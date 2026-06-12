Matthäus, BildTV'ye verdiği demeçte, takıma geri dönen Manuel Neuer'in şu anda sakatlık eğiliminden muzdarip olduğunu, ancak bunun dışında "bir kalecinin ihtiyaç duyduğu her şeye" sahip olduğunu söyledi. Kaptan Joshua Kimmich'i ise "çok deneyimli bir lider" olarak övdü, ancak kanatlarda "biraz son hızdan" yoksun olduğunu belirtti.
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"Her an sarı-kırmızı kart tehlikesiyle karşı karşıya!" Lothar Matthäus, DFB'nin kilit oyuncusunu sert bir şekilde eleştirdi
Jonathan Tah, Matthäus'u "arkaya doğru dönüşlerde biraz hantal" buluyor; ancak Bayern oyuncusu bunu ikili mücadeledeki gücü ve "fiziksel sağlamlığı" ile telafi ediyor. Yanındaki Nico Schlotterbeck ise "her zaman sarı-kırmızı kart tehlikesiyle karşı karşıya" ya da penaltı riski taşıyor, ancak "her zaman büyük bir yürekle" oynuyor. Son olarak, hızla yükselen yıldız Nathaniel Brown "özellikle uluslararası alanda biraz deneyimsiz", ancak sol kanatta hızıyla dikkat çekiyor.
Matthäus, orta saha ikilisini de inceledi. Aleksandar Pavlovic pas isabetiyle ikna edici olsa da, yeni partneri Felix Nmecha ile "taktiksel uyum" konusunda eksiklikleri var. Dortmundlu oyuncu ise "dünyanın en güçlü box-to-box oyuncularından biri" ancak "defansif pozisyonunu daha sık ve daha doğru bulması gerekiyor" dedi Matthäus.
Matthäus: Florian Wirtz "kendine daha çok güvenmeli"
Florian Wirtz'in dalgalı performansını eleştirdi. "Ara sıra dünya klasında oynuyor, ama özellikle geçen yıl ara sıra ortalarda görünmüyordu. Daha özgüvenli oynamalı, kendine daha çok güvenmeli." "Kafası henüz tam olarak rahat değil" olan Jamal Musiala gibi. Matthäus, Münihli oyuncunun Dünya Kupası'nda "yıllardır hayran olduğumuz kalitesini" tekrar gösterebileceğini umuyor.
Leroy Sané hakkında da "bireysel kalitesinden" övgüyle bahsetti: "Onda her şey var. Ama ne yazık ki bunu yeterince gösteremiyor." Öte yandan Kai Havertz ise "tüm güçlü yanlarını gösterebileceği bir pozisyonda oynamıyor" ancak "olgunlaştı" ve "fark yaratan bir oyuncu" haline geldi.