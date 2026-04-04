"Her iş gibi" - Napoli'nin eski Manchester City yıldızı Kevin De Bruyne, "30 yılın ardından" futboldan soğuduğunu ima etti
Oyuna olan ilgimi kaybettim
De Bruyne, futbolla olan ilişkisinde yaşanan değişim hakkında samimi açıklamalarda bulunarak, gençlik yıllarında hissettiği ilk heyecanın kaçınılmaz olarak azaldığını ima etti. İtalya'ya transfer olmadan önce Manchester City ile Avrupa futbolunun zirvesinde yıllar geçiren orta saha oyuncusu, kariyerinin son dönemlerine girerken heyecanının değişmesinin son derece doğal olduğunu düşünüyor. Şu anda Serie A'da Napoli'nin oyun kuruculuğunu üstlenen Belçikalı oyuncu, profesyonel futbolu, ilginin zamanla dalgalanabileceği diğer mesleklerle karşılaştırdı.
"Artık futbolu sevdiğimi sanmıyorum"
De Bruyne'ye, bu sporu ilk başladığı zamanki kadar sevip sevmediği sorulduğunda, mevcut motivasyonu hakkında şaşırtıcı derecede açık sözlü bir değerlendirmede bulundu. De Bruyne, Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, "Futbolu artık başlangıçtaki kadar sevdiğimi sanmıyorum," dedi. "Ama 30 yılın ardından bunun normal olduğunu düşünüyorum. Her işte olduğu gibi, bazen ilginin biraz azalması da olur sanırım. Ayrıca kariyerim bittikten sonra ne yapacağım da bilmiyorum. Öncelikle ailemin tadını çıkarmak istiyorum, çünkü onlar çok fedakarlık yaptılar."
Napoli'de Conte yönetiminde yaşam
Deneyimli orta saha oyuncusu, Antonio Conte yönetiminde oynamanın fiziksel zorluklarına da değindi. Napoli'ye geldiğinden beri De Bruyne, İtalyan teknik direktörün meşhur zorlu antrenmanlarına ve taktiksel disiplinine uyum sağlamak zorunda kaldı. Yoğunluğa rağmen De Bruyne, Premier Lig'de geçirdiği on yıllık kariyerin ardından Güney İtalya'daki hayata iyi uyum sağladığını vurguladı. "Yüksek seviyede oynamaya devam etmek istiyordum ve Napoli'de bunu yapma imkânı vardı. Bu yüzden herkes için en iyi seçim buydu. İşimde ve hayatımda mutlu olmaya çalışmalıyım. Manchester'da geçirdiğim on yılın ardından değişiklik yapmak kolay olmadı ama artık uyum sağladık, durumumuz iyi. Ve hepimiz mutluyuz," dedi.
Gelecek planları ve emeklilik
Bu spora olan tutkusu profesyonel bir yükümlülüğe dönüşüyor olsa da, De Bruyne henüz futbolu bırakmaya hazır değil. Diego Armando Maradona Stadyumu’ndaki sözleşmesine bağlı kalmaya devam ediyor, ancak futbol kariyerinden sonraki hayatının hâlâ bir boş sayfa olduğunu itiraf ediyor. “Napoli son takımım olabilir mi? Bilmiyorum, şu anda bunu düşünmüyorum. Sanırım birkaç yıl daha oynayabilirim, sonra vücudum durmamı söylediğinde dururum. Ama şimdilik kendimi iyi hissediyorum."