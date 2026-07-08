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"Her kupa için mücadele edeceğiz" - Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi mücadelelerine hazırlanırken Michael Carrick, Manchester United'ın 2026-27 sezonundaki hedeflerini açıkladı
Kırmızı Şeytanlar, altın günlerine geri dönmeyi hedefliyor
Carrick, Old Trafford’daki beklentileri düşürmeyi reddediyor ve United takımının 2026-27 sezonunda “kazanılabilecek her kupa” için mücadele etmeye hazır olduğunu cesurca iddia ediyor. Ruben Amorim’in ayrılmasının ardından takımı başarıyla istikrara kavuşturan eski İngiltere orta saha oyuncusu, Kırmızı Şeytanlar’ı dünya futbolunun zirvesine geri döndürme görevini üstlendi.
Carrick, kulübün resmi yıllık kitabında taraftarlara yazdığı mesajda, "Bu ligdeki en iyi takımları yenmek için gerekenlere sahip olduğumuzu biliyoruz," dedi. "Şimdi önemli olan, bunu tam bir Premier Lig sezonu boyunca başarmak ve aynı zamanda kazanabileceğimiz her kupa için mücadele etmek. Harika bir oyuncu kadromuz var ve burada başarılı olmak için gerekli yetenek, adanmışlık ve kararlılığa sahip olduklarına inanıyoruz. Kulüpte olmaktan büyük keyif alıyorlar ve bunu ne kadar çok istediklerini görebiliyoruz; bu da bize gerçekten bir şeyler inşa ettiğimizi ve doğru yönde ilerlediğimizi bilmemiz için güven veriyor."
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Etkileyici performans, kalıcı bir sözleşmeye yol açtı
Carrick’in iyimserliği, Ocak ayında takımın başına geçtikten sonra gerçekleştirdiği olağanüstü dönüşe dayanıyor. United’ı altıncı sıradan rahat bir üçüncü sıraya taşıyarak, kulübün Avrupa’nın en prestijli turnuvasına geri dönmesini sağladı. Kulübün yeniden yükselişi o kadar etkileyiciydi ki, geçen sezonun sonlarında görevde olduğu 17 maçlık dönemde hiçbir Premier Lig takımı United’ın kazandığı 12 maçtan daha fazlasını kazanamadı.
Bu performans, Carrick’e kulübü kalıcı olarak yönetmesi için iki yıllık bir sözleşme kazandırdı. Göreve gelişini değerlendiren Carrick, şunları söyledi: “Kulübe döndükten sonraki ilk birkaç gün içinde, ben ve teknik ekip, oyuncularla hepimizin Manchester United’ı temsil etme fırsatının ne kadar büyük olduğu hakkında konuştuk. Bu kulüp, pek çok insan için çok büyük bir anlam ifade ediyor ve kulübümüz için oynamanın getirdiği zorlukları kucaklamanın ne kadar önemli olduğunu vurguladık. Oyuncular bunu fazlasıyla yerine getirdiler ve son birkaç ayda takımın kaydettiği ilerlemeden gerçekten gurur duyabiliriz."
Rooney, Old Trafford’da gerçekçi bir yaklaşım çağrısında bulundu
Teknik direktörün mücadeleci sözlerine rağmen, kulüp efsanesi Wayne Rooney taraftarlara ayaklarını yere sağlam basmalarını tavsiye etti. Atmosferdeki değişimi kabul etmekle birlikte Rooney, Manchester City ve Arsenal ile şampiyonluk yarışına hemen atılmanın yakın gelecekte biraz fazla iddialı olabileceğini düşünüyor. Rooney, önümüzdeki sezonda yine ilk dörtte yer almak ve bir ulusal kupa zaferi elde etmenin gerçekçi bir ilerleme olacağını belirtiyor. “Hepimiz takımın ligi kazanmasını istiyoruz, ama gerçekçi olmak lazım... Bunun çok zor olacağını düşünüyorum, ancak gelişme kaydetmeye çalışmalıyız," dedi Rooney.
Bununla birlikte Carrick, mümkün olan en yüksek hedefe odaklanmaya devam ediyor ve şöyle diyor: "Burada kazanmak ve heyecan verici bir futbol sergilemek konusunda büyük bir sorumluluğumuz var. Bu asla değişmez ve her zaman en büyük kupalar için mücadele etmeye çalışmalıyız. Atmamız gereken adımlar var, ancak bunları atmak için iyi bir konumdayız."
- Getty Images Sport
Kupa hedefleri için orta saha takviyesi kilit önem taşıyor
Carrick’in büyük hedeflerini desteklemek için Manchester United’ın yaz transfer döneminde agresif bir tutum sergilemesi bekleniyor. Casemiro’nun resmi olarak ayrılmasıyla birlikte öncelik, orta sahayı güçlendirmek. Görüşmelerin kesintiye uğradığına dair haberlere rağmen Atalanta’dan Ederson’un transferi tamamlanmak üzere; ancak transfer ekibi, yoğun maç programının üstesinden gelebilecek bir kadro oluşturmak amacıyla bu kadarla yetinmiyor.
Real Madrid’den Aurelien Tchouaméni, Bournemouth’tan Alex Scott ve Chelsea’den Andrey Santos gibi isimler potansiyel transferler olarak gündeme geldi. Carrick, 2013’ten bu yana kulübün ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazanmayı hedeflerken, Old Trafford’da Şampiyonlar Ligi gecelerinin geri dönüşü için kadrosunu bir an önce tamamlamak istiyor. Teknik direktör sözlerini şöyle tamamladı: "Gelecek sezon takımı ileriye taşımayı ve o özel Avrupa gecelerinin Old Trafford’a geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Hızlanmaya ve sizlere United’ın özü olan o muhteşem anları daha fazla yaşatmaya hazırız."
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