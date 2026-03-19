"Her insanın kendine özgü karakter özellikleri vardır": Julian Nagelsmann, bir yıldızın DFB kadrosuna alınmaması konusundaki tartışmalı kararı açıkladı

Julian Nagelsmann için Dünya Kupası kadrosu, Mart ayındaki adaylıkların açıklanmasından sonra bile henüz kesinleşmiş değil. Yine de, VfB Stuttgart'tan bir kez daha kadroya seçilmeyen orta saha oyuncusu Angelo Stiller'in bu trene yetişmesi zor olacak.

"Kapı hala açık," dedi milli takım teknik direktörü Perşembe günü Frankfurt am Main'da, İsviçre'de (27 Mart/Basel) ve Gana'ya karşı (30 Mart/Stuttgart) oynanacak milli maçların kadrosunun tanıtımı sırasında.

  • "Bu, henüz Dünya Kupası kadrosu değil," dedi Nagelsmann, DFB Kampüsü'nde. "Bazı oyuncular kendilerini bir kez daha gösterme fırsatı bulabilir, zaten tanıdığımız diğerleri ise bu sefer evde kalacak. Dünya Kupası'nda oynayacak çekirdek kadro ile taze yeni güçlerin iyi bir karışımını oluşturmak istiyoruz." Kadroya yeni katılanlar arasında Lennart Karl ve kaleci Jonas Urbig (her ikisi de Bayern Münih) bulunuyor.

    Ancak 26 kişilik kadronun büyük bir kısmı Dünya Kupası biletini garantilemiş durumda. "Herkes sağlıklıysa, kadro nispeten sabit. Artık deneme yapmayacağız," dedi Nagelsmann, "çok, çok, çok, çok iyi bir kadro"ya atıfta bulunarak, ancak bunu "dünyanın en iyi kadrosu" olarak görmediğini de ekledi.

    "Belirli bir çekirdek kadro olduğunda, artık her günkü form durumuna dikkat etmiyoruz, her küçük düşüşe tepki vermiyoruz," diye ekledi. "Tabii bu durum altı hafta sürmezse. Turnuvanın püf noktası şudur: 14, 15 oyuncu maç süresinin yüzde 95'ini alır, diğerleri ise birkaç dakika alır - ancak bu rol, maksimum enerjiyle doldurulmalıdır. Bunun, asla olumsuz yorumlanabilecek bir karakter tanımlamasıyla (ilgili olmadığını) bir kez daha vurgulamak benim için önemlidir. Her insanın belirli karakter özellikleri vardır ve belirli pozisyonlar için yaratılmıştır."

    Nagelsman, Stiller'den övgüyle bahsediyor - ancak Pavlovic bir adım önde

    Nagelsmann, uzun açıklaması öncesinde, diğer konuların yanı sıra Angelo Stiller'in kadroda yer almaması konusunda da sorulara maruz kalmıştı. Konuşması sırasında, VfB Stuttgart'ın orta saha oyuncusuna da doğrudan değindi. "O, olağanüstü yetenekli, çok büyük potansiyele sahip ve istikrarlı performans gösteren bir futbolcu, ancak Pavlo ile rekabet halindeyiz ve ben Pavlo'yu bir adım önde görüyorum," diyen milli takım teknik direktörü, sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle bazı teknik konularda. Angelo'yu ilk on birde görmüyorum ve bu nedenle kadronun geri kalanını farklı şekilde doldurmaya karar verdik." Yani Nagelsmann, Pavlovic'i Stiller'den daha uygun bir rol oyuncusu olarak görüyor. Belki de Stiller oynamazsa takımın havasını bozabileceğinden endişe duyduğu için?

    Nagelsmann, bu tür düşüncelerin ortaya çıkacağını tahmin etmiş gibi görünüyordu, bu yüzden hemen bunun Stiller'e yönelik bir eleştiri olarak anlaşılmaması gerektiğini ekledi. Sözlerine "herhangi bir konu" yüklememesi gerektiğini de belirtti. Nagelsmann, bunun "kadroda bulunan başka bir oyuncu lehine verilen bir karar" olduğunu vurguladı. 

    Ancak Nagelsmann'ın neden sadece sportif gerekçelerle yetinmediği sorusu hala cevap bekliyor. 

    Stiller, geçtiğimiz Kasım ayındaki kampında da kadroda yer almamıştı ve bunun üzerine bazı uzmanlar ve Stuttgart çevresi bu karara eleştiri yöneltmişti. Örneğin teknik direktör Sebastian Hoeneß, "Nedenini bilmiyorum. Açıkçası çok şaşırdık" demişti. Sonuçta Stiller, Stuttgart'ın "merkez oyuncusu" idi.

    Orta sahanın merkezinde Pavlovic'in yerine Leon Goretzka, Felix Nmecha, Anton Stach ve Pascal Groß yer alıyor. Nagelsmann, Dünya Kupası kadrosunu Mayıs'ın ikinci haftasında açıklayacak. 26 kişilik nihai kadroyu Haziran başında FIFA'ya bildirmek zorunda.

  • DFB Takımı: Alman Milli Takımı kadrosu

    PozisyonOyuncuKulüp
    KaleciOliver BaumannTSG Hoffenheim
    KaleciAlexander NübelVfB Stuttgart
    KaleciJonas UrbigFC Bayern Münih
    DefansWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DefansNathaniel BrownEintracht Frankfurt
    DefansPascal GroßBrighton & Hove Albion
    DefansJoshua KimmichFC Bayern Münih
    DefansAleksandar PavlovicFC Bayern Münih
    DefansDavid RaumRB Leipzig
    DefansAntonio RüdigerReal Madrid
    DefansNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DefansAnton StachLeeds United
    DefansJonathan TahFC Bayern Münih
    DefansMalick ThiawNewcastle United
    DefansJosha VagnomanVfB Stuttgart
    OfansifLeon GoretzkaFC Bayern Münih
    OfansifSerge GnabryFC Bayern Münih
    OfansifKai HavertzArsenal
    OfansifLennart KarlFC Bayern Münih
    OfansifJamie LewelingVfB Stuttgart
    HücumFelix NmechaBorussia Dortmund
    HücumLeroy SanéGalatasaray İstanbul
    OfansifKevin SchadeFC Brentford
    HücumDeniz UndavVfB Stuttgart
    OfansifFlorian WirtzFC Liverpool
    OfansifNick WoltemadeNewcastle United
