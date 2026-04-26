Her ne kadar ayrılığı kesinleşmiş olsa da: FC Bayern München'in artık bitmiş sayılan yıldızı, muhteşem bir geri dönüş için gerekçeler sunuyor

Olağanüstü bir enerji gösterisiyle FC Bayern Münih, Bundesliga'nın 31. haftasında 1. FSV Mainz 05 karşısında ilk yarıyı 0-3 geride kapatmasına rağmen maçı 4-3'e çevirerek galip geldi. Kompany'nin genç oyuncularla yaptığı deneme ilk kez tam anlamıyla ters tepti; ayrıca, bitmiş sayılan bir takım pes etmedi.

Önümüzdeki Salı günü Paris Saint-Germain ile oynanacak önemli Şampiyonlar Ligi yarı final maçı öncesinde, FCB teknik direktörü Vincent Kompany, Mainz karşısında birçok deneme yaptı; aralarında 18 yaşındaki bir oyuncunun ilk 11'de ilk kez forma giymesine de yardımcı oldu ve sonuçta yine yıldızlarla dolu yedek kulübesine güvenebildi.

Bayern'in Mainz'a karşı kazandığı galibiyetten çıkarılan dersler.

  • Bayern Münih'in Mainz'a karşı kazandığı zafer: Kompany, "Jugend forscht" programında ilk kez yanıldı

    Cumartesi günü rekor kırmak için henüz yeterli olmadı. FC Schalke 04’ün 1980/81 sezonundaki rekorunu egale etmek için, Cumartesi günü Mainz karşısında kadroya yeni katılan Bastian Assomo’nun oyuna girmesi gerekirdi. O sezon, Schalke'de 20 yaşın altındaki 11 oyuncu kariyerlerinde ilk kez Almanya'nın en üst liginde forma giymişti; Almanya'nın rekor şampiyonunda ise bu sayı şu ana kadar 10'da kalıyor.

    Kalan üç Bundesliga maçında Heidenheim, Wolfsburg ve Köln karşısında bu rekorun kırılıp kırılmayacağı veya hatta aşıldığı, sonunda belli olacak. Şu anda kesin olarak söylenebilecek olan şey, son 20 yıldaki tüm Bayern teknik direktörleri arasında Kompany'nin, genç ve gelişime açık oyuncuları sahaya sürmeye ve onlara profesyonel takımda kendilerini kanıtlama şansı vermeye en çok önem veren kişi olduğudur.

    Örneğin dün Cumartesi öğleden sonra, FCB teknik direktörü orta saha oyuncusu Bara Sapoko'nun ilk 11'de ilk kez forma giymesini sağladı. 18 yaşındaki Senegalli oyuncu, yaklaşık iki hafta önce FC St. Pauli'ye karşı 5-0 kazanılan maçta ilk kez A takımda forma giymişti. VfB Stuttgart'a karşı oynanan şampiyonluk galasında da birkaç dakika süre aldıktan sonra, Mainz'da ilk 11'de sahaya çıktı.

    Kompany maç başlamadan önce bu ayrıcalığı "hak ettiğini" vurguladı ve profesyonel takımda oynamak, genç oyunculara sırf iyilik olsun diye verdiği bir "hediye" olmadığını açıkça belirtti. "Bugün çok zor bir görev. Böyle bir maçta sahada olmak için bu olgunluğa sahip olmak gerekir. Bu, Sapoko için büyük bir sınav, ama diğer çocuklar için de öyle. Er ya da geç bunu yaşamak gerekir. Orada olmak gerekir. Er ya da geç, onları kadroya dahil etmek için doğru an gelir."

    Bir gün bu noktaya gelineceği ve Sapoko'nun ilk profesyonel dakikalarını alacağı, biraz daha uzun süredir ima ediliyordu. Bayern'de 18 yaşındaki oyuncuya çok değer veriliyor, özellikle Kompany'nin büyük bir hayranı olduğu söyleniyor. Takım arkadaşlarının da Sapoko'nun niteliklerinden ikna olması uzun sürmedi. "Onun muazzam bir yeteneği olduğunu ve iyi bir adam olduğunu gördük. Çok minnettar. Bugün işini harika yaptı," dedi Leon Goretzka, St. Pauli'deki maçın ardından hayranlıkla.

    05'lere karşı bu "yetenek" zaman zaman ortaya çıktı, ancak genel olarak Sapoko oldukça şanssız bir öğleden sonra geçirdi. Aleksandar Pavlovic'in yanında oynayan 18 yaşındaki oyuncu, Mainz orta sahasındaki Paul Nebel, Nadiem Amiri ve Kaishu Sano'nun erken presleri ve yüksek markajları karşısında gözle görülür sorunlar yaşadı. FSV hızlı kontrataklarından birinde tempoyu artırdığında, Sapoko çabucak zorlanmaya başladı. Bu nedenle, Senegalli oyuncunun iki golde talihsiz bir performans sergilemesi kaçınılmazdı. 0-2'de pas yaparken topu kaybetti ve ardından ikili mücadelede yer alamadı; 0-3'te ise Amiri'nin ceza sahası çizgisinde yaptığı basit bir çalım, onu yere sermeye yetti.

    Bu, Sapoko'nun gelecekte artık forma şansı bulamayacağı anlamına gelmez; sonuçta, formda bir rakibe karşı oynanan tek bir maç, bu yaştaki bir oyuncunun kalıcı kalitesini göstermez. Ancak aynı zamanda, Kompany'nin "Gençlik Araştırmaları" deneylerinden birinde ilk kez yanıldığı da belirtilmelidir. Çünkü ancak 77. dakikada Sapoko'nun oyundan çıkmasından sonra Bayern'in oyun kurumu daha net, daha iyi yapılandırılmış ve iki geç golle genel olarak daha verimli hale geldi.

    Bayern Münih'in Mainz'a karşı kazandığı zafer: Golcülerin ömrü daha uzundur

    Son haftalarda Nicolas Jackson hakkında pek bir haber çıkmadı. Lennart Karl, Serge Gnabry, Tom Bischof ve hatta Harry Kane’in (ara sıra) sakatlıkları nedeniyle Bayern’in hücum hattı zaman zaman zor anlar yaşasa da, Kolombiyalı oyuncu medya haberlerinde her zaman biraz gözden uzak kaldı.

    Oysa onun hakkında daha geniş çapta haber yapılabilecek birkaç neden vardı, zira 24 yaşındaki oyuncu son zamanlarda birbiri ardına iyi performanslar sergiledi. Zaten haftalar önce kazanılmış ve dolayısıyla artık geride bırakılmış olan Bundesliga'daki zorlu görevlerde Jackson, son zamanlarda güvenilir ve özellikle de istikrarlı bir gol garantisi olarak ikna edici bir performans sergiledi; St. Pauli ve Stuttgart'a karşı oynanan 180 dakikada iki gol ve bir asist katkıda bulundu.

    Mainz'da da Jackson yine ilk 11'de yer aldı ve ilk 45 dakikada büyük ölçüde havada kalıp topa pek dokunamasa da genel olarak iyi bir izlenim bıraktı. İkinci yarıda güzel bir direkt vuruşla gol yağmurunu başlatan oydu ve oyuna sonradan giren Michael Olise, Harry Kane ve Jamal Musiala ile de birkaç iyi hareket sergiledi.

    Halk arasında dolaşan, Jackson'ın yakın geçmişin en büyük "Bayern fiyaskolarından" biri olduğu yönündeki görüş, gerçekte olanları tam olarak yansıtmıyor. Şu ana kadar tüm turnuvalarda 29 maçta 10 gol ve 4 asistle Jackson'ın istatistikleri oldukça etkileyici. Sadece 1.151 dakika sahada kalmasına rağmen, bu istatistikler her 115 dakikada bir gol ya da hatta her 82 dakikada bir gol katkısı anlamına geliyor. Üstelik Kane'in arkasında yedek olarak.

    Son zamanlarda gollerinin kalitesi de giderek arttı. Sezonun başında Bayern zaten üç veya dört gol önde olduğunda tehlikeli hale gelmesi sık görülen bir durumken, artık 24 yaşındaki oyuncu oldukça belirleyici anlar yaratmayı başarıyor. Mainz karşısında geri dönüşün sinyalini verdi, bir hafta önce VfB karşısında dağınık bir dönemde önemli 2-1 golünü attı.

    Bu nedenle, birçok medyanın haftalar öncesinden yazın ayrılmasının zaten kararlaştırıldığını bu kadar net ve uyumlu bir şekilde dile getirmesi biraz şaşırtıcı. Gerçek şu ki: Jackson'ın artık ulaşamayacağı 40 ilk 11 maçı nedeniyle 65 milyon euroluk satın alma zorunluluğu kesinlikle devreye girmeyecek. Cumartesi akşamı ZDF-Sportstudio'da spor direktörü Max Eberl, üzerinde anlaşmaya varılan satın alma opsiyonunun da kullanılmayacağını doğruladı.

    Ancak asıl kulübü Chelsea'de de bir geleceği yok gibi görünüyor, öyleyse neden açık görüşmelere girip daha düşük bir transfer ücreti için pazarlık yapmasın? Özellikle de Kompany onun savunucusu gibi göründüğü için.

    Bayern Münih'in Mainz'a karşı kazandığı zafer: Hücum hattı ateş gibi

    Serge Gnabry'nin uzun süreli sakatlığı nedeniyle, Münih'in hücum hattı, en azından Şampiyonlar Ligi ve DFB Kupası'ndaki önemli maçlar için, neredeyse kendiliğinden şekilleniyor. Forvette Harry Kane tartışmasız ilk tercih, kanatlarda ise Luis Diaz ve Michael Olise'den başka seçenek yok. Ve yakın zamana kadar Gnabry'nin oynadığı 10 numaralı pozisyonda ise büyük olasılıkla Jamal Musiala forma giyecek.

    Geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası'nda geçirdiği fibula kırığı tedavisinin ardından 23 yaşındaki oyuncu giderek daha iyi bir form yakalıyor ve yavaş ama istikrarlı bir şekilde en iyi seviyesine yaklaşıyor gibi görünüyor. Bayern için bu, muhtemelen sezonun en uygun zamanında gerçekleşiyor, zira alternatifler oldukça az. Gnabry'nin yanı sıra Lennart Karl ve Tom Bischof da hala sakatlıklarla boğuşuyor, bu da sonuçta sadece Nicolas Jackson ve Raphael Guerreiro'yu deneyimli yedek adaylar olarak bırakıyor.

    Bu nedenle, sahadaki oyuncuların uyumu sorunsuz bir şekilde işlemesi daha da önemli hale geliyor. Ve Mainz karşısında da öyle oldu. En iyi zamanlarındaki gibi, ikinci yarıda oyuna giren Olise, Kane ve Musiala, 05'lerin savunma hatlarını aştı, akıllı ikili paslar, çalımlar ve koşu yollarıyla rakiplerini geride bıraktı ve neredeyse tek başlarına Münih'in devre arasında 0-3 gerideyken maçı 4-3'e çevirmesini sağladı.

    PSG ile oynanacak maç için bu, mükemmel bir genel prova olmuş olabilir. Fransız başkent kulübü, oyun kalitesi açısından tek başına Rheinhessen ekibiyle karşılaştırılamaz olsa da, Bayern üçlüsünün oyun şekli, Paris ekibinin analizinde de baş ağrısına neden olacaktır.

  • FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları

    Tarih

    Maç

    Yarışma

    28 Nisan Salı

    Paris Saint-Germain - FC Bayern

    Şampiyonlar Ligi

    2 Mayıs Cumartesi

    FC Bayern - 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    6 Mayıs Çarşamba

    FC Bayern - Paris Saint-Germain

    Şampiyonlar Ligi

