Her ligin kendi... Fiorentina'sı vardır: Tottenham, Sevilla, Wolfsburg ve Nice küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya

Tottenham, Avrupa Ligi şampiyonluğuyla (2008'den bu yana ilk kupa) taçlandırılan ancak aynı zamanda Premier Lig'de kalmayı garantileyen sondan bir önceki sıra olan üzücü bir 17. sırayla sonuçlanan tartışmalı bir sezonu geride bırakmıştı. Kulüp yönetimi (aralarında bugün Fiorentina'da görev yapan Paratici'nin de bulunduğu), Brentford'da parlak bir geçmişe sahip teknik direktör Thomas Frank'ı tercih etmişti.

Yaz transfer dönemi, Xavi Simons, Kudus, Palhinha ve Kolo Muani gibi önemli isimlerin transferiyle ilgi çekici geçmişti. Ancak Frank, başından itibaren uyum sağlayamadı ve takım 2026'nın başlarına çok az kesinliğe sahip bir şekilde girdi. Son yıllarda Conte, Mourinho, Espirito Santo ve Postecoglou gibi teknik direktörler büyük zorluklar yaşadı. Yeni yılda galibiyet alamayan Spurs, Juventus'tan kovulduktan sonra serbest kalan Igor Tudor'u tercih etti. Sonuç? Neredeyse sadece mağlubiyetler, Kinsky'nin 17. dakikada Vicario ile değiştirilmesindeki şok olay ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid'e 5-2 yenildikleri maçtaki iki hatası, ara öncesi son haftadaki doğrudan karşılaşmada Nottingham Forest'ın verdiği kanlı 3-0 yenilgi.

Sanki bu yetmezmiş gibi, Tudor babasının vefatı nedeniyle büyük bir acıyla da başa çıkmak zorunda kaldı. Ligde sondan üçüncü sırada yer alan West Ham, 30'a 29 ile sadece bir puan geride ve Spurs'ta endişe giderek artıyor. Tudor'un geleceği şimdiden belirsizliğe büründü; Sean Dyche, bir nevi İngiliz Ballardini, ile temasa geçildiği söyleniyor.