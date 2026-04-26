İspanyol As gazetesinin haberine göre, Silva'nın menajeri Jorge Mendes, Portekizli oyuncuyu Real Madrid'e önermiş.
Çeviri:
Her ne kadar transfer ücreti olmadan alınabilecek olsa da: Real Madrid, bir orta saha efsanesini reddetmiş görünüyor
Buna göre Silva, sezon sonunda City'den ayrılacağı kesinleşmiş olsa da, en üst düzeyde oynamaya devam etmek istiyor. Real Madrid, Mendes'in şu anda 31 yaşındaki oyuncuyu transfer etmeye ikna etmeye çalıştığı kulüplerden biri.
Muazzam tecrübesi ve hala yüksek olan sportif kalitesinin yanı sıra, Silva'nın City ile olan sözleşmesinin Haziran sonunda sona ermesi ve bu nedenle transfer ücreti ödemeden alınabilmesi onu daha da ilgi çekici hale getiriyor. Real'in ezeli rakibi FC Barcelona da son zamanlarda Portekizli milli oyuncuyla anılıyordu.
Ancak As'a göre Real'de Silva'yı kadroya katmaya gerek yok. İspanyol gazetesine göre, Madridliler onun futbol yeteneklerini çok takdir ediyorlar, ancak o, Bernabeu'nun önümüzdeki transfer dönemi için göz önünde bulundurduğu profile uymuyor. Bu nedenle Mendes'in Real'den hemen bir ret cevabı aldığı söyleniyor.
- Getty Images Sport
Real Madrid, Bernardo Silva yerine Rodri'yi transfer edecek mi?
Gerçi orta saha oyuncusu transferi, Real Madrid’in yaz transfer dönemindeki önceliklerinden biri. Ancak “Kraliyet Kulübü”, Silva’dan daha defansif bir oyun stiline sahip bir “6 numara” arıyor. Silva’nın Manchester City’deki takım arkadaşı Rodri, Real Madrid’in en çok istediği isim olarak gösteriliyor, ancak transferi oldukça pahalıya mal olacak. Silva’nın aksine, İspanyol oyuncunun Manchester’daki sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı.
Silva'nın kariyerine nerede devam edeceği ise tamamen belirsizliğini koruyor. Juventus'un Portekizli oyuncuya yoğun ilgi gösterdiği söyleniyor, ayrıca gençlik kulübü Benfica'ya romantik bir dönüş de sürekli gündemde.
Silva, 2017 yılında 50 milyon euro transfer ücreti karşılığında AS Monaco'dan Manchester'a transfer olmuştu ve City'de 2023 Şampiyonlar Ligi zaferi ve altı İngiltere şampiyonluğu da dahil olmak üzere başarılı bir döneme önemli katkı sağladı. Kaptan, bu sezon da çoğunlukla ilk 11'de yer alıyor; şu ana kadar tüm turnuvalarda 47 maçta forma giydi ve üç gol, beş asist kaydetti.
City'nin Mart ayı sonunda EFL Kupası'nı kazanmasının ardından Silva, Manchester'dan iki şampiyonluk daha kazanarak ayrılmayı çok istiyor. Premier Lig'de uzun zamandır ilk kez Arsenal'in liderliğini elinden alan City, Cumartesi akşamı Newcastle'a 1-0 yenildikten sonra, bir maç ve üç puan farkla geçici olarak tekrar City'nin gerisine düştü. FA Cup'ta ise Pep Guardiola'nın takımı, Cumartesi günü Southampton'ı 2-1 yenerek finale yükseldi.
Bernardo Silva: Manchester City'deki istatistikleri
Maçlar
454
Gol
76
Asist
77