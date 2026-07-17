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"Her karar doğruydu!" - Thomas Tuchel, Arjantin maçındaki oyuncu değişiklikleri konusunda kendini savundu; İngiltere efsanesi ise Alman teknik direktöre yöneltilen sert eleştirileri sorguladı
Barnes, Tuchel’in maç yönetimini destekliyor
İngiltere’nin 1966’dan bu yana ilk kez Dünya Kupası finaline ulaşma umutları, Arjantin’e karşı 2-1 yenildiği yarı final maçında 1-0’lık üstünlüğünü kaybederek sona erdi. Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez’in maçın son dakikalarında attığı gollerle Arjantin finale yükseldi. Sonuca rağmen Barnes, Tuchel’in maçı doğru yönettiğine inanıyor.
Barnes, İngiltere'den top hakimiyetini ele geçirmesinin veya Arjantin'i oyun olarak alt etmesinin hiçbir zaman beklenmediğini savunarak, hücum amaçlı oyuncu değişiklikleri yapmak yerine skoru korumaya çalışmanın mantıklı bir yaklaşım olduğunu söyledi. Barnes ayrıca, İngiltere'den beklentilerin dünya sıralamasındaki konumuna göre değerlendirilmesi gerektiğini öne sürerek, takımın turnuvadaki performansının mevcut seviyesini yansıttığını vurguladı.
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Barnes, Tuchel’e yöneltilen eleştirileri reddetti
Barnes, İngiltere’nin öne geçtikten sonra geriye düşmesi üzerine teknik direktörün muhafazakar taktiklerini sorgulayan birkaç eski İngiltere milli oyuncusunun eleştirilerine yanıt verirken Tuchel’in yaklaşımını savundu.
Barnes, Betfred'e yaptığı açıklamada, "Hiçbir rakibe karşı top hakimiyetini ele geçiremeyeceğimiz ya da oyun üstünlüğü sağlayamayacağımız bir turnuvada 1-0 öndeydik," dedi. "1-0 öndeydik, o halde neden hücum amaçlı oyuncu değişiklikleri yapalım ki? Eğer bunu yapsaydı ve maçı kaybedersek, insanlar neden böyle bir karar verdiğini sorgulardı. O tam olarak doğru şeyi yaptı.
"İşler ters gitmedi. Dünya sıralamasında dördüncü sıradayız, bu yüzden üçüncü ya da dördüncü olmalıyız; sonuçta da öyle olacak. Neden farklı bir şey beklediğimizi bilmiyorum."
Barnes ayrıca Tuchel’in taktiksel anlayışını överek şunları ekledi: "Thomas Tuchel gibi bir teknik direktörünüz olduğunda, ne elde edeceğinizi bilirsiniz. Pragmatik, güçlü, disiplinli ve dirençli olursunuz. Rakipleri oyun olarak alt etmeyeceğiz, bunun yerine gücümüzle yeneceğiz. Arjantin karşısında 1-0 öndeydik ve Thomas Tuchel’in aldığı her karar doğruydu. O, önünde olup bitenlere göre tepki verdi."
İngiltere'nin izlediği yaklaşım konusunda tartışmalar devam ediyor
Barnes'ın görüşü, Tuchel'in defansif oyuncu değişikliklerinin İngiltere takımında paniğe yol açtığını savunan Wayne Rooney'nin eleştirileriyle çelişiyor. Gary Lineker de İngiltere'nin Lionel Messi ve Arjantin karşısında geri çekilip düşük blok kurması kararını sorguladı.
Nico O'Reilly ve Dan Burn'ün oyuna girmesi, yenilginin ardından en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Ancak Barnes'ın değerlendirmesine Andros Townsend de katılarak, O'Reilly'nin oyuna girmesini, maçın son dakikalarında Messi'nin daha derin bölgelerdeki etkisini sınırlamak amacıyla yapılan akıllıca bir hamle olarak nitelendirdi.
- Getty Images Sport
Tuchel üzerindeki baskı artıyor
Bu yenilgi, Tuchel’in İngiltere milli takım teknik direktörlüğündeki geleceğine yönelik eleştirileri daha da şiddetlendirdi. Eski Manchester United orta saha oyuncusu Nicky Butt, Alman teknik adamın istifa etmesi gerektiğini çoktan dile getirirken, Eddie Howe ve Pep Guardiola’nın olası halefler olarak adı geçiyor. Ancak Tuchel daha önce görevinden istifa etmeyeceğini vurgulamıştı; haberlere göre İngiltere Futbol Federasyonu (FA) da Alman teknik adama hâlâ güveniyor.
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