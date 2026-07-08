"Her kupa için mücadele edeceğiz" - Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi mücadelelerine hazırlanırken Michael Carrick, Manchester United'ın 2026-27 sezonundaki hedeflerini açıkladı

Carrick’in iyimserliği, Ocak ayında takımın başına geçtikten sonra gerçekleştirdiği olağanüstü dönüşe dayanıyor. United’ı altıncı sıradan rahat bir üçüncü sıraya taşıyarak, kulübün Avrupa’nın en prestijli turnuvasına geri dönmesini sağladı. Kulübün yeniden yükselişi o kadar etkileyiciydi ki, geçen sezonun sonlarında görevde olduğu 17 maçlık dönemde hiçbir Premier Lig takımı United’ın kazandığı 12 maçtan daha fazlasını kazanamadı.

Bu performans, Carrick’e kulübü kalıcı olarak yönetmesi için iki yıllık bir sözleşme kazandırdı. Göreve gelişini değerlendiren Carrick, şunları söyledi: “Kulübe döndükten sonraki ilk birkaç gün içinde, ben ve teknik ekip, oyuncularla hepimizin Manchester United’ı temsil etme fırsatının ne kadar büyük olduğu hakkında konuştuk. Bu kulüp, pek çok insan için çok büyük bir anlam ifade ediyor ve kulübümüz için oynamanın getirdiği zorlukları kucaklamanın ne kadar önemli olduğunu vurguladık. Oyuncular bunu fazlasıyla yerine getirdiler ve son birkaç ayda takımın kaydettiği ilerlemeden gerçekten gurur duyabiliriz."



