"Bu, henüz Dünya Kupası kadrosu değil," dedi Nagelsmann, DFB Kampüsü'nde. "Bazı oyuncular kendilerini bir kez daha gösterme fırsatı bulabilir, zaten tanıdığımız diğerleri ise bu sefer evde kalacak. Dünya Kupası'nda oynayacak çekirdek kadro ile taze yeni güçlerin iyi bir karışımını oluşturmak istiyoruz." Kadroya yeni katılanlar arasında Lennart Karl ve kaleci Jonas Urbig (her ikisi de Bayern Münih) bulunuyor.

Ancak 26 kişilik kadronun büyük bir kısmı Dünya Kupası biletini garantilemiş durumda. "Herkes sağlıklıysa, kadro nispeten sabit. Artık deneme yapmayacağız," dedi Nagelsmann, "çok, çok, çok, çok iyi bir kadro"ya atıfta bulunarak, ancak bunu "dünyanın en iyi kadrosu" olarak görmediğini de ekledi.

"Belirli bir çekirdek kadro olduğunda, artık her günkü form durumuna dikkat etmiyoruz, her küçük düşüşe tepki vermiyoruz," diye ekledi. "Tabii bu durum altı hafta sürmezse. Turnuvanın püf noktası şudur: 14, 15 oyuncu maç süresinin yüzde 95'ini alır, diğerleri ise birkaç dakika alır - ancak bu rol, maksimum enerjiyle doldurulmalıdır. Bunun, asla olumsuz yorumlanabilecek bir karakter tanımlamasıyla (ilgili olmadığını) bir kez daha vurgulamak benim için önemlidir. Her insanın belirli karakter özellikleri vardır ve belirli pozisyonlar için yaratılmıştır."