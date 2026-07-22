Getty Images Sport
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"Her geçen gün daha da yaklaşıyorum" - PSG'nin yıldızı Fabian Ruiz, İspanya ile Dünya Kupası'nda elde ettiği başarının ardından transfer isteğini ve Ballon d'Or hedefini açıkladı
Sevilla’ya geri dönmeyi hedefliyor
Ruiz’in kariyeri, 2018’de Real Betis’ten ayrıldığından bu yana istikrarlı bir yükseliş göstermiş; Napoli’de forma giydikten sonra Parc des Princes’e transfer olmuştur. O zamandan beri iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş ve 2026 finalinde Arjantin’i mağlup eden İspanya milli takımıyla Dünya Kupası şampiyonu olmuştur. Ancak, tüm bu başarılarına rağmen, orta saha oyuncusunun kalbi hâlâ Betis için atmaktadır. Memleketinde düzenlenen duygusal bir tören sırasında futbolcuya, gelecekte tekrar Betis forması giyme olasılığı soruldu.
"Gerçek şu ki, evet. Bunu her zaman söyledim. Hiç saklamadım. Geri dönmeyi çok istiyorum. Her geçen gün bu an yaklaşıyor. Ben bir Betis taraftarıyım ve bir gün Betis'e geri dönmeyi umuyorum," dedi Ruiz, Marca'ya göre.
- AFP
İspanyol futbolcunun Ballon d'Or hayalleri
İspanya’nın Dünya Kupası zaferinde kilit bir rol oynadığı sansasyonel bir sezonun ardından, Ruiz’in adı Ballon d’Or için ciddi bir aday olarak giderek daha sık anılmaya başlandı. 30 yaşındaki oyuncu, hem kulüp hem de milli takımda hayati bir rol üstlendi; PSG’nin Avrupa şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulunduktan sonra, Kuzey Amerika’da düzenlenen turnuva boyunca İspanya’nın orta sahasının belkemiği oldu.
Eski Napoli oyuncusu, Ballon d'Or adaylığıyla ilgili artan spekülasyonlara net bir hırsla yanıt verdi. Ruiz gazetecilere şunları söyledi: "Kim Ballon d'Or'u kazanmak istemez ki? Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nı kazanarak geçirdiğim sezondan memnunum. Eğer adaylar arasındaysam, bu benim için bir onur olacaktır."
Los Palacios’un Yükselişi
Ruiz, Jesus Navas ve Gavif gibi birçok uluslararası yıldızı yetiştirmiş küçük bir kasaba olan Los Palacios y Villafranca’da düzenlenen memleketine dönüş kutlamasında konuşma yaptı. Dünya sahnesini fethetmiş olan Ruiz, yerel topluluğuyla bağlarını koparmadan emeklerinin meyvelerini tadını çıkarıyor. PSG’nin sezon öncesi hazırlıklarına katılmadan önce hak ettiği bir tatile hazırlanırken, bu orta saha oyuncusunun değeri hiç bu kadar yüksek olmamıştı.
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Fabian Ruiz’in PSG’deki mevcut sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek, ancak orta saha oyuncusunun Parc des Princes’teki sözleşmesini 2029’a kadar uzatmayı kabul ettiği ve sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu bulunduğu bildirildi. Bu durum, Ruiz’in Betis’e yakın zamanda geri dönme ihtimalinin oldukça düşük olduğu anlamına geliyor; zira PSG, Ruiz’in oyun kurucu yeteneklerinden bir süre daha yararlanmaya devam edecek. Luis Enrique'nin takımının, 2026-27 sezonunu Aston Villa ile oynayacağı UEFA Süper Kupa finaliyle açacağı maçta Ruiz'in forma giymesi bekleniyor.
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