"Kapı hala açık," dedi milli takım teknik direktörü Perşembe günü Frankfurt am Main'da, İsviçre'de (27 Mart/Basel) ve Gana'ya karşı (30 Mart/Stuttgart) oynanacak milli maçların kadrosunun tanıtımı sırasında.
"Her insanın kendine özgü karakter özellikleri vardır": Julian Nagelsmann, bir yıldızın DFB kadrosuna alınmaması konusundaki tartışmalı kararı açıkladı
"Bu, henüz Dünya Kupası kadrosu değil," dedi Nagelsmann, DFB Kampüsü'nde. "Bazı oyuncular kendilerini bir kez daha gösterme fırsatı bulabilir, zaten tanıdığımız diğerleri ise bu sefer evde kalacak. Dünya Kupası'nda oynayacak çekirdek kadro ile taze yeni güçlerin iyi bir karışımını oluşturmak istiyoruz." Kadroya yeni katılanlar arasında Lennart Karl ve kaleci Jonas Urbig (her ikisi de Bayern Münih) bulunuyor.
Ancak 26 kişilik kadronun büyük bir kısmı Dünya Kupası biletini garantilemiş durumda. "Herkes sağlıklıysa, kadro nispeten sabit. Artık deneme yapmayacağız," dedi Nagelsmann, "çok, çok, çok, çok iyi bir kadro"ya atıfta bulunarak, ancak bunu "dünyanın en iyi kadrosu" olarak görmediğini de ekledi.
"Belirli bir çekirdek kadro olduğunda, artık her günkü form durumuna dikkat etmiyoruz, her küçük düşüşe tepki vermiyoruz," diye ekledi. "Tabii bu durum altı hafta sürmezse. Turnuvanın püf noktası şudur: 14, 15 oyuncu maç süresinin yüzde 95'ini alır, diğerleri ise birkaç dakika alır - ancak bu rol, maksimum enerjiyle doldurulmalıdır. Bunun, asla olumsuz yorumlanabilecek bir karakter tanımlamasıyla (ilgili olmadığını) bir kez daha vurgulamak benim için önemlidir. Her insanın belirli karakter özellikleri vardır ve belirli pozisyonlar için yaratılmıştır."
Nagelsman, Stiller'den övgüyle bahsediyor - ancak Pavlovic bir adım önde
Nagelsmann, uzun açıklaması öncesinde, diğer konuların yanı sıra Angelo Stiller'in kadroda yer almaması konusunda da sorulara maruz kalmıştı. Konuşması sırasında, VfB Stuttgart'ın orta saha oyuncusuna da doğrudan değindi. "O, olağanüstü yetenekli, çok büyük potansiyele sahip ve istikrarlı performans gösteren bir futbolcu, ancak Pavlo ile rekabet halindeyiz ve ben Pavlo'yu bir adım önde görüyorum," diyen milli takım teknik direktörü, sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle bazı teknik konularda. Angelo'yu ilk on birde görmüyorum ve bu nedenle kadronun geri kalanını farklı şekilde doldurmaya karar verdik." Yani Nagelsmann, Pavlovic'i Stiller'den daha uygun bir rol oyuncusu olarak görüyor. Belki de Stiller oynamazsa takımın havasını bozabileceğinden endişe duyduğu için?
Nagelsmann, bu tür düşüncelerin ortaya çıkacağını tahmin etmiş gibi görünüyordu, bu yüzden hemen bunun Stiller'e yönelik bir eleştiri olarak anlaşılmaması gerektiğini ekledi. Sözlerine "herhangi bir konu" yüklememesi gerektiğini de belirtti. Nagelsmann, bunun "kadroda bulunan başka bir oyuncu lehine verilen bir karar" olduğunu vurguladı.
Ancak Nagelsmann'ın neden sadece sportif gerekçelerle yetinmediği sorusu hala cevap bekliyor.
Stiller, geçtiğimiz Kasım ayındaki kampında da kadroda yer almamıştı ve bunun üzerine bazı uzmanlar ve Stuttgart çevresi bu karara eleştiri yöneltmişti. Örneğin teknik direktör Sebastian Hoeneß, "Nedenini bilmiyorum. Açıkçası çok şaşırdık" demişti. Sonuçta Stiller, Stuttgart'ın "merkez oyuncusu" idi.
Orta sahanın merkezinde Pavlovic'in yerine Leon Goretzka, Felix Nmecha, Anton Stach ve Pascal Groß yer alıyor. Nagelsmann, Dünya Kupası kadrosunu Mayıs'ın ikinci haftasında açıklayacak. 26 kişilik nihai kadroyu Haziran başında FIFA'ya bildirmek zorunda.
DFB Takımı: Alman Milli Takımı kadrosu
Pozisyon Oyuncu Kulüp Kaleci Oliver Baumann TSG Hoffenheim Kaleci Alexander Nübel VfB Stuttgart Kaleci Jonas Urbig FC Bayern Münih Defans Waldemar Anton Borussia Dortmund Defans Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Defans Pascal Groß Brighton & Hove Albion Defans Joshua Kimmich FC Bayern Münih Defans Aleksandar Pavlovic FC Bayern Münih Defans David Raum RB Leipzig Defans Antonio Rüdiger Real Madrid Defans Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Defans Anton Stach Leeds United Defans Jonathan Tah FC Bayern Münih Defans Malick Thiaw Newcastle United Defans Josha Vagnoman VfB Stuttgart Ofansif Leon Goretzka FC Bayern Münih Ofansif Serge Gnabry FC Bayern Münih Ofansif Kai Havertz Arsenal Ofansif Lennart Karl FC Bayern Münih Ofansif Jamie Leweling VfB Stuttgart Hücum Felix Nmecha Borussia Dortmund Hücum Leroy Sané Galatasaray İstanbul Ofansif Kevin Schade FC Brentford Hücum Deniz Undav VfB Stuttgart Ofansif Florian Wirtz FC Liverpool Ofansif Nick Woltemade Newcastle United