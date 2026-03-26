Her ligin kendi... Fiorentina'sı vardır: Tottenham, Sevilla, Wolfsburg ve Nice küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya

Almanya'da Wolfsburg, inanılmaz bir çöküşün eşiğinde. Aslında kulüp, birkaç sezondur Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamıyor; daha doğrusu, Crystal Palace'ın şu anki teknik direktörü Oliver Glasner'in takımın başında olduğu 2020/21 sezonundan beri.
Bundesliga'da maaş bütçesi en yüksek beşinci takımdan bahsediyoruz; yaz transfer döneminde yaklaşık 70 milyon euro harcadı. Kadro, Arnold, Erkisen, Majer, Wimmer, Grabara, Koulierakis ve Amoura gibi önemli isimlerden oluşuyor; hepsi de milli takımlarında da önemli rol oynayan oyuncular. Wolfsburg sondan ikinci sırada ve 24 puanlı St. Pauli'nin bulunduğu play-out bölgesinden tam 3 puan uzakta.
Yönetim, felaketle sonuçlanan bir sezonu telafi etmek için, Simonis ve Bauer'den sonra sezonun üçüncü teknik direktörü olan deneyimli Dieter Hecking'e güvendi. Hecking, 10 yıldan fazla bir süre önce Wolfsburg'u çalıştırmıştı. 2012'de kulübün başına geçen Hecking, takımı 2015'te Almanya Kupası şampiyonluğuna ve ertesi yıl Şampiyonlar Ligi son 16 turuna taşıdı; ancak bu turda Real Madrid'e karşı geri dönüşle mağlup oldular. O dönem, Perisic, Schurrle, Luiz Gustavo, Naldo, Max Kruse gibi yeteneklerin yanı sıra, özellikle de genç Kevin De Bruyne'nin de yer aldığı Wolfsburg'un en güzel dönemi olarak hatırlanıyor (2009'daki şampiyonluk hariç). Hecking'in dönüşü, Wolfsburg'u 29 yıldır yaşanmayan bir küme düşme tehlikesinden kurtarmaya yetecek mi?