Her ne kadar transfer ücreti olmadan alınabilecek olsa da: Real Madrid, bir orta saha efsanesini reddetmiş görünüyor

Buna göre Silva, sezon sonunda City'den ayrılacağı kesinleşmiş olsa da, en üst düzeyde oynamaya devam etmek istiyor. Real Madrid, Mendes'in şu anda 31 yaşındaki oyuncuyu transfer etmeye ikna etmeye çalıştığı kulüplerden biri.

Muazzam tecrübesi ve hala yüksek olan sportif kalitesinin yanı sıra, Silva'nın City ile olan sözleşmesinin Haziran sonunda sona ermesi ve bu nedenle transfer ücreti ödemeden alınabilmesi onu daha da ilgi çekici hale getiriyor. Real'in ezeli rakibi FC Barcelona da son zamanlarda Portekizli milli oyuncuyla anılıyordu.

Ancak As'a göre Real'de Silva'yı kadroya katmaya gerek yok. İspanyol gazetesine göre, Madridliler onun futbol yeteneklerini çok takdir ediyorlar, ancak o, Bernabeu'nun önümüzdeki transfer dönemi için göz önünde bulundurduğu profile uymuyor. Bu nedenle Mendes'in Real'den hemen bir ret cevabı aldığı söyleniyor.