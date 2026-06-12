"Her an sarı-kırmızı kart tehlikesiyle karşı karşıya!" Lothar Matthäus, DFB'nin kilit oyuncusunu sert bir şekilde eleştirdi

Jonathan Tah, Matthäus'u "arkaya doğru dönüşlerde biraz hantal" buluyor; ancak Bayern oyuncusu bunu ikili mücadeledeki gücü ve "fiziksel sağlamlığı" ile telafi ediyor. Yanındaki Nico Schlotterbeck ise "her zaman sarı-kırmızı kart tehlikesiyle karşı karşıya" ya da penaltı riski taşıyor, ancak "her zaman büyük bir yürekle" oynuyor. Son olarak, hızla yükselen yıldız Nathaniel Brown "özellikle uluslararası alanda biraz deneyimsiz", ancak sol kanatta hızıyla dikkat çekiyor.

Matthäus, orta saha ikilisini de inceledi. Aleksandar Pavlovic pas isabetiyle ikna edici olsa da, yeni partneri Felix Nmecha ile "taktiksel uyum" konusunda eksiklikleri var. Dortmundlu oyuncu ise "dünyanın en güçlü box-to-box oyuncularından biri" ancak "defansif pozisyonunu daha sık ve daha doğru bulması gerekiyor" dedi Matthäus.