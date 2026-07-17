"Her karar doğruydu!" - Thomas Tuchel, Arjantin maçındaki oyuncu değişiklikleri konusunda kendini savundu; İngiltere efsanesi ise Alman teknik direktöre yöneltilen sert eleştirileri sorguladı

Barnes, İngiltere’nin öne geçtikten sonra geriye düşmesi üzerine teknik direktörün muhafazakar taktiklerini sorgulayan birkaç eski İngiltere milli oyuncusunun eleştirilerine yanıt verirken Tuchel’in yaklaşımını savundu.

Barnes, Betfred'e yaptığı açıklamada, "Hiçbir rakibe karşı top hakimiyetini ele geçiremeyeceğimiz ya da oyun üstünlüğü sağlayamayacağımız bir turnuvada 1-0 öndeydik," dedi. "1-0 öndeydik, o halde neden hücum amaçlı oyuncu değişiklikleri yapalım ki? Eğer bunu yapsaydı ve maçı kaybedersek, insanlar neden böyle bir karar verdiğini sorgulardı. O tam olarak doğru şeyi yaptı.

"İşler ters gitmedi. Dünya sıralamasında dördüncü sıradayız, bu yüzden üçüncü ya da dördüncü olmalıyız; sonuçta da öyle olacak. Neden farklı bir şey beklediğimizi bilmiyorum."

Barnes ayrıca Tuchel’in taktiksel anlayışını överek şunları ekledi: "Thomas Tuchel gibi bir teknik direktörünüz olduğunda, ne elde edeceğinizi bilirsiniz. Pragmatik, güçlü, disiplinli ve dirençli olursunuz. Rakipleri oyun olarak alt etmeyeceğiz, bunun yerine gücümüzle yeneceğiz. Arjantin karşısında 1-0 öndeydik ve Thomas Tuchel’in aldığı her karar doğruydu. O, önünde olup bitenlere göre tepki verdi."