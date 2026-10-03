Jonathan Moscrop
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'Her İspanyol oyuncunun rüyası' - Racing Santander forveti Pablo Garcia, Luis de la Fuente'den İspanya A Milli Takımı'na çağrı almayı umuyor
Genç oyuncu, A takımda çıkış yapmayı hedefliyor
Garcia, alt yaş kategorilerindeki göz kamaştıran formunun İspanya A Milli Takımı Teknik Direktörü De la Fuente'u kendisine ilk kez milli davet vermeye ikna etmesini umuyor. Racing'in hücum oyuncusu, 1 Ekim'de İspanya 21 Yaş Altı Takımı'nın Avrupa Şampiyonası elemelerinde San Marino'yu 13-0 mağlup ettiği maçta iki gol attı. Bu duble, onun İspanya'nın çeşitli alt yaş kategorilerindeki gol sayısını 13'e çıkardı ve mevcut La Liga sezonuna etkileyici başlangıcını taçlandırdı.
- Jonathan Moscrop
Forvet, A takım hedeflerini anlattı
20 yaşındaki forvet, eleme maçındaki farklı galibiyetin ardından Radio MARCA'da yayımlanan Otra Ronda programına konuşurken, İspanya A Milli Takımı'yla resmi bir maçta ilk kez forma giyme yönündeki büyük hedefini gizlemedi. De la Fuente'nin planlarında kendisine yer bulma motivasyonunun altını çizen Garcia, "A Milli Takım'la ilk maçına çıkmak her İspanyol oyuncunun hayalidir. Luis'in beni çağırmakla ilgilenip ilgilenmeyeceğini görmek için her gün mücadele ediyor ve çalışıyorum" dedi.
Gelecek vadeden isim, sürekli kendini geliştirmeye öncelik veriyor
Gollü geçen 13 farklı galibiyet, Finlandiya karşısında alınan can sıkıcı 2-1’lik yenilginin ardından David Gordo’nun takımına hayati bir moral oldu. A takıma yükselmenin durmaksızın kendini geliştirmeyi gerektirdiğinin farkında olan ve bu sezon şimdiden La Liga’da iki gol atan hücum oyuncusu sözlerini şöyle tamamladı: "Önemli olan, futbolcu olarak iyi olmadığım tüm yönlerde kendimi geliştirmeye devam etmek. O alanlarda geliştiğimde goller de kendiliğinden gelecektir."
- NurPhoto
İleri denge, sıralama turları ve lig
Garcia'nın, İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın 6 Ekim Salı günü Romanya ile oynayacağı sekizinci Avrupa Şampiyonası eleme maçında yine hücumun merkezinde yer alması bekleniyor. Milli takım mesaisinin ardından golcü oyuncu, beş gün sonra Racing'in La Liga'da Valencia'yı ağırlayacağı karşılaşmayla birlikte hızla yeniden kulüp maçlarına odaklanacak. Kulübünde ve milli takımda bu ölümcül formunu sürdürmesi, bir sonraki aradan önce De la Fuente'nin A Milli Takım kadrosuna girebilmesi açısından kritik önem taşıyor.
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