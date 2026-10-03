Gollü geçen 13 farklı galibiyet, Finlandiya karşısında alınan can sıkıcı 2-1’lik yenilginin ardından David Gordo’nun takımına hayati bir moral oldu. A takıma yükselmenin durmaksızın kendini geliştirmeyi gerektirdiğinin farkında olan ve bu sezon şimdiden La Liga’da iki gol atan hücum oyuncusu sözlerini şöyle tamamladı: "Önemli olan, futbolcu olarak iyi olmadığım tüm yönlerde kendimi geliştirmeye devam etmek. O alanlarda geliştiğimde goller de kendiliğinden gelecektir."