye kadar gelen tüm teklifleri reddetti, çünkü VfB onun en çok tercih ettiği hedef.

    Bu arada Stuttgart yetkilileri, forvet hattında acil bir takviye ihtiyacının olmaması nedeniyle görünüşe göre rahat davranıyor. Ne de olsa kulüp, her ikisi de güçlü bir sezon geçirmiş olan Deniz Undav ve Ermedin Demirovic gibi iki birinci sınıf santrforuna sahip. Ancak Demirovic konusunda VfB, Bosnalı milli oyuncu için cazip bir teklif gelmesi halinde en azından görüşmeye açık olacak gibi görünüyor. En geç o zaman Pejcinovic transferi konusunda yeni gelişmeler yaşanabilir.

    Münih doğumlu oyuncu, geçen yaz Fortuna Düsseldorf’a kiralandıktan sonra Wolfsburg’a geri dönmüştü ve Paderborn’a karşı oynanan küme düşme play-off’unda küme düşmesiyle sona eren zorlu geçen sezonda, VfL’nin nadir umut ışıklarından biri olmuştu. Tüm turnuvalarda toplam 34 maçta forma giyen Pejcinovic, 12 gol atmıştı.

  • VfL Wolfsburg’un bugüne kadarki en pahalı oyuncu satışları


    Sıra

    Oyuncular

    Transfer edildiği takım

    Yıl

    Transfer ücreti

    1

    Kevin De Bruyne

    Manchester City

    2015

    76 milyon avro

    2

    Micky van de Ven

    Tottenham Hotspur

    2023

    40 milyon avro

    3

    Edin Dzeko

    Manchester City

    2011

    37 milyon avro

    4

    Julian Draxler

    Paris Saint-Germain

    2017

    36 milyon avro

    5

    Andre Schürrle

    Borussia Dortmund

    2016

    30 milyon avro


    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    2023

    30 milyon avro


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