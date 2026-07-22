"Her geçen gün daha da yaklaşıyorum" - PSG'nin yıldızı Fabian Ruiz, İspanya ile Dünya Kupası'nda elde ettiği başarının ardından transfer isteğini ve Ballon d'Or hedefini açıkladı

Ruiz’in kariyeri, 2018’de Real Betis’ten ayrıldığından bu yana istikrarlı bir yükseliş göstermiş; Napoli’de forma giydikten sonra Parc des Princes’e transfer olmuştur. O zamandan beri iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş ve 2026 finalinde Arjantin’i mağlup eden İspanya milli takımıyla Dünya Kupası şampiyonu olmuştur. Ancak, tüm bu başarılarına rağmen, orta saha oyuncusunun kalbi hâlâ Betis için atmaktadır. Memleketinde düzenlenen duygusal bir tören sırasında futbolcuya, gelecekte tekrar Betis forması giyme olasılığı soruldu.

"Gerçek şu ki, evet. Bunu her zaman söyledim. Hiç saklamadım. Geri dönmeyi çok istiyorum. Her geçen gün bu an yaklaşıyor. Ben bir Betis taraftarıyım ve bir gün Betis'e geri dönmeyi umuyorum," dedi Ruiz, Marca'ya göre.







