Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
cm grafica Tottenham Wolfsburg Siviglia Nizza 2025 26Calciomercato

Çeviri:

Her ligin kendi... Fiorentina'sı vardır: Tottenham, Sevilla, Wolfsburg ve Nice küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya

Fiorentina
Wolfsburg
Nice
Tottenham Hotspur
Sevilla
Serie A
Premier Lig
1. Lig
La Liga
Bundesliga

İtalya'da Fiorentina kadar büyük risk altında olan dört büyük kulüp

(Potansiyel) talihsizliklerin asla tek başına gelmediği doğruysa, 2025/26 sezonu, Avrupa’nın beş büyük ligindeki beş köklü ve tarihi kulübün en azından küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı sezon olarak hatırlanabilir.

Aslında, Fiorentina, Pioli'nin kovulması ve Vanoli'nin neredeyse terapötik sayılabilecek çalışmalarıyla geçen aylar süren spor dramının ardından, sezonun bitimine sekiz hafta kala küme düşme hattından sadece iki puan uzakta bulunuyor; diğer dört üst ligde de genellikle Avrupa kupalarıyla özdeşleşmiş takımlar büyük zorluklar yaşıyor.

  • TOTTENHAM

    Tottenham, Avrupa Ligi şampiyonluğuyla (2008'den bu yana ilk kupa) taçlandırılan ancak aynı zamanda Premier Lig'de kalmayı garantileyen sondan bir önceki sıra olan üzücü bir 17. sırayla sonuçlanan tartışmalı bir sezonu geride bırakmıştı. Kulüp yönetimi (aralarında bugün Fiorentina'da görev yapan Paratici'nin de bulunduğu), Brentford'da parlak bir geçmişe sahip teknik direktör Thomas Frank'ı tercih etmişti.

    Yaz transfer dönemi, Xavi Simons, Kudus, Palhinha ve Kolo Muani gibi önemli isimlerin transferiyle ilgi çekici geçmişti. Ancak Frank, başından itibaren uyum sağlayamadı ve takım 2026'nın başlarına çok az kesinliğe sahip bir şekilde girdi. Son yıllarda Conte, Mourinho, Espirito Santo ve Postecoglou gibi teknik direktörler büyük zorluklar yaşadı. Yeni yılda galibiyet alamayan Spurs, Juventus'tan kovulduktan sonra serbest kalan Igor Tudor'u tercih etti. Sonuç? Neredeyse sadece mağlubiyetler, Kinsky'nin 17. dakikada Vicario ile değiştirilmesindeki şok olay ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid'e 5-2 yenildikleri maçtaki iki hatası, ara öncesi son haftadaki doğrudan karşılaşmada Nottingham Forest'ın verdiği kanlı 3-0 yenilgi.

    Sanki bu yetmezmiş gibi, Tudor babasının vefatı nedeniyle büyük bir acıyla da başa çıkmak zorunda kaldı. Ligde sondan üçüncü sırada yer alan West Ham, 30'a 29 ile sadece bir puan geride ve Spurs'ta endişe giderek artıyor. Tudor'un geleceği şimdiden belirsizliğe büründü; Sean Dyche, bir nevi İngiliz Ballardini, ile temasa geçildiği söyleniyor.

    • Reklam

  • SEVİLYA

    Küme düşme hattının sadece üç puan üzerinde yer alan takımın taraftarları, kariyerine Sevilla'dabaşlayıp yine burada sonlandıran kulübün efsanesi Sergio Ramos'a kulübün satılmasını talep ediyor. Mallorca'nın tehlikeli bir şekilde üçüncü sıradan bir adım öteye yaklaşmasını izleyen Andalusyalılar, küme düşme mücadelesinin ortasında ve kısa süre önce teknik direktör Almeyda'yı görevden aldılar.

    Eski Inter oyuncuları Agoumé ve Alexis Sanchez, takımı La Liga'da kalmak için verilen zorlu mücadeleden öteye taşıyacak gibi görünmüyor: Son saatlerde alınan karar, Sevilla ile birlikte küme düşmeme mücadelesi veren Mallorca ve Alaves'i çalıştırmış, ancak neredeyse iki yıldır aktif olmayan Luis Garcia Plaza'yı teknik direktörlük görevine getirmek oldu.

  • WOLFSBURG

    Almanya'da Wolfsburg, inanılmaz bir çöküşün eşiğinde. Aslında kulüp, birkaç sezondur Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamıyor; daha doğrusu, Crystal Palace'ın şu anki teknik direktörü Oliver Glasner'in takımın başında olduğu 2020/21 sezonundan beri.

    Bundesliga'da maaş bütçesi en yüksek beşinci takımdan bahsediyoruz; yaz transfer döneminde yaklaşık 70 milyon euro harcadı. Kadro, Arnold, Erkisen, Majer, Wimmer, Grabara, Koulierakis ve Amoura gibi önemli isimlerden oluşuyor; hepsi de milli takımlarında da önemli rol oynayan oyuncular. Wolfsburg sondan ikinci sırada ve 24 puanlı St. Pauli'nin bulunduğu play-out bölgesinden tam 3 puan uzakta.

    Yönetim, felaketle sonuçlanan bir sezonu telafi etmek için, Simonis ve Bauer'den sonra sezonun üçüncü teknik direktörü olan deneyimli Dieter Hecking'e güvendi. Hecking, 10 yıldan fazla bir süre önce Wolfsburg'u çalıştırmıştı. 2012'de kulübün başına geçen Hecking, takımı 2015'te Almanya Kupası şampiyonluğuna ve ertesi yıl Şampiyonlar Ligi son 16 turuna taşıdı; ancak bu turda Real Madrid'e karşı geri dönüşle mağlup oldular. O dönem, Perisic, Schurrle, Luiz Gustavo, Naldo, Max Kruse gibi yeteneklerin yanı sıra, özellikle de genç Kevin De Bruyne'nin de yer aldığı Wolfsburg'un en güzel dönemi olarak hatırlanıyor (2009'daki şampiyonluk hariç). Hecking'in dönüşü, Wolfsburg'u 29 yıldır yaşanmayan bir küme düşme tehlikesinden kurtarmaya yetecek mi?

  • NİZA

    Yukarıda bahsedilen takımlara kıyasla Nice biraz daha iyi durumda olsa da yine de risk altında. 15. sırada, 27 puanla play-out bölgesinden 5 puan önde; bu bölgede 22 puanlı Auxerre bulunuyor.

    Nice, son yıllarda Ligue 1'in zirvesini hedefliyordu; bu iddialı proje, Jim Ratcliffe'in (Manchester United hissedarı) liderliğindeki dev INEOS'un kulübü satın almasıyla başlamıştı. Ancak milyonlarca dolarlık yatırımlar, büyük sonuçlara dönüşmedi. Avrupa Ligi'nde eski Napoli oyuncusu Ndombele ve Wahi'nin forma giydiği Nice, ilk grubu 33. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yarattı ve Roma'ya da yenildi.

    Ayrıca ortam oldukça gergin; organize taraftar grubu, yönetim ve takıma karşı tam bir protesto havasında. Birkaç ay önce taraftarlar antrenman tesisine giderek Boga ve Moffi gibi bazı oyunculara fiziksel saldırıda bulundu. Boga, şikayette bulunarak Ocak ayında Nice'ten ayrılıp Juventus'a transfer oldu. Haise'nin kovulmasının ardından Puel teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Nice'in gidişatı açıkça düşüşte gibi görünüyor, ancak bu sezon Güney Fransa'da ligde kalma mücadelesi sonuçta o kadar da uzak görünmüyor.