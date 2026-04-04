"Her iş gibi" - Napoli'nin eski Manchester City yıldızı Kevin De Bruyne, "30 yılın ardından" futboldan soğuduğunu ima etti

De Bruyne'ye, bu sporu ilk başladığı zamanki kadar sevip sevmediği sorulduğunda, mevcut motivasyonu hakkında şaşırtıcı derecede açık sözlü bir değerlendirmede bulundu. De Bruyne, Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, "Futbolu artık başlangıçtaki kadar sevdiğimi sanmıyorum," dedi. "Ama 30 yılın ardından bunun normal olduğunu düşünüyorum. Her işte olduğu gibi, bazen ilginin biraz azalması da olur sanırım. Ayrıca kariyerim bittikten sonra ne yapacağım da bilmiyorum. Öncelikle ailemin tadını çıkarmak istiyorum, çünkü onlar çok fedakarlık yaptılar."